Selnikel, Mitsubishi’nin santraline tedarikçi oldu

28 Ocak 2020

Yeşim ARDINÇ

Endüstriyel kazan, fan ve brülör üreten Selnikel’in İş Geliştirme Müdürü Metehan Hızıroğlu, dünyada bir enerji santraline konteyner içi kazan dairesi yapabilecek firmalardan birisi olduklarını söyledi. Yüzde 100 yerli sermaye ile 1955 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten Hızıroğlu, sanayide önemli bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Ankara ASO 2’nci OSB’de 24 bin metrekare kapalı alanda endüstriyel kazan, endüstriyel fan ve brülör imalatı gerçekleştirdiklerini belirten Hızıroğlu, enerji santrali referanslarına Mitsubishi Hitachi Power Systems’ı (MHPS) da eklediklerini bildirdi. Selnikel’in;Tecnicas Reunidas, Siemens, Unilever ve Sumitomo gibi pek çok uluslararası firmanın global tedarikçisi olduğu bilgisini veren Hızıroğlu, “Son olarak, Tayland’da MHPS tarafından inşa edilmekte olan ve tamamlandığında 2.5GW kapasitesi ile dünyadaki en büyük enerji santrallerinden biri olacak GSRC’nin tedarikçilerinden birisi olduk” diye konuştu.

Metehan Hızıroğlu, “Bir enerji santraline, tüm dokümantasyon yükümlülükleri ve mühendislik kabiliyeti de göz onuna alındığında, konteyner içi kazan dairesi uygulamasını yapabilecek kazan firması sayılı. Böyle prestijli bir projeye ekipman sağlamak hem Selnikel hem de Türk sanayisi için gurur verici” ifadelerini kullandı.

60 ülkeye ihracat yapıyor

Bugün itibarıyla 60 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Hızıroğlu, “Enerji, gıda, tekstil, demir-çelik, çimento gibi birçok sektörde müşterilerimize, yüksek basınçlı buhar kazanları ve fanlar üretiyoruz” dedi. Hızıroğlu; Avrupa başta olmak üzere, Ortadoğu, Uzakdoğu, Türk cumhuriyetleri ve Afrika’da bilinirliklerini artırarak, global firmaların dikkatini çeken projeler yürüttüklerini dile getirdi.