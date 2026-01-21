Sektörün güçlü oyuncusu Türkiye potansiyeliyle dikkat çekiyor
Küresel ölçekte 318 milyon ziyaretçi ve beş milyona yakın katılımcıyı bir araya getiren sektör, 150 milyar euroluk doğrudan harcama ve 87.5 milyar euroluk GSYİH etkisiyle adeta başlı başına bir ekonomi oluşturuyor. Stratejik konumuyla Türkiye, özellikle ihtisas fuarlarında Avrupa liginde üst sıralara tırmanırken, artık küresel rekabette yeni bir merkez olarak öne çıkıyor.
Hüseyin VATANSEVER
Teknolojinin gelişmesi ve artan mobilite olanaklarıyla gezegenin farklı noktalarındaki insanlar birbirine daha da yakınlaşmış olsa da uluslararası ticarette fuarlar hâlâ hatırı sayılır bir yere sahip. Artık günümüzde fuarlar yalnızca tanıtım değil, ekonomiye doğrudan katkı sağlayan birer ticaret platformu haline geldi.
Küresel Fuar Endüstrisi Birliği’nin (UFI) açıkladığı rakamlara göre fuar ve sergi sektörü, 2024 yılında yaklaşık 318 milyon ziyaretçiyi ve 180’den fazla ülkede yaklaşık 5 milyon katılımcıyı doğrudan kapsadı. Bu kapsamda fuarlar, ziyaretçiler ve katılımcı firmaların yanı sıra fuarlarla ilgili diğer harcamalar yoluyla farklı sektörlerde yaklaşık 150 milyar euroya ulaşan miktarda doğrudan harcama yapılmasına neden oldu.
Ayrıca fuarların küresel boyutta 1.8 milyon kişilik doğrudan istihdamı desteklediği ve 87.5 milyar euro doğrudan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oluşturduğu görüldü. UFI’ye göre 2024 yılında 87.5 milyar euro tutarındaki doğrudan GSYİH etkisi göz önüne alındığında fuar ve sergi sektörü, küresel ölçekte 78’inci en büyük ekonomi olarak sıralamada yer aldı.
“Türkiye artık Batı ile değil, Çin ile rekabet ediyor”
Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu gibi ticari hareketliliği yoğun bölgelerin merkezinde yer alan Türkiye de sektörde önemli küresel oyuncular arasında yer alıyor. Özellikle halı, makine, ambalaj, plastik, tekstil ve mermer gibi sektörlerde önemli bir fuar merkezi haline gelen Türkiye; neredeyse bütün kıtalardan, 170 civarındaki ülkeden yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi düzenlenen fuar organizasyonlarıyla ağırlıyor.
Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü’nün değerlendirmesine göre sektörde Türkiye, Avrupa liginde güçlü bir oyuncu haline geldi. Fuarcılık ekosisteminin ülkede belli bir olgunluğa ulaştığına dikkat çeken İlhan Ersözlü, Türkiye›nin artık Batı ile değil, Çin ile rekabet ettiğine dikkat çekti. Ersözlü, “Avrupa’da fuar alanları ortalama 250 bin metrekarelerde. Türkiye’de ise 150 bin metrekare. Çin’de 1 milyon metrekarenin üzerinde fuar alanı yatırımı yapılıyor. Dünyada yılda 30 binin üzerinde fuar hazırlanıyor. Bunun yaklaşık 7 bini Çin’de yapılıyor. Hizmet sektöründe Türkiye, Batı’dan çok daha üstün” diyerek sektörün potansiyelini dile getirdi.
Düzenlenecek fuar sayısı 2026 yılında azalma gösterdi
Türkiye’de fuarlar konusunda yetkili kurum olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılında ülke genelinde toplam 289 fuar düzenlenecek. Fuar türüne göre bakıldığında bu fuarların 287 adedi ihtisas fuarı olurken, sadece 2 tanesi genel fuar olarak organize edilecek. Bu durumda artık günümüzde ihtisas fuarlarının ağırlık kazandığını söylemek mümkün. Fuarların 193 adedi ulusal niteliğe sahipken 96 adet uluslararası fuar 2026 yılı boyunca kapılarını katılımcı firmalara ve ziyaretçilere açacak. Söz konusu veriler 2025 yılı ile karşılaştırıldığında düzenlenen fuar sayısında azalış görülüyor. Örneğin 2025 yılında 245 adedi ulusal nitelikte olmak üzere, 111 adet uluslararası fuar ile toplamda 356 fuar düzenleneceği açıklanmıştı. 2026 yılında düzenlenen fuar sayısındaki azalmanın nedeni olarak, küresel belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yurt içindeki olası yansımalarına karşı gösterilen temkinli yaklaşım gösteriliyor.
Fuarların merkezinde İstanbul yer alıyor
TOBB tarafından yayımlanan 2026 Yılı Ana Fuar Takvimi’nin fuar istatistiklerinde şehirlere göre fuarlar başlığı altında 155 fuar organizasyonu ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. Aynı zamanda 76 uluslararası fuara ev sahipliği yapacak İstanbul, bu kategoride de ilk sırayı kimseye kaptırmıyor. Şehrin güçlü marka imajı, iki havalimanı ve transit karayolları üzerinde yer alması, fuar alanlarının genişliği ve toplu taşıma ile ulaşılabilmesi ve şehrin spor, sanat ve kültür hayatının zenginliği gibi etkenler İstanbul’u ön plana çıkarıyor.
Fuarlar ile özdeşleşen bir şehir olan İzmir ise 25 adet fuar ile ikinci sırayı alıyor. Uluslararası fuar kategorisinde de ikinci sıraya yerleşen İzmir, bu alanda 9 organizasyona sahne olacak. Takvimde fuar sayısı bakımından 24 adet fuar ile Antalya dikkat çekiyor. Ayrıca Antalya’da 3 adet uluslararası fuar düzenlenecek. Başkent Ankara’da ise 19 adet fuar ve 2 adet uluslararası gerçekleşecek.
Konu grubunda 2026 yılı zengin içeriklerle geçecek
Konu gruplarına bakıldığında 42 adet fuar ile 2026 yalında en çok Eğitim, Eğitim Ekipmanları ve Teknolojileri fuarlarının yapılacağı görülüyor. Ardından 27 adet fuar ile Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri konu grubu geliyor. Üçüncü sırada 17 adet fuar ile Gıda, Gıda İşleme, İçecek, Teknoloji ve Endüstrileri konu grubu geliyor. 2026 yılı fuarlarında 50’ye yakın konu grubunda organizasyon gerçekleştirilecek.
2026 yılı fuar takvimine aylar esas alarak bakıldığında en çok etkinliğin 52 fuar organizasyonu ile ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyor. İkinci sırada 41 fuar ile nisan ve eylül ayları yer alırken; sırasıyla kasım (31), mart (24), mayıs (22), Eylül (36), ocak (17), şubat (17), haziran (14) aralık (12) ve temmuz (11) ayları takip ediyor. Ağustos ayı ise 7 adet fuar ile en sakin geçecek ay olarak dikkat çekiyor. 2026 yılı içinde fuar düzenlenmeyen ay bulunmuyor.