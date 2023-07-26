Savunma sanayiinde yeni sözleşmeler yolda

Türk savunma sanayisinin uluslararası platforma çıktığı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’23), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 16’ncı defa kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, gerçekleştirilen fuar, ziyaretçi akınına uğradı. Yabancıların yoğun ilgi gösterdiği IDEF’e, 55 ülkeden üst düzey heyetin yanı sıra, 26 bakan, 21 bakan yardımcısı, 7 genel kurmay başkanı, 8 genelkurmay başkan yardımcısı, 25 kuvvet komutanı katılım gösterdi.

Fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve üst düzey yabancı konuklar başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı yetkili katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajla katılım sağladığı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, bu yıl 55 ülkeden 1.461 firmayı buluşturdu.

170 ülkeye 230 çeşit ürün ihracatı

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geçmiş IDEF fuarlarında olduğu gibi bu yıl da hem Türk savunma sanayisi şirketlerinin hem de küresel şirketlerin son teknoloji barındıran platform ve sistemlerinin görücüye çıkacağını belirterek, çok sayıda sözleşme imzalanacağını ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılacağını söyledi. Türkiye’nin, bulunduğu kırılgan coğrafyada modern araç ve gereçlerle donatılmış bir Türk ordusuna sahip olmanın hayati öneminin farkında olduğunu vurgulayan Görgün, “Türk savunma sanayisinin geliştirip ürettiği yerli ve milli ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede operasyonlarında, yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılıyor.

Türk savunma sanayi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısı 170’e, ihraç edilen ürün çeşitliliği 230’a çıktı” diye konuştu. Türkiye’nin savunma sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirdiğinin altını çizen Görgün, “Bir yandan dünya savunma sanayi pazarında rekabet gücünü artırırken, öte yandan bulunduğu bölgede güvenlik ve istikrarın temini için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde var gücüyle çalışmaktadır.

Geçen yıl 4,4 milyar dolarlık rekor ihracatla yakaladığımız başarı ivmesini bu yıl inşallah çok daha yukarıya taşıyacağız” dedi. Türkiye’nin, savunma sanayinde önümüzdeki 10 yılda dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmasının hedeflendiğinin altını çizen Görgün, “IDEF’te görüşme ofisi açan 31 Türk tedarik makamı tarafından, heyetler ve katılımcı firmalarla toplam 4 bin 914 planlı ikili görüşme ve 120 anlaşma imzalanmasını öngörmekteyiz” açıklaması yaptı.

689 yerli, 772 yabancı katılıma ev sahipliği

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ise IDEF’in savunma sanayisi alanında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformuna dönüştüğünü söyledi. IDEF’in, dünyanın en büyük 4 savunma sanayisi fuarı arasında yerini aldığına işaret eden Piyade, “Fuarımızda 689 yerli, 772 yabancı katılımcı olmak üzere toplam 1.461 firmaya ev sahipliği yapmanın yanı sıra 81 ülkeden 189 heyeti de fuarımızda ağırlıyoruz” diye konuştu.

Savunmada yeni ürünler görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürün IDEF 2023’te ilk kez görücüye çıktı. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılmaya başladı. Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer aldı. IDEF kapsamında yerli ve yabancı resmi heyetler, katılımcı firmalar arasında çeşitli iş birliği görüşmeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk savunma sanayisinin gündeminde bulunan önemli projelere ilişkin sözleşme imzalanacak. Fuar, 28 Temmuz’da sona erecek.