Savunmada dünyanın ilk 100’ünde 5 Türk firması var
İSO ve SAHA İstanbul’un gerçekleştirdiği 6. Savunma Sanayii Buluşmaları’nda 500’ün üzerinde firma bir araya geldi. SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin değil, aynı zamanda EACP’nin de en büyük sanayi kümelenmesi olarak önemli bir ekosistem oluşturduklarını ifade etti.
Türkiye savunma sanayiinin milli ve yerli yapısı ile güçlenmesine katkı sunmak amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Buluşmalar’ının altıncısı gerçekleştirildi.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ile İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri ve savunma sanayi ana tedarikçi firmalarının yöneticileri katıldı. Toplam 18 ana yüklenici firmanın 70 masa ile katılım sağladığı 6. Savunma Sanayii Buluşmaları’na İSO ve SAHA İstanbul üyesi 500’den fazla firma katılım sağladı, 2000’den fazla ikili görüşme gerçekleşti.
“Savunma sanayii sadece askeri güç değil”
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, savunma sanayiinin sadece bir ülkenin askeri gücünü değil, aynı zamanda teknolojik altyapısını, ekonomik kalkınmasını ve uluslararası prestijini de doğrudan etkileyen stratejik bir sektör olduğunu, sektöre yapılan yatırımların yerli sanayinin gelişimine, teknoloji transferine, inovasyona ve nitelikli iş gücünün yetişmesine de önemli katkılar sağladığına dikkat çekti.
Bahçıvan, “İSO olarak üyelerimizi 18 ana yüklenici savunma sanayi firmamızla buluşturarak yerli tedarik noktasında uzun soluklu ve güçlü iş birliklerinin oluşmasını ve İstanbul’un savunma sanayimize olan katkısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.
İSO 500’deki firma sayısı 23 yılda 22’ye yükseldi
Bahçıvan, savunma sanayisinin yerli üretim ve teknolojik bağımsızlık açısından yükselen bir başarı grafiği sergilemesini verilerle destekleyerek şunları söyledi: “İSO 500’deki savunma sanayii firmalarının sayısı 2000’de 6 iken, bu sayı 2023’te 22’ye ulaştı. Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre 2002 – 2023 yılları arasında sektörün ihracat hacmi 22 kat artarak 5,5 milyar doları geçti. Bu yılın ilk 11 ayında ise 5,7 milyar dolarlık ihracatla geçen yılın performansını aşmış durumdayız.
Bu rakamlara ulaşırken, sektördeki yerlilik oranının da %20’lerden %80’lere çıkmış olması gurur verici. Savunma sanayii sektöründe önemli bir endeks olan dünyanın ilk 100 firması sıralamasında ülkemizden 2024’te 5 değerli firmamız yer alıyor. Rekabetin çok yoğun olduğu küresel arenada, ülkemiz savunma sanayii sektörünün büyük bir ivme ile yükselmesi, yetişmiş güçlü insan kaynağı, değerli mühendislerimiz ile dünya standartlarında bir üretim yetkinliğimiz olduğuna işaret ediyor.”
“KOBİ’leri bir araya getiriyoruz”
SAHA İstanbul olarak platform ve alt yüklenici firmaları KOBİ’leri bir araya getirerek iş geliştirmeleri için zemin hazırladıklarını söyleyen SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, “Savunma sanayii ekosistemimizin gelişmesi ve genişlemesi için firmalar, üniversiteler ve ARGE kuruluşları ile oyun değiştiren yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için tüm paydaşları Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda buluşturuyoruz” dedi.
Sektörün cirosu 15 milyar doları buldu
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, hâlihazırdaki şirketlerle ve başkanlığın desteğiyle Ar-Ge ‘ye yılda yaklaşık 3 milyar dolar harcadıklarını belirterek, “Geçen yıl sektörün cirosu 15 milyar doları buldu. İhracat tarafında bu yılı 6,8 ile 7 milyar dolar arasında kapatacağımızı düşünüyoruz. 3 bin 500’ün üzerinde şirketimiz bu alanda çalışıyor. 100 binin üzerinde çalışan savunma sanayisine hizmet ediyor.
185’ten fazla ülkeye bugüne kadar 250’nin üzerinde farklı kalemde ürün ihracatı yapıldı. Halihazırda savunma Sanayisi Başkanlığı olarak proje portföyünün büyüklüğü 100 milyar dolar mertebesinde. Bu imzaladığımız, imzalayacağımız ve planladığımız projeler anlamına geliyor” şeklinde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de Türkiye’deki savunma sanayisinin gelişim sürecinden bahsederek, “Amerikalı; ‘Sen bu ürünü yapma çünkü 100’e anca mal ediyorsun. Ben sana 50’ye vereyim’ diyor. Aldanıyorsun. Yapmıyorsun. Kapatıyorsun uçak fabrikasını. Sonra gün oluyor paranla bile o ürünü alamıyorsun” ifadelerini kullandı.
EACP’de en büyük sanayi kümelenmesi oluşturuluyor
SAHA İstanbul’un kurulduğu günden bu yana ‘Artık Hikâyeler Yarım Kalmasın’ diyerek çalıştıklarını anlatan Murat İkinci, “Yaklaşık 10 yıl önce 27 üye ile başlayan yolculuğumuza bugün için 49 şehirden, 52 farklı alanda faaliyet gösteren, büyük bir çoğunluğu KOBİ statüsündeki 1300’den fazla firma, 29 üniversite ve iş birliği içinde olduğumuz çok sayıda önemli kurum/ kuruluş ile devam ediyoruz.
Böylelikle sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliği’nin (EACP) de en büyük sanayi kümelenmesi olarak önemli bir ekosistem oluşturuyoruz” diye konuştu.