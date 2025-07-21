Savunma sanayinin IDEF 2025 çıkarması

17. Uluslararası Savun­ma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünleri sergilemek üzere yarın açılacak. 22-27 Temmuz tarihle­rinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar; Milli Savun­ma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa­nayii Başkanlığı (SSB) destekle­riyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sorumlulu­ğunda düzenlenecek.

Fuarda Çelikkubbe konsep­ti, elektrikli askeri aracı’ eN­MS-L’yi ilk kez sergileyecek. Fırtına Obüsü gibi paletli araç­larda kullanılan konvansiyo­nel güç gruplarının yerini alabi­lecek, yenilikçi 1360 kW mak­simum kuvvetinde geliştirdiği hibrit güç grubu ve yeni silah ku­lesiyle muharebe ateş destek aracına dönen KAPLAN ADA da sergilenecek savunma sanayi ürünleri arasında.

Çelikkubbe de yer alacak

Türkiye’nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi ‘Çelikkubbe’ konseptini oluşturan ileri tek­nolojiler de ilk kez fuarda kap­samlı şekilde tanıtılacak. ASEL­SAN’ın, Milli Muharip Uçak KAAN, ATAK ve GÖKBEY heli­kopterleri ile AKINCI İHA’ya en­tegre ettiği teknolojik çözümleri de ziyaretçilerle buluşturulacak. Şirketin ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda, yeni iş birlikleri ve siparişler için IDEF 2025’te temaslarda bulunaca­ğı bildirildi. Fuar boyunca ayrı­ca birçok yenilikçi çözüm sunan harp sisteminin tanıtımı da ger­çekleştirilecek. ASELSAN, kara, hava ve deniz platformları için geliştirdiği pek çok yeni nesil sis­temi ilk kez vitrine çıkaracak.

Otonom ve elektrikli ‘lego’ kara aracı

Dünyanın ilk modüler elekt­rikli ve otonom sürüş özelliğine sahip olduğu bildirilen ‘lego’ ka­ra aracı ENOCH’tan, düşük kar­bon emisyonu, sürdürülebilirli­ği ve sağladığı hızlı çözümleriyle savunma sanayisinde de yarar­lanılacak. Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Modüler Makina AŞ, ENOCH’u IDEF 2025’te tanıtacak. Tasa­rım, prototip ve ticarileşme sü­reçlerinin ardından uluslararası pazarda yerini alan ürün ilk ola­rak ROKETSAN’a satıldı ve böy­lece savunma sanayisine de en­tegre edilmiş oldu.

ENOCH makine sistemi, üni­tenin kalbi olarak görev yapan dört tekerden çekişli ve dönüş­lü 7 tonluk lastikli platforma da­yanıyor. Yarım metre karın altı yüksekliği ve 3 farklı direksiyon modu (iki teker-dört teker-yen­geç) ile her türlü arazi koşulunda kullanılabilen ürünün dönüşe­ceği makine tipine göre ağırlığı 8-10 ton arasında değişiyor.

Askeri araçlar için yeni hibrit güç grubu

Türk savunma sanayisi bün­yesinde milli güç grubu geliştir­me çalışmalarına hibrit sınıfın­da yeni bir halka ekleniyor. AS­SAN Group, kendi öz kaynakları ile başlattığı bu proje kapsamın­da 1000 HP (747kW) kapasite­li paletli araçlarda (T155 K/M Fırtına Obüs) kullanılan kon­vansiyonel güç gruplarının (iç­ten yanmalı motor ve çapraz tah­rikli tam otomatik transmisyon) yerini alabilecek, yenilikçi 1360 kW maksimum kuvvetinde hib­rit güç grubu geliştiriyor. Proto­tip aşamasında olan, performans doğrulama ve dayanıklılık testle­ri devam eden sistem, IDEF 2025 Fuarı’nda ilk kez sergilenecek. Bu testlerin tamamlanmasının ardından hibrit güç grubunun araç entegrasyonu ve saha testle­rine 2025'in son çeyreğinde baş­lanılması planlanıyor.

Elektrik yüklü zırhlı araç

Kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, yeni zırhlı aracını ilk kez IDEF 2025’te tanıtacak. Ölçeklenebilir zırh ve kompo­zit malzemeyle birleştirmesinin ürünü olarak geliştirilen NMS-L aracının yeni nesil elektrikli as­keri araca dönüştürülmesiyle eNMS-L versiyonu oluşturuldu. Araç, 4x4 segmentinde; faydalı yük taşıma kapasitesi, balistik koruma seviyesi, yüksek mobi­lite performansı, arka modüler yapısı sayesinde çeşitli konfigü­rasyonlara rahatlıkla evrilebil­me gibi sınıfında ilkler sunuyor. Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olan elektrikli eNMS-L, düşük termal iz, sessiz çalışma özelliği ve çevre dostu yapısıyla gelece­ğin askeri araçlarına örnek teş­kil ediyor.

Güvenli ‘ADA’ya dönüşen platform

Türk savunma sanayisinin tank sınıfındaki ilk ihracatı­nı gerçekleştiren KAPLAN MT platformu, yeni silah kulesiy­le kazandığı yeteneklerle KAP­LAN ADA Muharebe Ateş Des­tek Aracı’na dönüştü. Araç, IDEF 2025’te sergilenecek. Mu­harebe Ateş Destek Aracı (KAP­LAN ADA), hem simetrik hem de asimetrik muharebenin ta­leplerine yanıt verecek şekilde, güncel operasyonel gereksinim­lerden esinlenerek geliştirildi. Avrupa’da Ajax ve Jaguar 6×6 EBRC ile Rusya’da BMPT Ter­minator’un bir takım ortak özel­likleri göz önüne alınarak orta­ya çıkarılan KAPLAN ADA kon­septi, çeviklik, beka, yüksek ateş gücü ve teknolojik entegrasyon özelliklerini bünyesinde barın­dırdığı belirtildi.

"Yeni nesil güdüm kiti 'Gökçe' başarıyla ateşlendi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yeni nesil güdüm kiti GÖKÇE’nin, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendiğini bildirdi. Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kacır, “TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendi” ifadesini kullandı. Atışa ilişkin detaylara da paylaşımında yer veren Kacır, şunları kaydetti: “SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI’nın entegrasyonunu da tamamladık. Milli Teknoloji Hamlesi ile tam bağımsız Türkiye.”