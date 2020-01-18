Savunma Sanayiinde ciro 9 milyar dolara ulaştı

18 Ocak 2020

Mehmet KAYA

Savunma sanayi sektörünün cirosu yıldan yıla özellikle kur etkisiyle dalgalansa da düzenli bir eğriyle büyümesini sürdürüyor. 2012’de ciro 4 milyar 800 milyon dolar düzeyindeydi. Öte yandan, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 sonunda yürütülen proje sayısının 700’ü aştığını açıkladı. Sektörde yürütülen proje sayısı 2009’da 241 adetti. 2018 sonu itibariyle ise 610’a yükselmişti.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki genişlemesi devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılı değerlendirmesinde sektörün 2019 verilerini açıkladı. Detay veriler ise SASAD tarafından takip eden yılın ilk çeyreği içinde üretiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı verilere göre sektör cirosu 2019’da da büyümeye devam etti. Erdoğan’ın, 9 milyar dolar olarak açıkladığı veriye göre sektör cirosu 2015’ten bu yana kesintisiz büyümesini sürdürdü.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yürütülen proje sayısında da büyük artış yaşandı. Yürütülen proje sayısı 2002’de 62 adetken bu sayı 2009’da 241’e, 2019’da ise 700’e ulaştı. Savunma sanayiinde bölgesel riskler nedeniyle yürütülen projelerin istihbari nitelik taşır hale gelmesi nedeniyle son dönemde projelerin niteliği, tam sayısı ve proje tutarlarına yönelik olarak detay bilgi verilmiyor. 2017’de son detay bilgi verilen yılda proje sayısı 553, sözleşmeye bağlanan tutar ise 41.4 milyar dolar seviyesindeydi.

Deniz Kuvvetlerine yeni radar kabiliyeti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki platformların etkinliğinin ve beka kabiliyetinin artırılması amacıyla yeni teknolojiler kullanıma sunuluyor. Alınan bilgiye göre, Meteksan Savunma, radar sistemleri alanında yaptığı çalışmalar doğrultusunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yerli imkanlarla Milimetre Dalga Radar Kesit Alanı Ölçüm Sistemi tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik 13 Temmuz 2018’de Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) ile sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında geliştirilen Alaca 35 GHz Radar Kesit Alanı Ölçüm Sistemi’nin testleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından başarıyla tamamlanarak ürünün teslimatı Aralık 2019’da gerçekleştirildi. Alaca’nın yapacağı tespitlerle donanmadaki platformlar olası tehditlerden kaçınabilecek, en az zarar görecek konumlanmalar ve manevralar yapabilecek. Sistem, ayrıca ISAR kabiliyeti ile gemilerin ISAR görüntülerinin (deniz platformunun silueti) oluşturulmasına imkan sağlayacak. Bu fonksiyonları itibarıyla Alaca, muharip platformların bekası için kritik önem taşıyacak.

Meteksan Savunma, Helikopter MİLDAR, Retinar Çevre Gözetleme Radar Ailesi ve Otomatik Kalkış İniş Sistemi (OKİS) gibi milimetre dalga bandında yaptığı ileri teknoloji çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat ihtiyaçları doğrultusunda geliştirip kullanıma sunuyor.