Sektördeki durgunluk 2026’ya kadar sürecek
Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, elektronik ev aletleri sektöründe yaşanan durgunluğun 2026 yılına kadar devam edeceğini belirterek, “Bu kadar yavaş 3-4 ay ticari hayatımda hiç hatırlamıyorum” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, önümüzdeki yıl 3.’sünü düzenleyecekleri Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’nın hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Proje hakkında bilgileri paylaşmak üzere basınla buluşan Atmaca, TV ve küçük ev aletleri pazarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Atmaca, sektördeki durgunluğun 2026'ya kadar devam etmesini öngördüğünü belirtirken, küçük şirketlerin küçülmeye gitmek durumunda kaldığını söyledi.
“Enflasyonun yukarı yönlü trendi kırıldı”
Sektör değelendirmesi yapan Atmaca, “2024 oldukça durgun geçti. Açıkçası 2025'i de aynı paralelde geçmesini öngörüyoruz. Bu durgunluğunda 2026’ya kadar devam edeceğini ön görüyorum. Enflasyondaki sürekli yukarıya doğru giden trend kırıldı. Nisan ayından itibaren tüketici elektronik fiyatlarında neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Hatta şubat-mart fiyatları ile haziran-temmuz fiyatları arasında %15’den fazla aşağı yönlü bir eğilim var. 2024'ü bir önceki yılla kıyaslarsak adetsel bir daralma var” dedi. Küçük ev aletlerinde geçtiğimiz yıl robot süpürge ve airfry’ın ‘ilk kez satın alma’ eğiliminden sebep en çok satanların başında geldiği dile getiren Atmaca, bu trendin de düştüğüne, onun yerine buharlı ütü ve temizleyicilerin popüler hale geldiğine işaret etti.
“Kasım ayı hareketliliğine şüpheyle bakıyoruz”
Kasım ayı kampanyalarına da değinen Atmaca, “Kasım ayında yine kampanyalar olacaktır. Ancak, ne kadar hareketli olacağı yönünde hepimizin şüpheleri var. Geçtiğimiz kasım ayı gibi olmayacağı net. Özellikle perakende de gerçekten çok kayda değer bir durgunluk var. Bu kadar yavaş 3-4 ay ticari hayatımda hiç hatırlamıyorum” ifadesini kullandı.
Atmaca, bu durgunluğun daha küçük ölçekli firmaları nasıl etkileyeceği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi; “Aslında herkesi kendi ölçeğinde çok olumsuz etkiliyor. Ancak, bir firmanın etkilendiğinden basında konkordato haberi çıktığında haberdar oluyoruz. Haber çıkmayana kadar sanki hiçbir etkisi yokmuş gibi geliyor. Aslında öyle değil, çok ciddi manada herkes kendi ölçeğinde etkileniyor. Firmalar da küçülme kararı eşiğine geliyor. Bu noktada çok kritik kararlar almanız gerekiyor. Bu kararı aldığınız zaman tekrar eskiye döndürmek de çok kolay değil.”
Hedef, robot süpürgede marka olmak
Atmaca, Avrupalı bir marka ile üretim anlaşmasının sonuçlandığını, kasım ayında ilk ihracatı gerçekleştireceklerini söyledi. “Robot süpürgeye üretip satalım diye değil o segmenette bir marka olalım ideali ile başladık. Hali hazırda 6 markayı üretim yapıyoruz. Üretimini planladığımız da 2 tane çok büyük marka var. Gelirlerimizin büyük oranda TV’den oluşuyor ama çeşitlendirmek sadece küçük ev aletleriyle mümkün değil. Robot süpürge bir alternatif olabilir. Türkiye’de robot süpürge daha önce 5-6 milyon adetlerde satılırken, şimdi 2-2,5 milyon adetler arasında. TV’de ise strandart olarak 4-5 milyon adet arası satış söz konusu” şeklinde konuştu.
Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması 14 ile yayılıyor
Sunny Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı, 2023'te ilk olarak yine Ağrı’da lise öğrencilerine yönelik başlattıkları Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’nın kapsamını genişletiyor. İkinci yılda 4 ile yayılan yarışma, 2025’te 14 ilde gerçekleştirilecek.
Bu önemli sosyal sorumluluk projesini büyük bir heyecanla anlatan Sunny Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, çocukların gözündeki heyecanın ve azmin onları kamçıladığını söylüyor. Atmaca, “Diğer teknoloji yarışmalarından farklı olarak çocuklara gerçek hayatta kullanacakları elektronik malzemelerle ve gerçek hayatta kullanacakları yazılım diliyle robot yaptırıyoruz. Yarışmamızda tüm donanım ve malzemeleri biz veriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir bütçesel ayrımdan dolayı çocukların ayrışabileceği bir nokta yok” dedi.
Atmaca, Hayrettin Atmaca Vakfı’nın sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen yarışmayı 3. yılında yine Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 200’ün üzerinde gönüllü öğretmenin katılımıyla; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van olmak üzere 14 ilde düzenleyeceklerini bildirdi.
“Her 4 televizyon birini biz üretiyoruz”
Adem Atmaca, “Türkiye'de satılan 4 televizyondan birini biz üretiyoruz. Yani üretim olarak %25, kendi markalarımızla da yüzde 12-13 arasında değişen bir pazar payımız var. Diğer bir ürünümüz olan su arıtma cihazlarıyla alakalı yeni bir projemiz var. Yılbaşında onu da tüketicilere sunmuş olacağız. Mevcut alıştığımız sistemden farklı olarak, filtre değiştirme için servise ihtiyaç duymadığınız bir sistem olacak” diye konuştu.