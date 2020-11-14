Şekerbank’tan ATSO üyelerine özel, indirimli ticari kredi

Halim ASLAN

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Şekerbank T.A.Ş. arasında ATSO

üyelerine yönelik “Taksitli Ticari Kredi” protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde, kredisi

uygun görülen ATSO üyeleri, 36 aya varan vadelerde, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz

veya 3 ayda bir taksit ödemeli ticari kredi kullanabilecek. Kredilerde uygulanacak faiz oranı,

Banka’nın mevcut liste fiyatlarından yüzde 15 indirimli olarak uygulanacak. Her bir kredi

işlemi için ise binde 5 oranında kullandırım komisyonu alınacak. Ayrıca, kredi kullanan

ATSO üyesinin, ilk kez Banka’nın POS cihazını kullanması hâlinde, ilk 3 ay POS kira bedeli

de alınmayacak. 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak protokolün imza töreni ATSO

hizmet binasında gerçekleştirildi. Protokol imza töreninde konuşan Şekerbank T.A.Ş. Genel

Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız ile bu

protokolü imzalamaktan son derece mutluyuz. Biz Afyonkarahisar’da ilk şubemizi, bundan 60

yıl önce açmıştık. Sadece Afyonkarahisar’da değil, 7 ilçesindeki şubelerimizle başlayan

yolculuğumuz, bugün hâlâ devam ediyor. İnşallah bu protokolümüz ile birlikte

Afyonkarahisar’daki tasarruf sahiplerimizle bugüne kadar sağladığımız birlik ve bütünlüğü,

Afyon’un sanayicisi ve tüccarı ile de paylaşacağız” dedi. Törende söz alan, ATSO Yönetim

Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de, Tuğbay Kumoğlu nezdinde Şekerbank T.A.Ş.’ye teşekkür

ederek “Bu protokolü sizin temsil ettiğiniz makam ile imzalamak bizim için gurur verici,

böylece Afyonkarahisar’a ne kadar değer verdiğinizi göstermiş oluyorsunuz. Bir bankanın 60

yılı aşkın bir süredir Afyonkarahisar’da olması, 7 ilçesinde de şube açması, o kente verdiği

önemi gösteriyor” dedi. Serteser ”Şekerbank, değerli üyelerimize güzel diyebileceğimiz

imkânlar sağlıyor. Odamız’ın değerli üyelerinin de bu imkânlardan yararlanmasını diliyoruz”

diye konuştu.

Protokol imza töreninde; Şekerbank T.A.Ş. Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Çapançatal, Afyon

Şube Müdürü Ozan Çakır, Ticari Portföy Yöneticisi Evrim Taş ve KOBİ Portföy Yöneticisi

Mehmet Kemal Yılanlı da hazır bulundu. Törenin ardından ATSO Yönetim Kurulu Başkanı

Hüsnü Serteser, Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu’na mermerden

yapılmış gemi-saat takdim etti.