“Savunma ve havacılık sanayinde ‘yerlileştirme’ seferberliği başlattık”

18 Mayıs 2019

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) savunma ve havacılık sanayinde yerlileştirme çalışmalarına destek olma hedefiyle Tedarikçi Günleri Etkinlikleri düzenledi. Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyeleri ile savunma sanayi ana kuruluşlarını işbirliği masasında buluşturduklarını söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği yerli ve milli üretim hamlesinde kamu-özel sektör birlikteliğinin kayda değer rol oynadığını belirtti. Başkan Burkay, firmaların gelişen üretim yetenekleriyle birlikte Türkiye’nin savunma sanayisinin her alanında dünyanın en iyisi olabilme hedefinin daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Türkiye’nin söz konusu sektörlerde sadece kendi kendine yeten bir ülke değil, tüm dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke konumuna geldiğini kaydeden Başkan Burkay, “Sanayileşme stratejilerimiz kapsamında Milgem, Füze ve Roket Sistemleri, Altay Ana Muharebe Tankı, ATAK Helikopteri, İnsansız Hava Araçları, Hürkuş Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı gibi çok sayıda projenin savunma sanayimiz tarafından başarıyla yürütülmesi ülke olarak son yıllarda yakalamış olduğumuz vizyonun ürünleridir” dedi.

“Hedef, yerli ve milli üretim”

BTSO bünyesinde kurulan Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi’nin kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda çalıştığını kaydeden Başkan Burkay, “Kentimizin başta otomotiv, tekstil ve makine imalat konularındaki yüksek potansiyeline uzay havacılık ve savunma sektörlerini de dahil etmeyi hedefliyoruz. Bursamız, savunma sanayinin yaklaşık yüzde 75’ine hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Kümelenme çatısı altında 110 firmamız bulunuyor. Üyelerimizin her birinin sektöre yönelik sistem ve alt sistem sahibi olması ve yerlileştirme çalışmalarına destek olmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

BASDEC üyeleri savunma sanayi firmaları ile buluşuyor

Türkiye’nin savunma ve havacılık gibi katma değeri yüksek sektörlerdeki yerli tedarikçi sayısını artırması gerektiğini söyleyen Başkan Burkay, bu kapsamda Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi tarafından Tedarikçi Günleri Etkinlikleri düzenlendiğini kaydetti.

Tedarikçi Günleri Etkinlikleri kapsamında bugüne kadar ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TAİ ve MKE gibi Türkiye’deki büyük firmaları Bursalı sanayicilerle bir araya getirdiklerini belirten Başkan Burkay, “BTSO olarak Türk savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin Bursa’da üretilmesi adına milli savunma sanayi firmalarımızı üyelerimizle buluşturduk. Büyük firmalarımız bu toplantılarda neye ihtiyaç duyduklarını, devam eden projelerini ve yerlileştirmeyi hedefledikleri malzeme ve ekipmanlar konusunda kümelenme üyelerimize bilgiler verdi. Seminerlerin ardından gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde ise önemli işbirliklerinin temelleri atıldı” diye konuştu.

Savunma sanayi ana firmalarına tedarik sağlama hedefinin yanı sıra doğrudan ihracata dönük çalışmalar gerçekleştirdiklerini de belirten Başkan Burkay, “Savunma ve havacılık sektöründe ana yüklenicilerin ihracatı odaklı olarak büyüyen bir alan var. Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi üyeleri ile hayata geçirdiğimiz Ticaret Bakanlığı destekli Ur-Ge projemiz kapsamında ihracata yönelik çalışıyoruz”dedi.