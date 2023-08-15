Sektör hedefleri siparişlerle tutturacak

İhracatın miktarsal olarak büyümesine dikkat çeken AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “İhracat siparişlerinde bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz.

Katılacağımız yeni fuarlar ve gerçekleştireceğimiz ülke ziyaretleri ile üreticilerimizin yeni iş anlaşmaları yapmasını ümit ediyoruz. Talebin önümüzdeki aylarda da artacağını düşünüyoruz. Bu sayede hedeflediğimiz rakamlara da rahatlıkla ulaşabileceğiz. Yılın ikinci yarısından çok daha umutluyuz” dedi. Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar oldu. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün Türkiye geneli ihracatı ise yüzde 0,6 artışla 609 milyon 54 bin dolara ulaştı.

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) temmuz ayı ihracatına bakıldığında sektör ortalamasının üzerinde büyüdüğü görüldü. AKAMİB, yüzde 6,3’lük artışla 66 milyon 909 bin dolar ihracat geliri elde etti. Yılın ilk 7 ayında ise Türkiye geneli sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 oranında azalış göstererek 4 milyar 588 milyon 331 bin dolar olurken, AKAMİB’ten yapılan ihracat yüzde 8,7 azalış ile 491 milyon 522 bin doları buldu.