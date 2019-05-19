“Savunma ve havacılıkta kümelenmeye ev sahipliği yapıyoruz”

19 Mayıs 2019

Ege Serbest Bölgesi’nin ihracatını 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 5.8 artıran Eger Serbest Bölge İşleticisi (ESBAŞ), Bergama’da kurmayı planladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.

Mevcut alanlarında boş parsel bulunmadığını dile getiren ESBAŞ CEO’su Faruk Güler, “Söz konusu büyümeyi var olan firmaların yakaladıkları ihracat artışlarıyla sağladık. Bölgemizden gerçekleşen ihracat 2 milyar 187 milyon dolara çıktı. Bu şimdiye kadar bölgemizden yapılan en büyük ihracat. Bölgemizde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018’de yüzde 168’e çıktı. Bu rakam 150-160’larda gezerdi. İthal ettiğimizden çok daha fazlasını ihraç ediyoruz” diye konuştu.

“10 firma faaliyet gösteriyor”

Ege Serbest Bölgesi’nin savunma ve havacılık sanayinde önemli bir kümelenme olduğunu belirten Faruk Güler, “Bölgemizde havacılık ve savunma sanayinde Fokker Elmo, Kale Pratt & Whitney, PFW Havacılık, FTB-Lisi gibi dünya devi firmalar dahil olmak üzere 10 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarda yaklaşık bin 950 kişi istihdam ediliyor. Firmaların 2018 yılında gerçekleştirdiği toplam ticaret hacmi yaklaşık 515 milyon dolar” dedi.

Bu firmaların ihracat yaptığı ülkeler arasında ABD, Avusturya, Çin, Fransa, Hollanda, İtalya, Kanada, Almanya, İspanya, Belçika, Birleşik Krallık gibi ülkelerin geldiğini kaydeden Güler, “Havacılık ve savunma sanayii İzmir için önemli bir kümelenme. Dünyanın En Rekabetçi Şehirleri raporuna göre İzmir havacılık ve uzay sektöründe Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki en rekabetçi beş şehir arasında yer alıyor” dedi.