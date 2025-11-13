Şehirlerde yüksek beton talebi 10 yıl devam edecek

Hamide HANGÜL

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tara­fından TG Expo Ulus­lararası Fuarcılık A.Ş. iş bir­liğiyle düzenlenen BETON 2025 fuarı, kapılarını ziyaret­çilere açtı. Bu yıl 54 ülkeden alım heyetinin beklendiği fu­arda, 100’ün üzerinde firma 15 bin 708 metrekare alanda ürünlerini sergilemeye başla­dı. Fuar kapsamında, 15 binin üzerinde profesyonel ziyaret­çi, 3 bin yabancı sektör temsil­cisi ve Orta Doğu, Kuzey Afri­ka, Avrupa, Balkanlar, Rusya, Azerbaycan ve BDT ülkelerin­den satın alma delegasyonları, fuar boyunca yüz yüze ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, fuar açılışında yaptığı konuş­mada, sektöre yönelik şu bilgi­leri paylaştı: “Hazır beton sek­törü, 45 bini aşan istihdamı, 200 milyar liraya yaklaşan ci­rosu ve yıllık 130 milyon met­reküplük üretimiyle Türkiye ekonomisinin görünmeyen gücüdür. Avrupa ülkelerinin toplam üretiminin yarısına yaklaşıyoruz. Bu performans, afet dayanıklılığı ve yeşil dö­nüşüm vizyonuyla birleşti­ğinde Türkiye’yi sadece böl­gesel değil, küresel bir oyuncu hâline getirmektedir.”

“Betonun inşattaki payı yüzde 8 seviyesinde”

Sektörün yapısal dönüşüm içinde olduğuna dile getiren Yavuz Işık, Türkiye’de üretim ve talebin arttığına işaret ede­rek, “Fakat sürdürülebilirlik ve düşük karbon baskısı ne­deniyle sektör yeni yatırım­lar yapmak zorunda. Deprem bölgesinde ve büyük şehirler­de önümüzdeki 10 yıl boyun­ca yüksek beton talebi devam edecek” dedi. Işık, hazır be­tonun yapı maliyetindeki pa­yının yüzde 8 seviyesinde ol­duğunu, buna karşılık üretim maliyetlerinin döviz, çimento ve enerji fiyatlarına son dere­ce duyarlı olduğunu hatırlattı.

“Yeşil dönüşüme yatırım zorunluluk”

Sektöre yönelik de değer­lendirmelerde bulunan Yavuz Işık, Türkiye’nin, 2009’dan bu yana Avrupa’nın en büyük hazır beton üreticisi olduğu­na işaret ederek, “Bu konum, yalnızca büyüklük değil; bilgi, teknoloji ve denetim altyapı­sının da bir sonucu. 2025 son­rası dönemde sektörümüz, düşük karbonlu üretim ve ye­şil dönüşüm alanında yeniden yapılanmak zorunda” diye ko­nuştu. TG Expo Genel Müdü­rü Cem Şenel, bu yılki fuarın ticaret odaklı yapısının öne çıktığını söyledi. Şenel, “Geç­tiğimiz yıl 54 ülkeden profes­yonel satın almacı ağırladık. Bu yıl yürüttüğümüz VIP hos­ted buyer programı ile 500 milyon doların üzerinde ye­ni iş bağlantısı hedefliyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde devam eden ko­nut ve altyapı projeleri, Türk üreticileri için büyük bir ihra­cat potansiyeli taşıyor” ifade­lerini kullandı.

İnşaat ekipmanları ihracatına %15 etki

Söz konusu görüşmeler­de, hazır beton ekipmanla­rından inşaat kimyasalları­na, agrega teknolojilerinden iş makinelerine kadar geniş bir yelpazede doğrudan ticari anlaşmalar yapılmasının bek­lendiğini dile getiren Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü: “BE­TON 2025, uluslararası bir iş birliği merkezine dönüşecek. Bu program, Türk üreticileri için yeni ihracat kanalları ve stratejik iş birlikleri yarata­cak güçlü bir ticaret platfor­muna dönüşüyor. Hosted bu­yer programı kapsamında, 9 ülkeden 200’ün üzerinde sa­tın alma yöneticisi İstanbul’a geliyor. Bu heyetlerin başında Birleşik Arap Emirlikleri, Su­udi Arabistan, Cezayir, Mısır, Romanya, Gürcistan, Kaza­kistan, Azerbaycan ve Rusya bulunuyor. Program, Türki­ye’nin inşaat ekipmanları ih­racatında %15 artış hedefiyle yürütülüyor.”

Deprem bölgesindeki inşaat etkisiyle üretim yüzde 9 arttı

THBB’nin 2024 sektör raporuna göre Türkiye’de hazır beton üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artarak 130 milyon metreküpe çıktı. Bu üretim hacmi, Avrupa Birliği ülkelerinin toplam üretiminin yarısına yaklaşıyor. Aynı yıl inşaat sektörü yüzde 9,3 büyürken, ülke ekonomisindeki büyüme yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti. Raporda, 2023 depremleri sonrası hızlanan yeniden inşa ve kentsel dönüşüm süreçlerinin, beton talebini 2024 boyunca belirgin şekilde artırdığına işaret ediyor.

İstihdam 45 bin, üretim 130 milyon metreküp

-Hazır beton üretimi 130 milyon metreküp

-Kişi başına düşen üretim 1,52 metreküp

-Hazır betonun yapı maliyetine etkisi yüzde 8

-Toplam üretim kapasitesi 422 milyon metreküp

-İstihdam 45 bin

-Tesis sayısı 2 bin 200 (Türkiye’de hazır beton sektörü, 2024 yılı rakamları)