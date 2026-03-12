Savunmada ‘ısınan dünya’ paslanmazda talebi artırıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Ek vergi ve anti-damping tartışmaları gölgesinde 2025 yılını geride bıra­kan ve geçtiğimiz yıl yüzde 16 ihracat artışı sağlayan Türki­ye paslanmaz çelik sektörü, AB ve komşu ülkelerden gelen ta­leple ihracatta yüzde 20 artış bekliyor. 140 bin tonluk ihraca­tın yanında iç tüketimin de 700 bin ton olduğu sektörde, özel sektörden bir firma yerli üre­tim için düğmeye bastı.

Bölgede yaşanan sıcak sa­vaşla birlikte başta savunma sanayi olmak üzere paslanmaz çeliğin sanayi için stratejik bir hammadde olduğunu söyleyen Paslanmaz Sanayici ve İş İn­sanları Derneği (PASİD) Yöne­tim Kurulu Başkanı Arslan Kü­çükemre, başta Avrupa olmak çevre ülkelerden talep artışı­na dikkat çekti. “Savaş bize bir kez daha gösterdi ki bu strate­jik hammaddede üretici olmak kaçınılmaz” diyen Küçükemre, Türkiye’nin paslanmaz çelik üretiminde bölgesel bir mer­kez olma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaparak, çevre ülkelerde paslanmaz çelik üre­tim tesisi bulunmadığını da ha­tırlattı.

“Bu sıcak ortamda olası bir ambargo ile çatal bile üret­mezsiniz” diyen Küçükemre, Türkiye’de 1 milyon tonluk bir kapasite projeksiyonuyla 600 bin tonluk bir üretim tesisi ku­rulması gerektiğini söyledi. Küçükemre, “Bu üretim ile iç piyasanın ihtiyacı karşılanabi­lir. 1.2 milyar dolar seviyelerin­de bir yatırımla bu yapılabilir. Paslanmaz çelikte yapılacak bu yatırımın geri dönüşü de 8 yılda olur. Böylece Türkiye çok önemli bir üretim tesisi kaza­nır” dedi.

“TOGG modelli bir üretim sistemi olabilir”

Türkiye’de entegre şekil­de bir üretim tesisi bulunma­dığını söyleyen Küçükemre, özel sektörden bir yatırımcı­nın önce üretim, sonra da ergit­me tesisi kurmak için harekete geçtiğini kaydetti. Türkiye’de TOGG ile otomotiv sektörün­de uygulanan iş birliği mode­line benzer şekilde ortak yatı­rımın değerlendirilebileceğini de belirten Küçükemre, “Kamu tarafına bu konuyu aktardık. İç piyasada tüketimin 1 milyon ton seviyesine ulaşması halin­de yatırım için önemli bir eşik oluşabileceği ifade ediliyor. Bu noktada sektörümüz içinde de girişimleri olan firmalar bulu­nuyor” diye konuştu.

Türkiye’de paslanmaz çelik üretiminin hayata geçirilme­si için sektörün tüm paydaşla­rının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Küçü­kemre, bu süreçte sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sa­nayi ve ticaret odaları ile bir­likte çalışacaklarını söyledi. Küçükemre, “Bundan sonraki görevimiz Türkiye’de paslan­maz çelik üretimi konusunda farkındalık oluşturmak. Basın, akademi ve iş dünyasıyla bir­likte kamuoyunu bilgilendir­meli ve bu ürünün Türkiye’de üretilmesi için gerekli adımları atmalıyız” ifadelerini kullandı.

İhracatta yüzde 20’lik artış bekleniyor

Türkiye paslanmaz çelik sektörünün güncel verilerini de paylaşan Arslan Küçükem­re, paslanmaz çelikte ihraca­tın miktar bazında 140 bin to­na ulaştığını, bunun da yakla­şık 750 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı. İşlenmiş mamuller de dahil edildiğinde sektörün ihracat hacminin 6 milyar dolar seviyesine ulaştı­ğını aktaran Küçükemre, bu yıl ihracatta yaklaşık yüzde 20’lik bir artış öngördüklerini kay­detti.

Paslanmaz çeliğin küre­sel çelik üretimindeki payının giderek arttığını belirten Kü­çükemre, “Bugün dünya çelik üretimi içinde paslanmaz çe­liğin payı yüzde 3 seviyesine çıktı. Paslanmaz çelik gelece­ğin metali olarak görülüyor. İn­şaatlarda dahi paslanmaz çe­lik kullanılmaya başlandı. Ge­ri dönüşüm oranları arttıkça hem maliyetlerin düşeceğini hem de kullanım alanlarının daha da genişleyeceğini öngö­rüyoruz” dedi.

Uluslararası iş birlikleri artırılıyor

Dernek olarak son dönemde yürüttükleri çalışmalara değinen PASİD Başkanı Arslan Küçükemre, uluslararası pazarlara açılma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen Mısır iş heyeti ziyaretinde üyelerin yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladığını söyledi. Yurt içinde ise sektörün karşı karşıya kaldığı anti-damping süreçleri, maliyet artışları ve ithalat baskısı gibi konularda üyelerle birlikte hareket ettiklerini belirten Küçükemre, kamu kurumlarıyla temaslarını sürdürerek sektörün beklentilerini dile getirmeye devam edeceklerini kaydetti.