Savunmada imza günleri başladı

Dünyanın en büyük 4 savunma sanayii fuarından biri olan ve Türk savunma sanayii ürünlerinin vitrine çıktığı İDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın 15’incisi İDEF 2021, dün itibarıyla ziyaretçi ve katılımcılarına kapılarını açtı. 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde icra edilecek fuarda, çok geniş ürün yelpazesiyle Türk firmaları yer aldı. Yurt içi ve yurt dışından davet edilen birçok heyetin katılımcı firmalar ile yüz yüze görüşme imkânı bulduğu İDEF’te savunma sanayinde birçok uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine zemin hazırlayan önemli anlaşmaların da imzalanması bekleniyor.

1236 firma katılım sağladı

İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuarın gelişimiyle ilgili bilgiler verdi. Geçmişi 1993 kadar yılına giden ve iki yılda bir yapılan fuarda katılımın sayı ve nitelik olarak sürekli arttığını dile getiren Erdoğan, “Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller fuarımızın savunma sanayii alanında küresel bir yer edindiğine işaret ediyor. Fuarımız gerek açılışa iştirak eden misafirlerimiz gerekse katılımcı firmalar bakımından bugüne kadarki en zengin görünüme sahip. Bir önceki fuara bin 61 firma ve temsilci katılırken, bu defa bin 236 firma ve temsilci ile fuarımızı düzenliyoruz. Aynı şekilde ziyaretçi sayısında da bir önceki dönemi aşacağını ümit ediyoruz” dedi.

Adeta bir devrim gerçekleşti

Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir. Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda çok iyi bir noktaya geldik."

62 projeden 750’ye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2002 yılında 62 savunma sanayii projesi yürütülürken bu sayı günümüzde 750’yi geride bırakmıştır. Projelerin bütçeleri de 5,5 milyar dolar düzeyinden, 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı da 56’dan bin 500’e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Savunma sanayimiz artık dünyada ilk 100 listesine giren ana yüklenicileri, gelişmiş kabiliyetlere sahip alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri sayesinde geniş bir yelpazede kendi özgün ürünlerine sahip hale geldi” diye konuştu.

İDEF'21'de öne çıkan firmalar

ASELSAN: ASELSAN, Deniz Sistemleri, Hava Savunma Sistemleri, Sınır-Sahil Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemler ve Silah Sistemleri bölümlerinde 250’den fazla ürün ve sistemini tanıtıyor. ASELSAN’ın öne çıkan ürünleri arasında 3700 serisi telsizler, yerli elektroşok cihazı, mini İHA SAKA, IFF Mod5/s Cevaplayıcı, M-60 Ana Muharebe Tankları Volkan-M Atış Kontrol Sistemi, sonar sistemi Fersah, Elektronik Taarruz Sistemi Sancak, CATS kameraları, gözetleme radarı Acar İHA, güvenli USB bellek GİZ, Temsa işbirliği ile geliştirilen yüzde 100 elektrikli yerli otobüs Aveneu EV ve TSK’nın uydu haberleşme ihtiyacı için geliştirilen TSK Ku-Bant Uydu Muhabere Sistemi gibi ürünlerle fuarda yer alıyor.

Savunmanın devlerinden siber güvenlikte iş birliği

Savunma Sanayi’nin dev şirketleri, işbirliği protokolünün imzalarını attı. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, TEI ve BMC’nin yer aldığı; Savunma Sanayii Başkanlığı ve Teknopark İstanbul arasında düzenlenecek "Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı" iş birliği protokolünde anlaşma sağlandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı, Türkiye'nin siber güvenlik alanında yerli ve yenilikçi teknolojilerle kalkınmasına ivme kazandıracak. İş birliği protokolüne yönelik çalışmalar Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi binasında açılacak Türkiye'nin ilk ve tek siber güvenlik kuluçka merkezinde hayata geçirilecek. Programın yürütülmesi Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi ekibi önderliğinde Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ekibi koordinasyonunda olacak. Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı ile COVID-19 salgını öncesi ve sonrası hızla devam eden dijital dönüşümün beraberinde getirdiği siber tehditlere karşın yenilikçi siber güvenlik girişimlerin artması ve kurulacak olan yeni siber güvenlik merkezlerine farklı bakış açısı kazandırılması hedefl eniyor.

