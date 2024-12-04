Selçuk Öztürk: İş dünyasının ihtiyaçlarının gözetilmesi gerekiyor
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya ve Türkiye ekonomisini değerlendirdi.Fiyat istikrarı ve enflasyona değinen Öztürk, iş dünyasının üretime, yatırıma ve istihdama yönelik ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk Konya basının temsilcileri ile bir araya geldi. Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda Türkiye ve Konya ekonomisinin 2024 yılı verilerini değerlendiren Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası’na bağlı iştiraklerde gelinen durumu ve faaliyetlerini paylaştı.
Selçuk Öztürk, reel sektörün temel beklentisinin, fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun hedeflenen rakamlara ve nihayetinde tek haneye düşürülmesi olduğunu söyledi. Öngörülebilir ve sürdürülebilir bir büyüme, istihdamın artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformlara öncelik verilmesi gerektiğinin de altını çizen Öztürk, “Başta finansmana erişim olmak üzere iş dünyasının üretime, yatırıma ve istihdama yönelik ihtiyaçlarının gözetilerek uygulanması ve yeni programda, reel sektör ve kamu arasındaki diyaloğun ve istişarenin daha fazla artırılması için gerekli adımların atılacağına yönelik sinyaller de büyük önem arz etmektedir” dedi.
En önemli gündem maddesi ‘enflasyon’
“2024 yılında Türkiye ekonomisinin en temel gündem maddesi enflasyon olmuştur” diye konuşan Öztürk, “Yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında TCMB’nin sıkı parasal duruşu ve mali politikalar tarafındaki tasarruflar, Türkiye ekonomisinde yavaşlamaya neden oldu.
Son olarak geçen hafta açıklanan 2024 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları da, yüzde 2,6 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,1 oranında bir büyüme kaydetti.Son çeyrekte ise çok muhtemeldir ki; sıkı para politikasının gecikmeli etkisi daha çok hissedilecek; yüksek faizler talebi baskılamaya devam edecek ve büyümeyi baskılayıcı etkisi çok daha belirgin hissedilecektir. Enflasyonla mücadele çerçevesinde geçici bir süre ekonomik büyümeden ve yatırım harcamalarından ödün vermek gerektiğini biliyoruz.
Faiz indiriminin aralık ayında başlaması bekleniyor. Çünkü beklenen enflasyon karşısında ciddi bir pozitif reel faiz alanı var. Yüzde 17’lerde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi. Mevduat 50’lerde. Orada ciddi bir makas var. Yılsonuna doğru bu alan iyice genişleyecek ve Merkez Bankası’na indirim için alan tanımlıyor.Talebi canlandırabilecek bir faiz indirimi görebilmemiz için ise, öncelikle TL’ye olan güvenin kalıcı bir şekilde oluşmasına ve enflasyonun Türkiye ekonomisinin en azından düşük çift haneli seviyelere ulaşılmasına ihtiyaç duyacağız” dedi.
2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın (OVP) amacı, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılması olarak belirlendiğini ifade eden Öztürk,”OVP’de 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4’ten yüzde 3,5’a çekilirken, enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 33’ten yüzde 41,5’e çıkarıldı. Cari açık bu yıl için yüzde 3,1’den yüzde 1,7’e, işsizlik ise 10,3’ten 9,4’e düşürüldü. OVP dönem sonunda yani 2027 yılı sonunda 83 trilyon TL’lik ekonomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık ekonomik hacim ve 20 bin dolar seviyelerine çıkmış kişi başına gelir hedefleniyor. Program dönemi sonunda enflasyonun yüzde 7’ye, bütçe açığının milli gelire oranının ise yüzde 2,5 oranına gerilemesi bekleniyor” dedi.
Konya ülke ekonomisine pozitif katkı sağlıyor
Konya’nın uzun yıllardır olduğu gibi 2024 yılında da ihracat, istihdam, gayri safi yurt içi hasıla, girişimcilik gibi birçok parametrede Türkiye ortalamasının üstünde veriler ile ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayan bir şehir olduğunu söyleyen Öztürk, “İl Düzeyindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız (GSYH) 2012 yılındaki 33 milyar TL iken en son açıklanan 2022 verilerine göre yaklaşık on kat artarak 320 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu veriler ile Konya, Türkiye’nin toplam GSYH’den yüzde 2,1 pay alarak il bazında 7’nci sırada yer almıştır. Konya, yüzde 6,1 işsizlik oranı, yüzde 51 istihdam oranı ve yüzde 54 işgücüne katılım oranı ile işgücü istatistiklerinin en iyi olduğu iller arasında yer almaya devam etmiş olup, Türkiye ortalamasının üzerinde performans göstermiştir. Konya iş dünyası, ihracat konusunda da Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmektedir.
2023 yılında 3.3 milyar dolar ihracat yapan ilimiz, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1,5’ini gerçekleştirmiştir. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 10 aylık ihracatımız ise 2.9 milyar dolardır. Konya, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de en çok ihracat yapan 10. ildir. Aynı dönemde Türkiye ihracatı 186.5 milyar dolardır. Konya, Türkiye’de 2024 yılında (Ocak- Ekim) en çok ihracat yapan 10 il içerisinde, bir önceki yıla göre ihracatını en çok artıran 3. il olmuştur” dedi.