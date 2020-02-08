Sayan: Kesintisiz ulaşım ve iletişim halkları birbirine bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ulaşım koridorlarının gelecekteki ticaretin insanları nasıl etkileyeceğini gösterdiğini belirterek, "Kesintisiz ulaşım ve iletişim halkları birbirine bağlayacak. Böylece hem ticareti hem insanları birbirine yaklaştıracak." dedi.

Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve büyükelçilerin katılımıyla Turistik Doğu Ekspresi'nde düzenlenen "AB-Türkiye İşbirliği" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi özellikle demir yolu alanında da büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

AB ile ulaştırma sektöründe önemli iş birliklerinin yapıldığını anımsatan Sayan, bunlar arasında Halkalı-Kapıkule Demir Yolu ile Samsun-Kalın Demir Yolu hatlarının en büyük projelerden birkaçı olduğunu bildirdi.

Sayan, Türkiye'nin ulaşım koridoru olduğunu, geçen yıl Çin'den hareket edip Marmaray'dan geçen trenin Avrupa'ya kesintisiz ulaştığını ifade ederek, "Bu ulaşım koridorları, geleceğin ticaretinin bizi nasıl etkileyeceğini gösterdi. Kesintisiz ulaşım ve iletişim, halkları birbirine bağlayacak. Böylece hem ticareti hem insanları birbirine yaklaştıracak." diye konuştu.

Sayan, Bakanlık olarak iki kıtayı birbirine bağlayan projeleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın bu yıl içinde açılacağının müjdesi verdi. Biz, yollarla insanları, halkları birbirine birleştirmenin diğer her türlü iletişimi artıracağını düşünüyoruz."

"Trenler yeniden popüler oldu"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger de trenlerin yeniden popüler olduğunu ve daha fazla trene ihtiyaç duyulduğunu, böylece ulaşım sektörünün yarattığı karbon ayak izinin azaltılmasının da mümkün olacağını dile getirdi.

Türkiye ile çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Berger, şöyle devam etti:

"Sadece demir yollarına altyapı yatırımı yapmakla kalmadık, aynı zamanda trafik kazalarının azaltılmasıyla daha fazla hayatın kurtarılması, daha iyi şehirlerin, kentlerin oluşturulması ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanlarında da birlikte çalıştık. Biz, Türk tarafından bu alanda gerçekten çok iyi yanıt aldığımızı düşünüyoruz. Bu alanda birlikte çalışma konusunda iyi bir anlayış var."

Berger, Yunanistan ve Bulgaristan büyükelçilerinin de trende bulunduğuna dikkati çekerek, özellikle Bulgaristan ile bağlantının güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu anlattı.

Türkiye ile AB arasında bu alanda çok iyi ilişkiler geliştirildiğini belirten Berger, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trende olduğumuz için çok mutluyuz çünkü Türkiye'nin turizm ikonlarından biri bu tren. Herkes çok memnun trende olduğu için. Dün bir meslektaşımla karşılaştım ve buraya geleceğimi söylediğimde çok kıskandı çünkü haftalardır tren için rezervasyon yapmaya çalışıyormuş ancak yapamamış, tren hep doluymuş. AB'den değil bu meslektaşım, o yüzden çok kıskandı."

Berger, Sivas'ın Divriği ilçesini ve sonrasında Kars'ı gezmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Bize 'Ankara'ya kar yağar' dediler ama hiç öyle olmuyor. Sonunda kar yağışını göreceğiz." dedi.

"Ulaştırmanın önemi gelecekte daha da artacak"

AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic de böyle bir ortamda bulunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Hem altyapı hem lojistik açıdan Avrupa'da büyük çalışmaların yapıldığı ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Cvitanovic, "Kafkaslar, Orta Doğu ve Avrupa arasında bağlantı noktası olması dolayısıyla Türkiye'nin ulaştırma altyapısına yatırım yapması gerçekten önemli." diye konuştu.

Ulaştırmanın hem bağlantıyı sağladığını hem de diğer önemli uluslararası konularda etkili olduğunu vurgulayan Cvitanovic, şunları kaydetti:

"Hırvatistan dönem başkanlığının önemli önceliklerinden biri de bağlantının sağlandığı Avrupa. Ulaştırma aynı zamanda kalkınma ve küresel rekabetçiliğin daha da iyileştirilmesi açısından önemli. Ulaştırmanın önemi gelecekte daha da artacak. Öte yandan, AB üyesi bir ülkenin büyükelçisi olarak öyle bir güzergah üzerindeyiz ki binlerce tır, güneybatıdan güneydoğuya geçiyor. Dolayısıyla ulaştırma özellikle önemli.

Kara yolu sadece Asya'ya ulaşmak için kullanılmıyor, aynı zamanda ülkenin doğu ve batı sınırları arasında da bağlantıyı sağlıyor. O yüzden Hırvatistan bir sistem geliştiriyor. Türk tarafına da bunu sunacağız, kara sınırlarını geçmek yerine, Ro-Ro gemileriyle tırların taşınması ve doğrudan Avrupa'nın merkezine ulaştırılması."

Cvitanovic, gelecek hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Hırvatistan'ı ziyaret edeceğini belirterek, ziyarette bu konuyu da konuşacaklarını söyledi.

Hırvatistan'ın aynı zamanda AB'nin altyapı geliştirme çalışmaları konusunda Türkiye'ye destekte bulunduğuna dikkati çeken Cvitanovic, çeşitli teknik yardım ve katılım öncesi programlar aracılığıyla denizcilik, sivil havacılık alanlarında da hem kurumların kurulması hem de altyapıya destek anlamında katkıda bulunulduğunu dile getirdi.