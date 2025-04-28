Savunma ve teknoloji devleri ürünlerini vitrine çıkardı
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın yedincisi 24-27 Nisan 2025 tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Ankara Bilim Üniversitesi (ABÜ) ve Türkiye Verimlilik Vakfı iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, savunma sanayi devlerinden start-up’lara kadar geniş bir katılımcı profili yer aldı.
Nagihan KALSIN
Dört gün boyunca teknoloji, üretim, savunma, tarım ve iletişim alanlarındaki yeniliklerin sergilendiği etkinlik, Türkiye’nin verimlilik ve teknoloji odaklı kalkınma hamlesine sahne oldu.
65 firma ve 23 start-up katıldı
ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarının yanı sıra 65 firma ve 23 start-up son teknolojiyle donatılmış ürünlerini vitrine çıkardı. Türkiye’nin teknoloji ve verimlilik temelli kalkınma hedeflerinin sahaya nasıl yansıdığı somut örneklerle gösterildi.
Fuarın açılış törenine TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü ve Rektör Prof. Dr. Yavuz Demir’in yanı sıra çok sayıda akademisyen, bürokrat ve sektör temsilcisi katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada yüksek teknolojilerin insan merkezli bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, “Yapay zekanın gelişmesi, insana hizmet ediyor, insanın huzur ve adaletine katkı sunuyorsa insanidir. Bilimin tüm imkanlarından yararlanarak insan eksenli yeni bir dünya kurmak zorundayız” dedi. Kurtulmuş, teknolojinin üretim ve verimlilik odaklı ilerlemesinin yanında, adalet ve insani değerlerle desteklenmesinin önem taşıdığını ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yapay zeka büyük dil modelini Türkçe verilerle zenginleştirerek yakın zamanda kullanıma sunacaklarını açıkladı. Kacır, yerli yapay zeka modellerinin geliştirilmesini destekleyecek yeni uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi.
Yapay zekanın üretim süreçlerinde daha yaygın kullanılması hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kacır, sanayi ve teknoloji altyapısında son 22 yılda büyük bir ilerleme sağlandığını anlattı. Kacır, ayrıca ulusal düzeyde yapay zeka çalışmalarına 25 milyar liradan fazla destek sağlandığını ve bu alanın insanlık için adalet ve merhamet değerleriyle geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Savunma AR-GE’sine W3 milyar dolar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisinde daha verimli ve teknoloji yoğun bir üretim modeli hedeflediklerine dikkat çekti. Görgün, sektörün yıllık AR-GE harcamasının 50 milyon dolardan 3 milyar dolara yaklaştığını belirtti.
Savunma sanayindeki teknolojik kazanımların sivil alanlara da aktarılacağını kaydeden Görgün, özellikle kuantum, soğuk atom ve yapay zekâ gibi çığır açıcı teknolojilere yatırım yaptıklarını vurguladı. 2024 yılında 23 yeni AR-GE projesi başlattıklarını aktaran Görgün, “Milli Yetkinlik Hamlesi” ile insan kaynağının güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını dile getirdi.
Teknolojide dipten gelen büyük bir değişim var
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda standları birlikte ziyaret ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin teknoloji ve üretim kapasitesinde son yıllarda önemli bir değişim yaşadığını, genç girişimcilerin büyük firmalarla buluştuğu etkinliklerin ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu söyledi.
Doğan, “Türkiye, tahminimizin çok ötesinde dipten gelen bir yetenekle büyük bir değişim içinde. Ülkemizin iç dinamiklerinin teknoloji alanında gösterdiği performans gerçekten kayda değer. Gelecekten umutlu olmamız açısından fuarda gözlemlediğimiz her gelişmeyi ayrı bir bakış açısıyla değerlendirdim” dedi.
Doğan, “Bu tür etkinlikler, ete kemiğe bürünmüş ekonomik temelleri olan bir ekosistemin güçlenmesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı. Fuarda yapay zeka alanındaki gelişmelere dikkat çeken Doğan, şunları kaydetti: “Geçmişte bazı teknolojileri 20-30 yıl geriden takip ediyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada Batı’da, Amerika’da, Çin’de geliştirilen teknolojilere Türkiye’nin çok kısa sürede karşılık verebildiğini, hatta yarışabilecek seviyede üretimler gerçekleştirdiğini görmek ülkemiz için müthiş bir özgüven kaynağı.”
Doğan, Çin’in 10G teknolojisi üzerine çalıştığını, Türkiye’nin ise 6G üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Doğan, “Bundan sonraki fuarda, sekizinci fuarda, 10G teknolojisi üzerine de konuşabileceğimize inanıyorum. Umutluyuz, çok umutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.