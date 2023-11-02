“Sektörde kampanya kargaşası var”

Sevilay ÇOBAN

Son dönemlerde fahiş fiyat, enflasyon, sektör daralması gibi nedenlerle tüketicilerin daha temkinli davranmaya çalıştığına dikkat çeken Kelebek Mutfak Banyo Genel Müdürü Tolga Kaya, fiyatlardaki dengesizliğin maliyetlerin hızlı değişimine bağlı olduğunu kaydetti. Kaya, “Aslında pek çok sektörde ciddi bir kampanya karmaşası var.

Eskiden asla görmediğimiz indirim oranlarını vitrinlerde görmeye başladık. İndirim yeterli olmayınca üzerine hediyeler veriliyor. Günümüz şartlarında maliyetler de çabuk değişebiliyor. Durum böyle olunca firmalar bu kampanya oranlarını koruyabilmek için fiyat yükseltmek durumunda kalabiliyor” dedi.

“İndirim oranına değil son fiyata bakılmalı”

Kaya, Kelebek Mutfak markasının güvenilir bir fiyatlandırma politikası yürüttüğünü ifade ederek, “Bu nedenle %40- 50 gibi indirimler bizim kampanya seçeneklerimizde yok. Tüketiciyi memnun edecek, mutfağın keyfini artıracak dönemsel kampanyalarımız oluyor. Bunun dışında farklı ödeme koşulları ile alım güçlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada aslında her sektör için tüketicinin karar verirken karşılaştıracağı şey indirim oranı değil son fiyat olmalı” ifadelerini kullandı.

2024 ihracat yılı olacak

Yeni yatırım ve ihracatla ilgili planlarını hakkında konuşan Kaya, 2022 yılında yapılan yeni mutfak fabrikası yatırımı sonrasında hedeflerini büyüttüklerini dile getirdi. Kaya, “2024 yılı için ihracatta ciddi planlarımız var. Grup olarak zaten ihracat gücümüz yüksek, mutfak alanında da bu başarılara dahil olacağız.

Pazar araştırmalarının yapılması, yeni pazarlara uygun ürünlerin portföye eklenmesi gibi konularda oldukça hızlı ilerliyoruz. Yurt içinde yer aldığımız önemli inşaat projeleri yurt dışı için de referans oldu. Özellikle son dönemde yurt dışı projelerden yoğun talep alıyoruz. Afrika, Orta doğu ve Avrupa’ya ihracat için çalışmalara başladık. Yakında güzel haberler vereceğiz” dedi.

“Mutfak ve banyo önemli ihtiyaç”

Toplam 11 bin metrekarelik alandaki Kelebek Mutfak Banyo’nun Türkiye genelinde 42 satış noktası bulunuyor. Kaya, Kelebek Mutfak Banyo'nun Türkiye’deki ilk modüler mutfak markası olduğunu ifade etti.

Ar-Ge konusuna son derece önem verdiklerini kaydeden Kaya, ekipte hali hazırda 102 mutfak tasarım uzmanının yer aldığını belirtti. Kaya, sektörün 9 ayına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı; “Sektör açısından hareketli başlayan yılın başında yaşadığımız deprem felaketi ilk çeyrek için bir durgunluk yarattı. İkinci çeyrek ilk çeyreğe göre daha hareketli geçti diyebiliriz.

Seçim, deprem, kur değişimleri gibi gündemin yoğun olduğu bir dönem geçirdik. Konut satışlarındaki azalışın mutfak mobilyası sektörüne de yansıması oldu. Mutfak ve banyo evin kalbi, zamanımızın çoğu mutfakta geçiyor. Dolayısıyla önemli bir ihtiyaç. Müşterilerimizin alım gücünü yükseltecek farklı uygulamalarla planladığımız şekilde ilerliyoruz.”

88 yıl önce uçaklara kanat oldu

Mutfak Banyo Genel Müdürü Tolga Kaya, “Kelebek, Haliç’te yerli uçaklara kontrplaktan kanat üretimi ile 88 yıl önce faaliyetlerine başlayan, Cumhuriyet’in en köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak kuruldu. O dönemde yurtdışından temin edilen ve maliyeti oldukça yüksek olan kontrplakların ilk defa yerli olarak üretilmesi sanayi açısından önemli bir gelişmeydi. Yerli uçaklarımızın kanadını üreten fabrika, adını güçlü ve zarif kanatlarıyla bilinen Kelebek’ten alıyor” dedi. Kelebek’in ilk mutfak mağazasının 1985’te açıldığını belirten Kaya, 2012 yılında Doğanlar Holding çatısı altına girdiğini kaydetti.