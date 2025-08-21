Scooterla 14,2 milyon km yol yaptık

Hayati ARIGAN

Scooter mevzuatını ilk ya­zan ülke Türkiye olur­ken, kullanıcı yaş ortala­ması 32 oldu. Scooter, moped ve elektrikli bisiklet gibi fark­lı teknolojileri kapsayan mikro mobilite son zamanlarda şehir hayatında ciddi bir role sahip teknolojiler olarak öne çıkıyor. Türkiye'de yaklaşık 70 bin adet ticari scooter bulunuyor. Çev­reci, ekonomik ve zaman tasar­rufu sağlayan mikro mobilite Türkiye’de kültürel ve teknolo­jik değişim sürecinde.

Scooter mev­zuatının ya­zılımını ger­çekleştiren Karayolu Ta­şımacılığı Daire Başka­nı Kerim Ci­cioğlu, 60 ülkede yaptıkları araştırmada bu konuyla ilgili hiçbir çalışma göremedik ve Türkiye’de ilk kez 2021’de “adil ve sürdürülebilir” bir elektrikli scooter mevzuatı kaleme aldık­larını anımsattı.

Trafik Kanunu’nun 66. mad­desine eklenen hükümle her 200 kişiye bir scooter düşecek şekilde düzenleme yapıldığını belirten Cicioğlu, “Yönetmeli­ğin İngilizce, Rusça, Arapça ve Fransızca’ya çevrildi. Pek çok ülke mevzuatımızı örnek aldı. Türk firmaları mikro mobilite sektöründe yurt dışına yatırım yaptıklarında bizim mevzuatı­mızı örnek olarak gösteriyor­lar” dedi. Sektörde şu an 26 li­sanslı firmanın, 22 ilde faaliyet gösterdiğni anlatan Cicioğlu, “Yayınlanan yönetmelik saye­sinde firmalar, her sürüş adı­mını elektronik olarak bakanlı­ğa bildirmekle yükümlü. Bu sa­yede, sürüş verileri anlık olarak kaydediliyor ve değerlendir­melerde önemli bir veri kayna­ğı oluşturuyor” diye konuştu.

Şehir hayatında ciddi bir role sahip teknolojik şirket

1000 Yatı­rımlar Hol­ding Strateji Başkanı Me­lih Yalçın mikro mobi­leteyi, çevre­ci ve ekono­mik bir ulaşım aracı olarak yo­rumladı. 1000 Yatırımlar Holding’in sürdürülebilir ula­şım noktası sisteminin önemli paydaşlarından bir tanesi ve de­ğer zincirinin neredeyse tama­mında faaliyet gösteren bir tek­noloji şirketi olduğunu ifade eden Melih Yalçın, bu teknoloji­lerin karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli rol oyna­dığını ifade etti. Yalçın, mikro mobilitenin gürültü kirliliğini azaltarak şehir içi yaşam kalite­sini yükselttiğini ve kamusal alanların daha etkin kullanıl­masını sağladığını vurguladı.

Mikro mobilite hizmetle­rinin şehirlerin daha güvenli, erişilebilir ve çevre dostu ol­masını desteklediğini ileten Yalçın, hizmetin Anadolu’nun dört bir yanına dengeli ve kap­sayıcı şekilde yaygınlaştırıl­masına önem verdiklerini söy­ledi. Türkiye’de mikro mobili­te penetrasyonunun yüzde 22 seviyesinde olduğunu belirten Yalçın, genç yaş grubunun ya­nında ilerleyen yaş grupları­nın da bu teknolojiyi benimse­diğini ifade etti.

Yalçın, mikro mobilitenin sürdürülebilirliği açısından toplu taşıma entegrasyonunun kritik rol oynadığını belirte­rek, kullanıcıların tek bir dijital platform üzerinden farklı ula­şım araçlarına kolay erişimini sağlayacak sistemler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Şirket politikası: Erişim ve eşitlik

Holding olarak benimsedik­leri konuların arasında ‘eri­şim ve eşitlik’ kavramlarının bulunduğunu söyleyen Melih Yalçın, bu nedenle iller bazında fiyatlama politikalarını haya­ta geçirdiklerini şöyle anlattı: “Eğer bir ilin sosyoekonomik düzeyinde diğer ile göre daha dezavantajlı bir konum varsa biz o ilin bu teknolojiye geçişi sağlayabilmesi adına gerekli fiyatlamaları hayata geçiriyo­ruz. O yüzden buradaki baktı­ğımız konu toplumsal adaletle de ilişkili. 1000 Yatırımlar Hol­ding’in temel felsefesinde mik­ro mobilite hizmetlerini sade­ce İstanbul, Ankara, İzmir gibi o tepe illerde ve gelişmiş illerde değil Anadolu’nun dört bir ya­nına daha dengeli ve daha kap­sayıcı bir şekilde yaygınlaştır­maktan geçiyor.”

Scooter kullanıcı yaş ortalaması: 32

Holding kurucularının 2019’da bu işe başladıklarında hedefledikleri yaş kütlesinin 17-25 olduğunu belirten Melih Yalçın, “Günümüzde bu yaş or­talaması Türkiye’de 32’ye çık­tı. Avrupa’da 41’leri gördük. Yani mikro mobilite kullanıcı­ları yaş olarak yaşlanıyor. Ben­zer bir trend bisiklet tarafında da var. 50-55 yaş olan bisiklet kullanım yaş grubu 63’lere çık­tı. Bu bir anlamda ilerleyen yaş gruplarının da teknolojik adap­tasyonunun her geçen gün art­maya başladığını gösteriyor. Teknolojik bir süreç yaşıyoruz” diye konuştu.

Bin 500 elektrikli ticari araç kayıtlı

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Hasan Boz, Türkiye’de 1,7 milyon kayıtlı ticari araçtan yalnızca bin 500’ünün elektrikli olduğunu belirtti. Boz, elektrikli taşıtların uzun mesafeli taşımacılıkta batarya kapasitesi ve enerji gereksinimleri nedeniyle henüz ağır taşımacılıkta yaygınlaşmadığını söyledi.

Sosyal etkiyi de arttırıyor

Melih Yalçın, “Kamusal alanların insanlara geri kazandırılmasında mikro mobileteyi göz önünde bulundurduğumuzda fiziksel özellikleri itibariyle daha küçük ve daha yönetilebilir teknolojileri olduğundan dolayı şehirlerin içerisinde ciddi bir kullanım avantajı veriyor. Bu da bize yayalaştırılmış alanların artmasına, yeşil alanların artmasına ve özellikle sosyalleşme mekanlarının da artmasına imkan sağlıyor. O yüzden bu düzeyin içerisindeki bakış açımız sadece çevre değil, olayın sosyal etkisini de arttırabilmek” diye konuştu.