“Sektörel ihracatın yüzde 12’sini gerçekleştirdik”

31 Mayıs 2019

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) olarak pazarda yerlerini aldıklarını açıklayan Refik Onur Kılıçer, 2018 yılında, Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatının, 5 milyar 14 milyon 613 bin dolar olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

Sektörün 2018’de Türkiye toplam ihracatındaki payının yüzde 3,1 olduğunu kaydeden Kılıçer, “AKAMİB 2018 yılı sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; 623 milyon 55 bin dolar ile Türkiye sektörel ihracatının yaklaşık yüzde 12’sini oluşturdu” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde AKAMİB’in 623 milyon 55 bin dolar ile Türkiye sektörel ihracatının yaklaşık yüzde 12’sini oluşturduğunu belirten Kılıçer bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2018 yılında sektörün ihracatını ve dünya pazarındaki payını arttırmak için birçok girişimde bulunduklarını açıklayan Kılıçer, “Birliğimizce 2016 senesinde başlatılan Kereste ve Palet Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması ve İhracatının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2018 içerisinde İran ve İtalya’ya sektörel ticaret heyetleri düzenledik. Kayseri’de 21 firmamızın katılımıyla mobilya ve mobilya yan sanayi sektörleri için Ticaret Bakanlığımızca onaylanan yeni UR-GE projemizi başlattık” dedi.

Kılıçer, birlik olarak gayelerinin çok büyük ihracat potansiyeline sahip olan firmaların ve bölgenin ihracatını artırmak, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile sektörü geliştirerek dünyada bölgenin ekonomik anlamda bilinirliğini artırmak olduğunu dile getirdi.

“İhracatta 2019 hedefi 6 milyar dolar sınırını geçmek”

2019 yılında da Türkiye ve sektör hedeflerine ulaşabilmek için yapacakları çalışmalara da değinen Kılıçer, “Ülkemiz ve sektörümüz hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, bu yıl da yüksek katma değerli üretim ve ihracat yapmamıza olanak sağlayacak proje geliştirme çalışmalarına, tüm üyelerimizin katılım gösterebileceği milli katılım fuar organizasyonlarına ve sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

2019 yılı sektör ihracatının 6 milyar dolar sınırını yakalayıp geçmesini hedeflediklerini dile getiren AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer, “Dünya üzerinde ulaşamadığımız pazar kalmayacak sloganıyla oluşturduğumuz hedef doğrultusunda, dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Las Vegas KBIS Fuarı ile eş zamanlı sektörel ticaret heyeti faaliyetleri düzenledik. 2020 yılında ise bu fuara Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlemek amacıyla çalışmalarımıza başladık” dedi.

"2019’dan umutluyuz"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin ihracat rakamlarına göre ocak ayında 54 milyon, şubat ayında 60 milyon, mart ayındaysa 63 milyon ve nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 66 milyon dolar ihracat ile dört aylık dönemi başarıyla tamamladıklarını dile getiren Kılıçer, “Bu çalışmalar ışığında diyebiliriz ki AKAMİB olarak 2019 yılına hedeflediğimiz gibi hızlı başladık. Gerek yürüttüğümüz projelerimizle gerekse de birlik olarak çalışmalarını yaptığımız faaliyetlerle 2019 yılının ihracatımızın arttığı bir yıl olmasını umuyoruz. Gayemiz, birliğimizin ve ülkemizin dünya pazarında hak ettiği mertebelere gelmesi ve bir dünya markası olması” dedi.