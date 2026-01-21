Sektörün güçlü oyuncusu Türkiye potansiyeliyle dikkat çekiyor

Hüseyin VATANSEVER

Teknolojinin gelişmesi ve artan mobilite olanak­larıyla gezegenin fark­lı noktalarındaki insanlar birbi­rine daha da yakınlaşmış olsa da uluslararası ticarette fuarlar hâlâ hatırı sayılır bir yere sahip. Artık günümüzde fuarlar yalnızca ta­nıtım değil, ekonomiye doğrudan katkı sağlayan birer ticaret plat­formu haline geldi.

Küresel Fuar Endüstrisi Birli­ği’nin (UFI) açıkladığı rakamla­ra göre fuar ve sergi sektörü, 2024 yılında yaklaşık 318 milyon zi­yaretçiyi ve 180’den fazla ülke­de yaklaşık 5 milyon katılımcıyı doğrudan kapsadı. Bu kapsamda fuarlar, ziyaretçiler ve katılımcı firmaların yanı sıra fuarlarla ilgi­li diğer harcamalar yoluyla farklı sektörlerde yaklaşık 150 milyar euroya ulaşan miktarda doğru­dan harcama yapılmasına neden oldu.

Ayrıca fuarların küresel bo­yutta 1.8 milyon kişilik doğrudan istihdamı desteklediği ve 87.5 milyar euro doğrudan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oluştur­duğu görüldü. UFI’ye göre 2024 yılında 87.5 milyar euro tutarın­daki doğrudan GSYİH etkisi göz önüne alındığında fuar ve sergi sektörü, küresel ölçekte 78’inci en büyük ekonomi olarak sırala­mada yer aldı.

“Türkiye artık Batı ile değil, Çin ile rekabet ediyor”

Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu gibi ticari hareketli­liği yoğun bölgelerin merkezin­de yer alan Türkiye de sektörde önemli küresel oyuncular arasın­da yer alıyor. Özellikle halı, ma­kine, ambalaj, plastik, tekstil ve mermer gibi sektörlerde önem­li bir fuar merkezi haline gelen Türkiye; neredeyse bütün kıta­lardan, 170 civarındaki ülkeden yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi dü­zenlenen fuar organizasyonla­rıyla ağırlıyor.

Türkiye Fuar Ya­pımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü’nün değerlendirmesine göre sektörde Türkiye, Avrupa li­ginde güçlü bir oyuncu haline gel­di. Fuarcılık ekosisteminin ülke­de belli bir olgunluğa ulaştığına dikkat çeken İlhan Ersözlü, Tür­kiye›nin artık Batı ile değil, Çin ile rekabet ettiğine dikkat çekti. Ersözlü, “Avrupa’da fuar alanları ortalama 250 bin metrekareler­de. Türkiye’de ise 150 bin metre­kare. Çin’de 1 milyon metrekare­nin üzerinde fuar alanı yatırımı yapılıyor. Dünyada yılda 30 binin üzerinde fuar hazırlanıyor. Bu­nun yaklaşık 7 bini Çin’de yapı­lıyor. Hizmet sektöründe Türki­ye, Batı’dan çok daha üstün” di­yerek sektörün potansiyelini dile getirdi.

Düzenlenecek fuar sayısı 2026 yılında azalma gösterdi

Türkiye’de fuarlar konusunda yetkili kurum olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafın­dan açıklanan verilere göre 2026 yılında ülke genelinde toplam 289 fuar düzenlenecek. Fuar türüne göre bakıldığında bu fuarların 287 adedi ihtisas fuarı olurken, sadece 2 tanesi genel fuar olarak organi­ze edilecek. Bu durumda artık gü­nümüzde ihtisas fuarlarının ağır­lık kazandığını söylemek mümkün. Fuarların 193 adedi ulusal niteli­ğe sahipken 96 adet uluslararası fuar 2026 yılı boyunca kapılarını katılımcı firmalara ve ziyaretçile­re açacak. Söz konusu veriler 2025 yılı ile karşılaştırıldığında düzen­lenen fuar sayısında azalış görülü­yor. Örneğin 2025 yılında 245 ade­di ulusal nitelikte olmak üzere, 111 adet uluslararası fuar ile toplam­da 356 fuar düzenleneceği açıklan­mıştı. 2026 yılında düzenlenen fu­ar sayısındaki azalmanın nedeni olarak, küresel belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yurt içindeki ola­sı yansımalarına karşı gösterilen temkinli yaklaşım gösteriliyor.

Fuarların merkezinde İstanbul yer alıyor

TOBB tarafından yayımlanan 2026 Yılı Ana Fuar Takvimi’nin fu­ar istatistiklerinde şehirlere göre fuarlar başlığı altında 155 fuar or­ganizasyonu ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. Aynı zamanda 76 ulus­lararası fuara ev sahipliği yapacak İstanbul, bu kategoride de ilk sırayı kimseye kaptırmıyor. Şehrin güç­lü marka imajı, iki havalimanı ve transit karayolları üzerinde yer al­ması, fuar alanlarının genişliği ve toplu taşıma ile ulaşılabilmesi ve şehrin spor, sanat ve kültür hayatı­nın zenginliği gibi etkenler İstan­bul’u ön plana çıkarıyor.

Fuarlar ile özdeşleşen bir şehir olan İzmir ise 25 adet fuar ile ikinci sırayı alıyor. Uluslararası fuar ka­tegorisinde de ikinci sıraya yerle­şen İzmir, bu alanda 9 organizas­yona sahne olacak. Takvimde fuar sayısı bakımından 24 adet fuar ile Antalya dikkat çekiyor. Ayrıca An­talya’da 3 adet uluslararası fuar dü­zenlenecek. Başkent Ankara’da ise 19 adet fuar ve 2 adet uluslararası gerçekleşecek.

Konu grubunda 2026 yılı zengin içeriklerle geçecek

Konu gruplarına bakıldığında 42 adet fuar ile 2026 yalında en çok Eğitim, Eğitim Ekipmanları ve Teknolojileri fuarlarının yapılacağı görülüyor. Ardından 27 adet fuar ile Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri konu grubu geliyor. Üçüncü sırada 17 adet fuar ile Gıda, Gıda İşleme, İçecek, Teknoloji ve Endüstrileri konu grubu geliyor. 2026 yılı fuarlarında 50’ye yakın konu grubunda organizasyon gerçekleştirilecek.

2026 yılı fuar takvimine aylar esas alarak bakıldığında en çok etkinliğin 52 fuar organizasyonu ile ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyor. İkinci sırada 41 fuar ile nisan ve eylül ayları yer alırken; sırasıyla kasım (31), mart (24), mayıs (22), Eylül (36), ocak (17), şubat (17), haziran (14) aralık (12) ve temmuz (11) ayları takip ediyor. Ağustos ayı ise 7 adet fuar ile en sakin geçecek ay olarak dikkat çekiyor. 2026 yılı içinde fuar düzenlenmeyen ay bulunmuyor.