TUSAŞ’ın İHA’ları yerli motor ve görüntüleme sisteminin entegrasyonunu tamamladı

Mehmet KAYA

ANKARA - TUSAŞ’ın envantere giren insansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR’da TEI üretimi PD170 motor ve ASELSAN CATS entegrasyonunu tamamladı. Her iki İHA için çeşitli tanımlanmış görevleri yapabilmelerine imkân sağlayan görüntüleme sisteminin entegrasyonu ve motorun yerli olarak üretilebilmesiyle tanımlanmış görevleri yerine getirebilme kapasitesine sahip her iki İHA neredeyse tamamen bağımsız olarak üretilebilir hale geldi.

Türkiye’nin kullandığı çeşitli platformlara yönelik örtülü ve açık ambargolar sonrası, kritik teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik gelişmeler sürüyor. TUSAŞ’ın envantere de giren silahlı ve uydu kontrollü çeşitli varyantları bulunan ANKA İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracında TEI’nin geliştirdiği PD170 motorunun entegrasyonu tamamlandı. ANKA ilk etapta yabancı şirketten tedarik edilen motorla geliştirilmişti. Yine ANKA platformu üzerinde geliştirilen çift motorlu AKSUNGUR İHA VE SİHA’da da PD170 motorunun entegrasyonunun tamamlandığı, detay sayılabilecek bazı değişiklikler gerektirdiği vurgulandı. Her iki platformun da PD170 ile görev yapabilir duruma geldiği kaydedildi. TEI PD170, seri üretiminde ilk teslimatlar 2020 yılında yapılmıştı.

İnsansız hava araçlarının temel bileşenlerinden olan görüntüleme ve hedefleme sistemlerinde de yerli ürünün entegrasyonunun sağlandığı kaydedildi. ASELSAN üretimi CATS’in ANKA ve AKSUNGUR’a entegrasyonu tamamlandı. ASELSAN CATS, keşif-gözetleme görüntüleme sistemi olması yanında, bu platformlar ya da başka platformlar için hedefleme de yapabiliyor.

Her iki platform böylece bir İHA’dan beklenecek görevlerin çok büyük bir kısmını yerine getirecek şekilde tasarımı ve üretimi bağımsız şekilde yapabilecek yurt dışı lisansa tabi olmayan platformlar haline geldi. ANKA ve AKSUNGUR’a çeşitli yerli üretim mühimmatlar da entegre edilmişti.

ASELSAN AKINCI’yı uydu kontrollü hale getirdi

Öte yandan, ASELSAN, BAYKAR üretimi AKINCI’nın uydu haberleşme sistemini teslim etti. Böylece AKINCI görüş ötesi olarak görev yapma kapasitesine ulaşmış oldu. ASELSAN’ın yayınladığı Bültende verilen bilgide, AKINCI için Hava Uydu Haberleşme Terminalleri ve Tanışabilir Uydu Haberleşme Sistemlerinin teslimatının altı ay içinde tamamlanarak yapıldığı kaydedildi. ASELSAN'ın özgün üretimi olan sistemle AKINCI uydu aracılığıyla çok farklı merkezlerde görev yapabilir hale geldi.