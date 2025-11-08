SEDDK Başkan Yardımcısı Kurtulan: 22 yıllık tecrübeyle emeklilik sistemimiz kendini ispatladı

Sevilay ÇOBAN

Açılışta konuşan SEDDK Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) zaman içindeki gelişimine ve devlet katkısının önemine değinerek, “Sisteme dâhil katılımcı ve çalışan sayısı 18 milyona ulaştı. 2017’de devreye alınan Otomatik Katılım Sistemiyle (OKS) çalışanlar, işverenleri aracılığıyla sisteme girdi. Sistem 3,4 milyon çalışanla başladı ve bugün 7,7 milyon katılımcıya ulaştı” dedi.

“TES reformuna hazırız”

Erken yaşta tasarruf alışkanlığı ve finansal bilinç kazandırılmasının hedefiyle 2021’de 18 yaş altı bireylerin de sisteme katılımı için adım atıldığını anlatan Kurtulan, “22 yıllık tecrübesinin ardından emeklilik sistemimiz dayanıklılık ve güvenilirlik açısından kendini ispat etti. Böylece Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi reformuna hazır olduğunu gösterdi. Bu reform, çağımızın en kritik sorunlarından biri olan nüfusun yaşlanmasına karşı sürdürülebilir ve uzun vadeli bir emeklilik modeli oluşturmayı hedefliyor. Model kapsamında hem işverenler hem de devlet, çalışanların hesaplarına doğrudan katkı sağlayacak. Böylece kamu, özel sektör ve çalışanlar arasında adil, dengeli ve ortak sorumluluğa dayalı bir yapı oluşacak” diye konuştu.

Emeklillerin %95'i toplu ödemeyi tercih ediyor

Kurtulan, gelecek yıllarda katılımcı sayısının 20 milyonu aşmasını ve toplam fon büyüklüğünün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yaklaşık yüzde 10’una ulaşmasını beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Anüite (yıllık gelir sigortası) ürününün teşvik edilmesi çok önemli. Şu anda emeklilik hakkı kazanan katılımcılar, birikimlerini toplu olarak çekmeyi, programlı çekim yapmayı veya düzenli ödemeler sağlayan bir yıllık gelir planı satın almayı tercih edebiliyor. Ancak sistemimizdeki emeklilerin büyük çoğunluğu yani yaklaşık yüzde 95’i, toplu ödeme almayı tercih ediyor. Biz, anüite ürünlerinin, hem uzun vadeli gelir güvenliğini sağlamada hem de birikimlerin ekonomide kalmasını desteklemede kritik rol oynayabileceğine inanıyoruz.”

OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia, bu sistemlerin düzenlenmesi, katkı planlarının tasarımı ve fon yönetişimine ilişkin standartların güncellenmesi ile bu süreçte üye ülkelerin deneyim paylaşımının önemine dikkati çekti. Di Noia, Türkiye’nin bu işbirliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin aktif katılımı birçok alanda kendini gösteriyor. Ülkeniz önemli araştırma projelerine katıldı, geniş üye ağımızla değerli gözlemler paylaştı. Bu çabalar, Türkiye’nin güçlü bağlılığını ortaya koyuyor” diye konuştu.

Makul getiri güvence altına alınabilir mi?

IOPS Başkanı ve Güney Afrika Finansal Hizmetler Davranış Otoritesi (FSCA) Başkan Yardımcısı Astrid Ludin ise yaşlanan nüfus, uzun ömür riski ve değişen iş gücü yapısı gibi sorunlarla mücadele edildiğine dikkati çekerek, mevcut durumdaemekliliks istemlerinin tüm bireylere yeterli gelir ve makul getiri sağlayabilmesini nasıl güvence altına alabileceklerinin temel bir soru olduğunu vurguladı. Forumun yalnızca kamu otoriteleriyle sınırlı kalmayıp özel sektörü de tartışmalara dâhil etmeyi amaçladığını dile getiren Ludin, ortak sorunlara çözüm bulunmasında özel sektörün katkısının önemine dikkati çekti.