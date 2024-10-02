Sektördeki durgunluk 2026’ya kadar sürecek

Sevilay ÇOBAN

Sunny Elektronik Yönetim Ku­rulu Başkanı Adem Atmaca, önümüzdeki yıl 3.’sünü düzen­leyecekleri Ağrı’nın Zirvesinde Tek­noloji Yarışması’nın hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Proje hak­kında bilgileri paylaşmak üzere ba­sınla buluşan Atmaca, TV ve küçük ev aletleri pazarına ilişkin önemli değer­lendirmelerde bulundu. Atmaca, sek­tördeki durgunluğun 2026'ya kadar devam etmesini öngördüğünü belir­tirken, küçük şirketlerin küçülmeye gitmek durumunda kaldığını söyledi.

“Enflasyonun yukarı yönlü trendi kırıldı”

Sektör değelendirmesi yapan At­maca, “2024 oldukça durgun geçti. Açıkçası 2025'i de aynı paralelde geç­mesini öngörüyoruz. Bu durgunlu­ğunda 2026’ya kadar devam edeceğini ön görüyorum. Enflasyondaki sürekli yukarıya doğru giden trend kırıldı. Ni­san ayından itibaren tüketici elektro­nik fiyatlarında neredeyse hiçbir de­ğişiklik olmadı. Hatta şubat-mart fi­yatları ile haziran-temmuz fiyatları arasında %15’den fazla aşağı yönlü bir eğilim var. 2024'ü bir önceki yılla kı­yaslarsak adetsel bir daralma var” de­di. Küçük ev aletlerinde geçtiğimiz yıl robot süpürge ve airfry’ın ‘ilk kez satın alma’ eğiliminden sebep en çok satan­ların başında geldiği dile getiren At­maca, bu trendin de düştüğüne, onun yerine buharlı ütü ve temizleyicilerin popüler hale geldiğine işaret etti.

“Kasım ayı hareketliliğine şüpheyle bakıyoruz”

Kasım ayı kampanyalarına da de­ğinen Atmaca, “Kasım ayında yine kampanyalar olacaktır. Ancak, ne ka­dar hareketli olacağı yönünde hepi­mizin şüpheleri var. Geçtiğimiz ka­sım ayı gibi olmayacağı net. Özellik­le perakende de gerçekten çok kayda değer bir durgunluk var. Bu kadar ya­vaş 3-4 ay ticari hayatımda hiç hatır­lamıyorum” ifadesini kullandı.

Atmaca, bu durgunluğun daha kü­çük ölçekli firmaları nasıl etkileye­ceği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi; “Aslında herkesi kendi ölçe­ğinde çok olumsuz etkiliyor. Ancak, bir firmanın etkilendiğinden basın­da konkordato haberi çıktığında ha­berdar oluyoruz. Haber çıkmayana kadar sanki hiçbir etkisi yokmuş gibi geliyor. Aslında öyle değil, çok ciddi manada herkes kendi ölçeğinde etki­leniyor. Firmalar da küçülme kararı eşiğine geliyor. Bu noktada çok kritik kararlar almanız gerekiyor. Bu kara­rı aldığınız zaman tekrar eskiye dön­dürmek de çok kolay değil.”

Hedef, robot süpürgede marka olmak

Atmaca, Avrupalı bir marka ile üretim anlaşmasının sonuçlandığı­nı, kasım ayında ilk ihracatı gerçek­leştireceklerini söyledi. “Robot sü­pürgeye üretip satalım diye değil o segmenette bir marka olalım ideali ile başladık. Hali hazırda 6 markayı üretim yapıyoruz. Üretimini plan­ladığımız da 2 tane çok büyük mar­ka var. Gelirlerimizin büyük oran­da TV’den oluşuyor ama çeşitlen­dirmek sadece küçük ev aletleriyle mümkün değil. Robot süpürge bir alternatif olabilir. Türkiye’de robot süpürge daha önce 5-6 milyon adet­lerde satılırken, şimdi 2-2,5 milyon adetler arasında. TV’de ise strandart olarak 4-5 milyon adet arası satış söz konusu” şeklinde konuştu.

Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması 14 ile yayılıyor

Sunny Elektronik ve Hayrettin At­maca Vakfı, 2023'te ilk olarak yine Ağrı’da lise öğrencilerine yönelik baş­lattıkları Ağrı’nın Zirvesinde Tekno­loji Yarışması’nın kapsamını geniş­letiyor. İkinci yılda 4 ile yayılan yarış­ma, 2025’te 14 ilde gerçekleştirilecek.

Bu önemli sosyal sorumluluk projesi­ni büyük bir heyecanla anlatan Sun­ny Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, çocukların gözündeki heye­canın ve azmin onları kamçıladığını söylüyor. Atmaca, “Diğer teknoloji ya­rışmalarından farklı olarak çocuklara gerçek hayatta kullanacakları elekt­ronik malzemelerle ve gerçek hayat­ta kullanacakları yazılım diliyle robot yaptırıyoruz. Yarışmamızda tüm do­nanım ve malzemeleri biz veriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir bütçesel ay­rımdan dolayı çocukların ayrışabile­ceği bir nokta yok” dedi.

Atmaca, Hayrettin Atmaca Vak­fı’nın sosyal sorumluluk projesi ola­rak hayata geçirilen yarışmayı 3. yı­lında yine Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 200’ün üzerinde gönüllü öğretmenin katılımıyla; Ağrı, Arda­han, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Ma­latya, Muş, Tunceli, Van olmak üzere 14 ilde düzenleyeceklerini bildirdi.

“Her 4 televizyon birini biz üretiyoruz”

Adem Atmaca, “Türkiye'de satılan 4 televizyondan birini biz üretiyoruz. Yani üretim olarak %25, kendi markalarımızla da yüzde 12-13 arasında değişen bir pazar payımız var. Diğer bir ürünümüz olan su arıtma cihazlarıyla alakalı yeni bir projemiz var. Yılbaşında onu da tüketicilere sunmuş olacağız. Mevcut alıştığımız sistemden farklı olarak, filtre değiştirme için servise ihtiyaç duymadığınız bir sistem olacak” diye konuştu.