“İhracatta 3 milyar dolar sınırını aştık”

Uzun bir süre 250 milyon dolara ulaşamayan savunma ve havacılık ihracatının son dönemde 3 milyar dolar sınırını aştığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık. Bu başarıyı sağlayan unsurlardan biri de sektörün Ar-Ge’ye ayırdığı bütçenin 49 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıkmış olmasıdır. Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyada ilk 4 ülke arasında yer alıyoruz" dedi. Yürütülen projelerin sağladığı imkanları hem sınırları güvenli hale getirmek, hem sınır ötesi harekatlarla bölgede bir güvenlik kuşağı oluşturmak için kullandıklarını aktaran Erdoğan, “Savunma sanayinde geleceğin teknolojileri ve araçlarına yatırım yapıyoruz. Bilhassa yapay zeka temelli çalışan kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler üretiyoruz. Sürü İHA’lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik toplar, lazer silahları ve uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek projeler geliştiriyoruz” dedi.

HAVELSAN: HAVELSAN tarafından geliştirilen İHA ve İKA’lardan oluşan Türk savunma sanayindeki dijital birlik konsepti de ilk kez fuarda sergileniyor. İnsansız araçların birlikte görev yapabilmesini sağlayan sürü harekat kabiliyeti için bir süredir çalışmalar yürüten HAVELSAN, geldiği noktayı “dijital birlik” örneğiyle 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda tanıtıyor.

ROKETSAN: ROKETSAN MK-82 Genel Maksat Bombasının pilotun kontrolünde hedefine ulaşmasını sağlayan LAÇİN Güdüm Kiti, MAM-T, SUNGUR Silah Sistemi, Türkiye’nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA, 324 milimetrelik ORKA torpidosu, METE Lazer Güdümlü Mini Füze, 122 milimetrelik ve 230 milimetrelik füzelere lazer arayıcı başlık kazandırılarak geliştirilen TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri, Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) Roketsan’ın İDEF’21’de ilk kez beğeniye sunacağı ürünlerden bazıları. Ayrıca ROKETSAN tarafından geliştirilen milli füze sistemine olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un ismi verildi.

TÜMOSAN: TÜMOSAN, savunma sanayii başta olmak üzere kritik sektörler için yürüttüğü yerli ve milli yeni nesil motor projelerinde sona geldi. Taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat’ın hibrit versiyonunu ilk kez İDEF 2021’de sergileyen şirket, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek 100 zırhlı aracın motorlarının montajına başladı. Motorların test ve kalifikasyonunun yılın son çeyreğinde tamamlanacağı projede, 2022 başında araç üstü motor entegrasyonunun başlaması hedefl eniyor. 4x4 ve paletli araçlar için geliştirilen 310 beygir motorun testleri Pusat 4x4 üzerinde sürdürülüyor.

MKE: MKE, deniz platformlarında kullanılmak üzere geliştirdiği yakın hava savunma sistemini ilk kez fuarda sergiliyor.

TÜBİTAK :Türkiye’de tasarlanıp üretilen ve 17 Ağustos 2011’de fırlatılan ilk milli gözlem uydusu olan RASAT’ın bir maketi, İDEF’te sergilenmeye başlandı. Maket, fuarı ziyaret edenlerin ilgisiyle karşılaşıyor. TÜBİTAK UZAY görevlileri, Türkiye’nin ilk milli gözlem uydusu RASAT hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor.

METEKSAN: Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Nazar Sistemi, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda tanıtıldı. Nazar, tehditlere yönelik envanterdeki karşı tedbir sistemlerinin 2 katı daha uzak mesafeden füzeleri etkisiz hale getirme yeteneğine sahip.

STM: STM, deniz projeleri, taktik mini İHA sistemleri, siber güvenlik ve bilişim çözümleri ile fuarda yer alıyor.

KAPTANOĞLU: Kaptanoğlu-Desan Tersanesi fuara, Türk Deniz Kuvvetleri’nin teslim edilen Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları ve farklı özelliklere sahip yangın söndürme botuyla katılıyor. Yüzde 72’ye varan yerlilik ile alanında ilklere imza atan Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu (ACMB) yurtdışından da ilgi görüyor.

SYS: Samsun Yurt Savunma (SYS), İDEF’21’de ilk kez sergilediği yerli ve milli uçaksavarı ile yerini aldı. SYS’nin ürettiği “Yerli ve milli uçaksavar” olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğin bu ay içerisinde seri üretimine başlanacağı ve 1000’in üzerinde sipariş aldığı açıklandı.

OTOKAR: Otokar, zırhlı keşif, gözetleme ve silah platformu olarak tasarladığı Akrep II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesinin dizel motorlu üyesi Akrep IId ile fuara katılıyor. NATO ve Birleşmiş Milletler’in tedarikçisi konumunda olan Otokar’ın Akrep II ailesi, 90 mm’ye kadar silah taşımaya uygun modüler yapısı ile dikkat çekiyor.

SARSILMAZ: Sarsılmaz Silah Sanayi, Düzce’de yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silahının lansmanını yapıyor. Ayrıca piyade tüfekleri, makineli tüfek ve SAR-9 tabanca modelini sergiliyor.