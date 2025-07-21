Savunma sanayinin IDEF 2025 çıkarması
Geleceğin elektrikli askeri aracı eNMS-L, dünyanın ilk otonom ve elektrikli 'lego’ kara aracı olarak nitelenen ENOCH, Fırtına Obüs’lerin yerini alabilecek hibrit güç grubu sistemleri ve Çelikkubbe de dahil birçok yeni nesil sistem, yarın açılacak IDEF 2025’te yer alacak.
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünleri sergilemek üzere yarın açılacak. 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar; Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sorumluluğunda düzenlenecek.
Fuarda Çelikkubbe konsepti, elektrikli askeri aracı’ eNMS-L’yi ilk kez sergileyecek. Fırtına Obüsü gibi paletli araçlarda kullanılan konvansiyonel güç gruplarının yerini alabilecek, yenilikçi 1360 kW maksimum kuvvetinde geliştirdiği hibrit güç grubu ve yeni silah kulesiyle muharebe ateş destek aracına dönen KAPLAN ADA da sergilenecek savunma sanayi ürünleri arasında.
Çelikkubbe de yer alacak
Türkiye’nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi ‘Çelikkubbe’ konseptini oluşturan ileri teknolojiler de ilk kez fuarda kapsamlı şekilde tanıtılacak. ASELSAN’ın, Milli Muharip Uçak KAAN, ATAK ve GÖKBEY helikopterleri ile AKINCI İHA’ya entegre ettiği teknolojik çözümleri de ziyaretçilerle buluşturulacak. Şirketin ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda, yeni iş birlikleri ve siparişler için IDEF 2025’te temaslarda bulunacağı bildirildi. Fuar boyunca ayrıca birçok yenilikçi çözüm sunan harp sisteminin tanıtımı da gerçekleştirilecek. ASELSAN, kara, hava ve deniz platformları için geliştirdiği pek çok yeni nesil sistemi ilk kez vitrine çıkaracak.
Otonom ve elektrikli ‘lego’ kara aracı
Dünyanın ilk modüler elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip olduğu bildirilen ‘lego’ kara aracı ENOCH’tan, düşük karbon emisyonu, sürdürülebilirliği ve sağladığı hızlı çözümleriyle savunma sanayisinde de yararlanılacak. Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Modüler Makina AŞ, ENOCH’u IDEF 2025’te tanıtacak. Tasarım, prototip ve ticarileşme süreçlerinin ardından uluslararası pazarda yerini alan ürün ilk olarak ROKETSAN’a satıldı ve böylece savunma sanayisine de entegre edilmiş oldu.
ENOCH makine sistemi, ünitenin kalbi olarak görev yapan dört tekerden çekişli ve dönüşlü 7 tonluk lastikli platforma dayanıyor. Yarım metre karın altı yüksekliği ve 3 farklı direksiyon modu (iki teker-dört teker-yengeç) ile her türlü arazi koşulunda kullanılabilen ürünün dönüşeceği makine tipine göre ağırlığı 8-10 ton arasında değişiyor.
Askeri araçlar için yeni hibrit güç grubu
Türk savunma sanayisi bünyesinde milli güç grubu geliştirme çalışmalarına hibrit sınıfında yeni bir halka ekleniyor. ASSAN Group, kendi öz kaynakları ile başlattığı bu proje kapsamında 1000 HP (747kW) kapasiteli paletli araçlarda (T155 K/M Fırtına Obüs) kullanılan konvansiyonel güç gruplarının (içten yanmalı motor ve çapraz tahrikli tam otomatik transmisyon) yerini alabilecek, yenilikçi 1360 kW maksimum kuvvetinde hibrit güç grubu geliştiriyor. Prototip aşamasında olan, performans doğrulama ve dayanıklılık testleri devam eden sistem, IDEF 2025 Fuarı’nda ilk kez sergilenecek. Bu testlerin tamamlanmasının ardından hibrit güç grubunun araç entegrasyonu ve saha testlerine 2025'in son çeyreğinde başlanılması planlanıyor.
Elektrik yüklü zırhlı araç
Kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, yeni zırhlı aracını ilk kez IDEF 2025’te tanıtacak. Ölçeklenebilir zırh ve kompozit malzemeyle birleştirmesinin ürünü olarak geliştirilen NMS-L aracının yeni nesil elektrikli askeri araca dönüştürülmesiyle eNMS-L versiyonu oluşturuldu. Araç, 4x4 segmentinde; faydalı yük taşıma kapasitesi, balistik koruma seviyesi, yüksek mobilite performansı, arka modüler yapısı sayesinde çeşitli konfigürasyonlara rahatlıkla evrilebilme gibi sınıfında ilkler sunuyor. Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olan elektrikli eNMS-L, düşük termal iz, sessiz çalışma özelliği ve çevre dostu yapısıyla geleceğin askeri araçlarına örnek teşkil ediyor.
Güvenli ‘ADA’ya dönüşen platform
Türk savunma sanayisinin tank sınıfındaki ilk ihracatını gerçekleştiren KAPLAN MT platformu, yeni silah kulesiyle kazandığı yeteneklerle KAPLAN ADA Muharebe Ateş Destek Aracı’na dönüştü. Araç, IDEF 2025’te sergilenecek. Muharebe Ateş Destek Aracı (KAPLAN ADA), hem simetrik hem de asimetrik muharebenin taleplerine yanıt verecek şekilde, güncel operasyonel gereksinimlerden esinlenerek geliştirildi. Avrupa’da Ajax ve Jaguar 6×6 EBRC ile Rusya’da BMPT Terminator’un bir takım ortak özellikleri göz önüne alınarak ortaya çıkarılan KAPLAN ADA konsepti, çeviklik, beka, yüksek ateş gücü ve teknolojik entegrasyon özelliklerini bünyesinde barındırdığı belirtildi.
"Yeni nesil güdüm kiti 'Gökçe' başarıyla ateşlendi"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yeni nesil güdüm kiti GÖKÇE’nin, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendiğini bildirdi. Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kacır, “TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendi” ifadesini kullandı. Atışa ilişkin detaylara da paylaşımında yer veren Kacır, şunları kaydetti: “SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI’nın entegrasyonunu da tamamladık. Milli Teknoloji Hamlesi ile tam bağımsız Türkiye.”