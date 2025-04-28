Savunma ve teknoloji devleri ürünlerini vitrine çıkardı

Nagihan KALSIN

Dört gün boyunca teknoloji, üretim, savunma, tarım ve ile­tişim alanlarındaki yenilikle­rin sergilendiği etkinlik, Tür­kiye’nin verimlilik ve teknolo­ji odaklı kalkınma hamlesine sahne oldu.

65 firma ve 23 start-up katıldı

ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gi­bi Türkiye’nin önde gelen sa­vunma sanayi kuruluşlarının yanı sıra 65 firma ve 23 start-up son teknolojiyle donatılmış ürünlerini vitrine çıkardı. Tür­kiye’nin teknoloji ve verimlilik temelli kalkınma hedeflerinin sahaya nasıl yansıdığı somut örneklerle gösterildi.

Fuarın açılış törenine TBMM Başka­nı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Ha­luk Görgün, Ankara Bilim Üni­versitesi Mütevelli Heyeti Baş­kanı Dr. Cemalettin Kömürcü ve Rektör Prof. Dr. Yavuz De­mir’in yanı sıra çok sayıda aka­demisyen, bürokrat ve sektör temsilcisi katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılışta yaptığı ko­nuşmada yüksek teknolojile­rin insan merkezli bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini vur­guladı. Kurtulmuş, “Yapay ze­kanın gelişmesi, insana hizmet ediyor, insanın huzur ve ada­letine katkı sunuyorsa insani­dir. Bilimin tüm imkanların­dan yararlanarak insan eksenli yeni bir dünya kurmak zorun­dayız” dedi. Kurtulmuş, tek­nolojinin üretim ve verimlilik odaklı ilerlemesinin yanında, adalet ve insani değerlerle des­teklenmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Tür­kiye’nin ilk yerli ve milli yapay zeka büyük dil modelini Türk­çe verilerle zenginleştirerek yakın zamanda kullanıma su­nacaklarını açıkladı. Kacır, yerli yapay zeka modellerinin geliştirilmesini destekleye­cek yeni uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi.

Yapay zekanın üretim süreçlerinde daha yaygın kullanılması he­defi doğrultusunda çalışma­lar yürütüldüğünü belirten Kacır, sanayi ve teknoloji alt­yapısında son 22 yılda büyük bir ilerleme sağlandığını an­lattı. Kacır, ayrıca ulusal dü­zeyde yapay zeka çalışmaları­na 25 milyar liradan fazla des­tek sağlandığını ve bu alanın insanlık için adalet ve merha­met değerleriyle geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Savunma AR-GE’sine W3 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Savun­ma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisinde daha verimli ve teknoloji yo­ğun bir üretim modeli hedefle­diklerine dikkat çekti. Görgün, sektörün yıllık AR-GE harca­masının 50 milyon dolardan 3 milyar dolara yaklaştığını be­lirtti.

Savunma sanayindeki teknolojik kazanımların sivil alanlara da aktarılacağını kay­deden Görgün, özellikle kuan­tum, soğuk atom ve yapay zekâ gibi çığır açıcı teknolojilere ya­tırım yaptıklarını vurguladı. 2024 yılında 23 yeni AR-GE projesi başlattıklarını aktaran Görgün, “Milli Yetkinlik Ham­lesi” ile insan kaynağının güç­lendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Teknolojide dipten gelen büyük bir değişim var

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda standları birlikte ziyaret ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin teknoloji ve üretim kapasitesinde son yıllarda önemli bir değişim yaşadığını, genç girişimcilerin büyük firmalarla buluştuğu etkinliklerin ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu söyledi.

Doğan, “Türkiye, tahminimizin çok ötesinde dipten gelen bir yetenekle büyük bir değişim içinde. Ülkemizin iç dinamiklerinin teknoloji alanında gösterdiği performans gerçekten kayda değer. Gelecekten umutlu olmamız açısından fuarda gözlemlediğimiz her gelişmeyi ayrı bir bakış açısıyla değerlendirdim” dedi.

Doğan, “Bu tür etkinlikler, ete kemiğe bürünmüş ekonomik temelleri olan bir ekosistemin güçlenmesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı. Fuarda yapay zeka alanındaki gelişmelere dikkat çeken Doğan, şunları kaydetti: “Geçmişte bazı teknolojileri 20-30 yıl geriden takip ediyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada Batı’da, Amerika’da, Çin’de geliştirilen teknolojilere Türkiye’nin çok kısa sürede karşılık verebildiğini, hatta yarışabilecek seviyede üretimler gerçekleştirdiğini görmek ülkemiz için müthiş bir özgüven kaynağı.”

Doğan, Çin’in 10G teknolojisi üzerine çalıştığını, Türkiye’nin ise 6G üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Doğan, “Bundan sonraki fuarda, sekizinci fuarda, 10G teknolojisi üzerine de konuşabileceğimize inanıyorum. Umutluyuz, çok umutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.