Savunmada dünyanın ilk 100’ünde 5 Türk firması var

Türkiye savunma sanayi­inin milli ve yerli yapısı ile güçlenmesine katkı sunmak amacıyla İstanbul Sa­nayi Odası (İSO) ve SAHA İs­tanbul tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Buluşma­lar’ının altıncısı gerçekleşti­rildi.

İSO Yönetim Kurulu Baş­kanı Erdal Bahçıvan ve SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve Roketsan Genel Müdürü Mu­rat İkinci ev sahipliğinde ger­çekleşen etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemi­ci, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savun­ma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ile İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri ve sa­vunma sanayi ana tedarikçi fir­malarının yöneticileri katıldı. Toplam 18 ana yüklenici firma­nın 70 masa ile katılım sağladı­ğı 6. Savunma Sanayii Buluş­maları’na İSO ve SAHA İstan­bul üyesi 500’den fazla firma katılım sağladı, 2000’den fazla ikili görüşme gerçekleşti.

“Savunma sanayii sadece askeri güç değil”

İSO Yönetim Kurulu Başka­nı Erdal Bahçıvan, savunma sanayiinin sadece bir ülkenin askeri gücünü değil, aynı za­manda teknolojik altyapısı­nı, ekonomik kalkınmasını ve uluslararası prestijini de doğ­rudan etkileyen stratejik bir sektör olduğunu, sektöre yapı­lan yatırımların yerli sanayi­nin gelişimine, teknoloji trans­ferine, inovasyona ve nitelik­li iş gücünün yetişmesine de önemli katkılar sağladığına dikkat çekti.

Bahçıvan, “İSO olarak üyelerimizi 18 ana yük­lenici savunma sanayi firma­mızla buluşturarak yerli teda­rik noktasında uzun soluklu ve güçlü iş birliklerinin oluşması­nı ve İstanbul’un savunma sa­nayimize olan katkısını artır­mayı hedefliyoruz” dedi.

İSO 500’deki firma sayısı 23 yılda 22’ye yükseldi

Bahçıvan, savunma sanayi­sinin yerli üretim ve teknolojik bağımsızlık açısından yükselen bir başarı grafiği sergilemesini verilerle destekleyerek şunları söyledi: “İSO 500’deki savun­ma sanayii firmalarının sayısı 2000’de 6 iken, bu sayı 2023’te 22’ye ulaştı. Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre 2002 – 2023 yılları arasında sektö­rün ihracat hacmi 22 kat arta­rak 5,5 milyar doları geçti. Bu yılın ilk 11 ayında ise 5,7 milyar dolarlık ihracatla geçen yılın performansını aşmış durum­dayız.

Bu rakamlara ulaşırken, sektördeki yerlilik oranının da %20’lerden %80’lere çıkmış olması gurur verici. Savunma sanayii sektöründe önemli bir endeks olan dünyanın ilk 100 firması sıralamasında ülke­mizden 2024’te 5 değerli firma­mız yer alıyor. Rekabetin çok yoğun olduğu küresel arenada, ülkemiz savunma sanayii sek­törünün büyük bir ivme ile yük­selmesi, yetişmiş güçlü insan kaynağı, değerli mühendisleri­miz ile dünya standartlarında bir üretim yetkinliğimiz oldu­ğuna işaret ediyor.”

“KOBİ’leri bir araya getiriyoruz”

SAHA İstanbul olarak plat­form ve alt yüklenici firmala­rı KOBİ’leri bir araya getirerek iş geliştirmeleri için zemin ha­zırladıklarını söyleyen SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve Roketsan Genel Müdürü Mu­rat İkinci, “Savunma sanayii ekosistemimizin gelişmesi ve genişlemesi için firmalar, üni­versiteler ve ARGE kuruluşları ile oyun değiştiren yerli ve mil­li teknolojilerin geliştirilmesi için tüm paydaşları Milli Tek­noloji Hamlesi doğrultusunda buluşturuyoruz” dedi.

Sektörün cirosu 15 milyar doları buldu

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, hâ­lihazırdaki şirketlerle ve baş­kanlığın desteğiyle Ar-Ge ‘ye yılda yaklaşık 3 milyar dolar harcadıklarını belirterek, “Ge­çen yıl sektörün cirosu 15 mil­yar doları buldu. İhracat ta­rafında bu yılı 6,8 ile 7 milyar dolar arasında kapatacağımı­zı düşünüyoruz. 3 bin 500’ün üzerinde şirketimiz bu alan­da çalışıyor. 100 binin üzerin­de çalışan savunma sanayisi­ne hizmet ediyor.

185’ten fazla ülkeye bugüne kadar 250’nin üzerinde farklı kalemde ürün ihracatı yapıldı. Halihazırda savunma Sanayisi Başkanlığı olarak proje portföyünün bü­yüklüğü 100 milyar dolar mer­tebesinde. Bu imzaladığımız, imzalayacağımız ve planladı­ğımız projeler anlamına geli­yor” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de Türkiye’deki savunma sa­nayisinin gelişim sürecinden bahsederek, “Amerikalı; ‘Sen bu ürünü yapma çünkü 100’e anca mal ediyorsun. Ben sa­na 50’ye vereyim’ diyor. Alda­nıyorsun. Yapmıyorsun. Ka­patıyorsun uçak fabrikasını. Sonra gün oluyor paranla bile o ürünü alamıyorsun” ifadele­rini kullandı.

EACP’de en büyük sanayi kümelenmesi oluşturuluyor

SAHA İstanbul’un kurulduğu günden bu yana ‘Artık Hikâyeler Yarım Kalmasın’ diyerek çalıştıklarını anlatan Murat İkinci, “Yaklaşık 10 yıl önce 27 üye ile başlayan yolculuğumuza bugün için 49 şehirden, 52 farklı alanda faaliyet gösteren, büyük bir çoğunluğu KOBİ statüsündeki 1300’den fazla firma, 29 üniversite ve iş birliği içinde olduğumuz çok sayıda önemli kurum/ kuruluş ile devam ediyoruz.

Böylelikle sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliği’nin (EACP) de en büyük sanayi kümelenmesi olarak önemli bir ekosistem oluşturuyoruz” diye konuştu.