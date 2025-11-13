Şehirlerde yüksek beton talebi 10 yıl devam edecek
Bu yıl 54 ülkeden alım heyetinin beklendiği Beton 2025 Fuarı kapılarını açtı. Fuarda, 200 satın alma delegasyonlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilerek 500 milyon doların üzerinde iş bağlantısı hedefleniyor. THBB Başkanı Yavuz Işık, “Deprem bölgesinde ve büyük şehirlerde önümüzdeki 10 yıl boyunca yüksek beton talebi devam edecek” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen BETON 2025 fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 54 ülkeden alım heyetinin beklendiği fuarda, 100’ün üzerinde firma 15 bin 708 metrekare alanda ürünlerini sergilemeye başladı. Fuar kapsamında, 15 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi, 3 bin yabancı sektör temsilcisi ve Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Balkanlar, Rusya, Azerbaycan ve BDT ülkelerinden satın alma delegasyonları, fuar boyunca yüz yüze ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, fuar açılışında yaptığı konuşmada, sektöre yönelik şu bilgileri paylaştı: “Hazır beton sektörü, 45 bini aşan istihdamı, 200 milyar liraya yaklaşan cirosu ve yıllık 130 milyon metreküplük üretimiyle Türkiye ekonomisinin görünmeyen gücüdür. Avrupa ülkelerinin toplam üretiminin yarısına yaklaşıyoruz. Bu performans, afet dayanıklılığı ve yeşil dönüşüm vizyonuyla birleştiğinde Türkiye’yi sadece bölgesel değil, küresel bir oyuncu hâline getirmektedir.”
“Betonun inşattaki payı yüzde 8 seviyesinde”
Sektörün yapısal dönüşüm içinde olduğuna dile getiren Yavuz Işık, Türkiye’de üretim ve talebin arttığına işaret ederek, “Fakat sürdürülebilirlik ve düşük karbon baskısı nedeniyle sektör yeni yatırımlar yapmak zorunda. Deprem bölgesinde ve büyük şehirlerde önümüzdeki 10 yıl boyunca yüksek beton talebi devam edecek” dedi. Işık, hazır betonun yapı maliyetindeki payının yüzde 8 seviyesinde olduğunu, buna karşılık üretim maliyetlerinin döviz, çimento ve enerji fiyatlarına son derece duyarlı olduğunu hatırlattı.
“Yeşil dönüşüme yatırım zorunluluk”
Sektöre yönelik de değerlendirmelerde bulunan Yavuz Işık, Türkiye’nin, 2009’dan bu yana Avrupa’nın en büyük hazır beton üreticisi olduğuna işaret ederek, “Bu konum, yalnızca büyüklük değil; bilgi, teknoloji ve denetim altyapısının da bir sonucu. 2025 sonrası dönemde sektörümüz, düşük karbonlu üretim ve yeşil dönüşüm alanında yeniden yapılanmak zorunda” diye konuştu. TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, bu yılki fuarın ticaret odaklı yapısının öne çıktığını söyledi. Şenel, “Geçtiğimiz yıl 54 ülkeden profesyonel satın almacı ağırladık. Bu yıl yürüttüğümüz VIP hosted buyer programı ile 500 milyon doların üzerinde yeni iş bağlantısı hedefliyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde devam eden konut ve altyapı projeleri, Türk üreticileri için büyük bir ihracat potansiyeli taşıyor” ifadelerini kullandı.
İnşaat ekipmanları ihracatına %15 etki
Söz konusu görüşmelerde, hazır beton ekipmanlarından inşaat kimyasallarına, agrega teknolojilerinden iş makinelerine kadar geniş bir yelpazede doğrudan ticari anlaşmalar yapılmasının beklendiğini dile getiren Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü: “BETON 2025, uluslararası bir iş birliği merkezine dönüşecek. Bu program, Türk üreticileri için yeni ihracat kanalları ve stratejik iş birlikleri yaratacak güçlü bir ticaret platformuna dönüşüyor. Hosted buyer programı kapsamında, 9 ülkeden 200’ün üzerinde satın alma yöneticisi İstanbul’a geliyor. Bu heyetlerin başında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Romanya, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya bulunuyor. Program, Türkiye’nin inşaat ekipmanları ihracatında %15 artış hedefiyle yürütülüyor.”
Deprem bölgesindeki inşaat etkisiyle üretim yüzde 9 arttı
THBB’nin 2024 sektör raporuna göre Türkiye’de hazır beton üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artarak 130 milyon metreküpe çıktı. Bu üretim hacmi, Avrupa Birliği ülkelerinin toplam üretiminin yarısına yaklaşıyor. Aynı yıl inşaat sektörü yüzde 9,3 büyürken, ülke ekonomisindeki büyüme yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti. Raporda, 2023 depremleri sonrası hızlanan yeniden inşa ve kentsel dönüşüm süreçlerinin, beton talebini 2024 boyunca belirgin şekilde artırdığına işaret ediyor.
İstihdam 45 bin, üretim 130 milyon metreküp
-Hazır beton üretimi 130 milyon metreküp
-Kişi başına düşen üretim 1,52 metreküp
-Hazır betonun yapı maliyetine etkisi yüzde 8
-Toplam üretim kapasitesi 422 milyon metreküp
-İstihdam 45 bin
-Tesis sayısı 2 bin 200 (Türkiye’de hazır beton sektörü, 2024 yılı rakamları)