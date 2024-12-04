Selçuk Öztürk:  İş dünyasının ihtiyaçlarının gözetilmesi gerekiyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Ticaret Odası Baş­kanı Selçuk Öztürk Konya basının temsil­cileri ile bir araya geldi. Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda Türkiye ve Konya ekonomisinin 2024 yılı verile­rini değerlendiren Başkan Öz­türk, Konya Ticaret Odası’na bağlı iştiraklerde gelinen duru­mu ve faaliyetlerini paylaştı.

Selçuk Öztürk, reel sektörün temel beklentisinin, fiyat istik­rarının sağlanması, enflasyo­nun hedeflenen rakamlara ve nihayetinde tek haneye düşü­rülmesi olduğunu söyledi. Ön­görülebilir ve sürdürülebilir bir büyüme, istihdamın artırılma­sı, iş ve yatırım ortamının iyi­leştirilmesi ve yapısal reform­lara öncelik verilmesi gerek­tiğinin de altını çizen Öztürk, “Başta finansmana erişim ol­mak üzere iş dünyasının üreti­me, yatırıma ve istihdama yö­nelik ihtiyaçlarının gözetilerek uygulanması ve yeni program­da, reel sektör ve kamu arasın­daki diyaloğun ve istişarenin daha fazla artırılması için ge­rekli adımların atılacağına yö­nelik sinyaller de büyük önem arz etmektedir” dedi.

En önemli gündem maddesi ‘enflasyon’

“2024 yılında Türkiye eko­nomisinin en temel gündem maddesi enflasyon olmuştur” diye konuşan Öztürk, “Yüksek enflasyon ile mücadele kapsa­mında TCMB’nin sıkı parasal duruşu ve mali politikalar ta­rafındaki tasarruflar, Türkiye ekonomisinde yavaşlamaya ne­den oldu.

Son olarak geçen hafta açıklanan 2024 yılı üçüncü çey­rek büyüme rakamları da, yüz­de 2,6 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,1 oranında bir büyüme kaydetti.Son çeyrekte ise çok muhtemeldir ki; sıkı pa­ra politikasının gecikmeli etki­si daha çok hissedilecek; yük­sek faizler talebi baskılama­ya devam edecek ve büyümeyi baskılayıcı etkisi çok daha be­lirgin hissedilecektir. Enflas­yonla mücadele çerçevesinde geçici bir süre ekonomik büyü­meden ve yatırım harcamala­rından ödün vermek gerektiğini biliyoruz.

Faiz indiriminin ara­lık ayında başlaması bekleni­yor. Çünkü beklenen enflasyon karşısında ciddi bir pozitif reel faiz alanı var. Yüzde 17’lerde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi. Mevduat 50’lerde. Orada ciddi bir makas var. Yılsonuna doğ­ru bu alan iyice genişleyecek ve Merkez Bankası’na indirim için alan tanımlıyor.Talebi canlan­dırabilecek bir faiz indirimi gö­rebilmemiz için ise, öncelikle TL’ye olan güvenin kalıcı bir şe­kilde oluşmasına ve enflasyo­nun Türkiye ekonomisinin en azından düşük çift haneli sevi­yelere ulaşılmasına ihtiyaç du­yacağız” dedi.

2025-2027 dönemini kap­sayan Orta Vadeli Programın (OVP) amacı, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtıl­ması olarak belirlendiğini ifa­de eden Öztürk,”OVP’de 2024 yılı büyüme beklentisi yüz­de 4’ten yüzde 3,5’a çekilirken, enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 33’ten yüzde 41,5’e çıka­rıldı. Cari açık bu yıl için yüz­de 3,1’den yüzde 1,7’e, işsizlik ise 10,3’ten 9,4’e düşürüldü. OVP dönem sonunda yani 2027 yılı sonunda 83 trilyon TL’lik eko­nomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık ekonomik ha­cim ve 20 bin dolar seviyelerine çıkmış kişi başına gelir hedefle­niyor. Program dönemi sonun­da enflasyonun yüzde 7’ye, büt­çe açığının milli gelire oranının ise yüzde 2,5 oranına gerilemesi bekleniyor” dedi.

Konya ülke ekonomisine pozitif katkı sağlıyor

Konya’nın uzun yıllardır olduğu gibi 2024 yılında da ihracat, istihdam, gayri safi yurt içi hasıla, girişimcilik gibi birçok parametrede Türkiye ortalamasının üstünde veriler ile ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayan bir şehir olduğunu söyleyen Öztürk, “İl Düzeyindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız (GSYH) 2012 yılındaki 33 milyar TL iken en son açıklanan 2022 verilerine göre yaklaşık on kat artarak 320 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu veriler ile Konya, Türkiye’nin toplam GSYH’den yüzde 2,1 pay alarak il bazında 7’nci sırada yer almıştır. Konya, yüzde 6,1 işsizlik oranı, yüzde 51 istihdam oranı ve yüzde 54 işgücüne katılım oranı ile işgücü istatistiklerinin en iyi olduğu iller arasında yer almaya devam etmiş olup, Türkiye ortalamasının üzerinde performans göstermiştir. Konya iş dünyası, ihracat konusunda da Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmektedir.

2023 yılında 3.3 milyar dolar ihracat yapan ilimiz, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1,5’ini gerçekleştirmiştir. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 10 aylık ihracatımız ise 2.9 milyar dolardır. Konya, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de en çok ihracat yapan 10. ildir. Aynı dönemde Türkiye ihracatı 186.5 milyar dolardır. Konya, Türkiye’de 2024 yılında (Ocak- Ekim) en çok ihracat yapan 10 il içerisinde, bir önceki yıla göre ihracatını en çok artıran 3. il olmuştur” dedi.