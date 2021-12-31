Şeker ihracatı izne bağlandı

Hüseyin GÖKÇE

Gıda sanayicilerinin yüksek fiyat ve arz eksikliği sebebiyle şekere ulaşmakta güçlük çekmesi üzerine bir süre önce ithalatın önü açılırken, şimdi de şekerin ihracatı zorlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile ihracatı kayda bağlı mallar listesine 1701 GTP’li şekeri de dahil etti.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı düzenlemeyi DÜNYA’ya değerlendirdi. Geçen yıl 3 milyon tonun biraz üzerinde olan şeker üretimin bu yıl 2.5 milyon ton civarında olmasının beklendiğini söyleyen Nihat Uysallı, şeker ihracatının hâlen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine tabi olduğunu söyledi. Düşük üretim sebebiyle ihracatın ilave kayıt altına alınmaya başlanacağının altını çizen Uysallı, C şekerinin ihracat yerine imalatçı ihracatçı firmalara satışının da sektörün lehine bir durum olduğunu vurguladı.

Bu durumda şekerin artık katma değerli bir şekilde işlenmiş ürün olarak ihraç edileceğini söyleyen Nihat Uysallı, “İmalatçı ihracatçı dünya borsa fiyatına göre daha ucuz hammadde temin edebilecektir” diye konuştu. Uysallı, bunun geç kalınmış ama olumlu bir uygulama olduğunu anlattı.