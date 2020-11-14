Şekerbank’tan ATSO üyelerine özel, indirimli ticari kredi
Şekerbank ve ATSO arasındaki anlaşma ile ATSO üyelerine indirimli ticari kredi kullanma imkanı doğdu.
Halim ASLAN
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Şekerbank T.A.Ş. arasında ATSO
üyelerine yönelik “Taksitli Ticari Kredi” protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde, kredisi
uygun görülen ATSO üyeleri, 36 aya varan vadelerde, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz
veya 3 ayda bir taksit ödemeli ticari kredi kullanabilecek. Kredilerde uygulanacak faiz oranı,
Banka’nın mevcut liste fiyatlarından yüzde 15 indirimli olarak uygulanacak. Her bir kredi
işlemi için ise binde 5 oranında kullandırım komisyonu alınacak. Ayrıca, kredi kullanan
ATSO üyesinin, ilk kez Banka’nın POS cihazını kullanması hâlinde, ilk 3 ay POS kira bedeli
de alınmayacak. 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak protokolün imza töreni ATSO
hizmet binasında gerçekleştirildi. Protokol imza töreninde konuşan Şekerbank T.A.Ş. Genel
Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız ile bu
protokolü imzalamaktan son derece mutluyuz. Biz Afyonkarahisar’da ilk şubemizi, bundan 60
yıl önce açmıştık. Sadece Afyonkarahisar’da değil, 7 ilçesindeki şubelerimizle başlayan
yolculuğumuz, bugün hâlâ devam ediyor. İnşallah bu protokolümüz ile birlikte
Afyonkarahisar’daki tasarruf sahiplerimizle bugüne kadar sağladığımız birlik ve bütünlüğü,
Afyon’un sanayicisi ve tüccarı ile de paylaşacağız” dedi. Törende söz alan, ATSO Yönetim
Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de, Tuğbay Kumoğlu nezdinde Şekerbank T.A.Ş.’ye teşekkür
ederek “Bu protokolü sizin temsil ettiğiniz makam ile imzalamak bizim için gurur verici,
böylece Afyonkarahisar’a ne kadar değer verdiğinizi göstermiş oluyorsunuz. Bir bankanın 60
yılı aşkın bir süredir Afyonkarahisar’da olması, 7 ilçesinde de şube açması, o kente verdiği
önemi gösteriyor” dedi. Serteser ”Şekerbank, değerli üyelerimize güzel diyebileceğimiz
imkânlar sağlıyor. Odamız’ın değerli üyelerinin de bu imkânlardan yararlanmasını diliyoruz”
diye konuştu.
Protokol imza töreninde; Şekerbank T.A.Ş. Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Çapançatal, Afyon
Şube Müdürü Ozan Çakır, Ticari Portföy Yöneticisi Evrim Taş ve KOBİ Portföy Yöneticisi
Mehmet Kemal Yılanlı da hazır bulundu. Törenin ardından ATSO Yönetim Kurulu Başkanı
Hüsnü Serteser, Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu’na mermerden
yapılmış gemi-saat takdim etti.