“Sektörümüzün teknolojik altyapısı ve kalitesi yurtdışında tercih ediliyor”

Sanayi Devrimi’ni başlatan cihazlar olarak kazan ve basınçlı kapların en eski sanayi dallarından biri olarak bilindiğine dikkat çeken Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özyıldırım, “Sektörümüzün ülkemizde de 100 yıla yaklaşan bir geçmişi var. Biriken bu bilgi ve tecrübeyle dünya standartlarının üzerinde cihazlar üretip 70 civarında ülkeye ihraç ediyoruz. Teknolojik alt yapımız, servis ağımız ve satış sonrası hizmetlerimizin kalitesi yurt dışında ürünlerimizin tercih edilmesini sağlıyor.” diye konuştu.

İki yıldır süren pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılara rağmen sektör olarak büyümeye devam ettiklerini kaydeden Özyıldırım, “İhracatımız 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artış göstererek 922 milyon dolara ulaşmış bulunuyor. İhracat sıralamasında ısıtma cihazları ve ekipmanlarında dünyada 5’inci, endüstriyel proseslerde kullanılan buhar kazanlarında dünyada 12’nci, metalden mamul basınçlı kaplarda da 7’nci sırada yer alıyoruz. Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımız ürünlerinin yaklaşık yüzde 60’ını dış pazarlara yüzde 40’ını da iç piyasaya arz ediyor. Bu arada, sektörümüz dünya ölçeğinde bu denli önemli bir yer işgal etmesine rağmen iç piyasada özellikle kamu kurumlarında yerli ürün kullanma oranının düşük olmasına bir anlam veremediğimizi de belirtmeden geçemeyeceğim.” şeklinde konuştu.

“TSE ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz”

Dernek olarak Türkiye’nin önde gelen üreticilerini bünyesinde barındırdıklarını ve derneklerinin 1985’ten bu yana sektörün gelişmesi yönünde faaliyet gösterdiğini dile getiren Özyıldırım, şunları kaydetti: “Derneğimiz, kurduğu KBSB Akademi ile üyelerimizin teknolojik alt yapılarını güçlendirmek, ürün kalitelerini artırmak adına eğitimler düzenliyor. Cihazlarımızın yetkin elemanlar tarafından kullanılması amacıyla Gedik Test Merkezi ile birlikte oluşturduğumuz Eğitim ve Sınav Merkezi’nde Kazan Operatörlüğü eğitimleri veriliyor. Sınavlarda başarı gösteren adaylar da Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı yeterlilik belgesi almaya hak kazanıyor. KBSB’nin önemli faaliyetlerinden biri de sektörümüzü ilgilendiren standartları hazırlamak, eski standartları güncellemektir. Bu konuda da TSE ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Sektörümüzü ilgilendiren konularda çıkarılacak kanun, yönetmelik vs. gibi mevzuat çalışmalarında yer alarak kamu görevlilerine destek sağlıyoruz.”

“Kazanlar orta-yüksek teknoloji sınıfına dahil edilsin”

Sektörlerinin ürün gamının yoğun enerji tüketen cihazlardan oluştuğunu söyleyen Özyıldırım, fakat aynı zamanda enerji üretim santralleri ekipmanlarından oluştuğu için enerji arzı ve güvenliği konularının ilgi alanlarına girdiğini belirtti.

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumun avantaj sağladığı oranda riskler de barındırdığını söyleyen Özyıldırm, “Aynı zamanda sıcak çatışma noktalarının da tam göbeğinde bulunuyoruz. Son günlerde yaşadığımız Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hadisesi enerji arz güvenliğinin ne derece önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Biyokütle gibi alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması hatta yeniden kömüre dönüş senaryoları dile getirilmeye başlandı. Fakat bu santrallerin yeşil mutabakat normlarına uygun tasarımı ve işletmeye alınması Ar-Ge gerektiriyor. Devletimizin özellikle güç üreten kazanları orta-yüksek teknoloji sınıfına dahil etmesini ve sektörü desteklemesini talep ediyoruz. Ülkemizin ve sanayimizin bu sıkıntılı süreçten de zarar görmeden çıkacağına inanıyorum.” diye konuştu.

