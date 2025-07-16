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Sepetteki iki üründen biri özel markalı

Yüksek enflasyonla birlikte düşen alım gücü, perakendede pazarın dengelerini de değiştiriyor. İndirim marketlerinin domine ettiği özel markalı ürünlerin (ÖMÜ) perakende pazarından cirosal anlamda aldığı pay yüzde 30 iken, adetsel olarak yüzde 50’ye çıkıyor.

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Sepetteki iki üründen biri özel markalı
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Nurdoğan A. ERGÜN

Perakende sektörü, enf­lasyonist baskı altında bir dönüşümden geçer­ken müşteri davranışları da yeniden şekilleniyor. Yüksek enflasyon ve eriyen alım gü­cü karşısında tüketici, mar­ka sadakatini bir kenara bıra­kıp fiyat odaklı alışverişe yö­neliyor.

Bu da sadece Türkiye değil küresel alanda indirim marketlerinin lokomotifli­ğinde büyüyen özel markalı ürünler (private label), paza­rının hızlı büyümesini tetik­liyor. Öyle ki 2022 yılında 200 milyar TL’yi bulan özel mar­kalı ürünler pazarının bugün yüzde 100 büyüme oranlarına ulaştığı tahmin ediliyor. Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği’nin (PLAT) 2024 verilerine gö­re, market satışlarında özel markalı ürünlerin cirosal payı yüzde 30’larda.

Adetsel olarak ise pay yüzde 50’lere ulaşmış durumda. Bu da marketler­de satılan iki üründen birinin özel markalı olduğu anlamına geliyor. Ipsos’un 2024 verile­rine baktığımızda ise, hızlı tü­ketim harcamalarının yüzde 22’si özel markalı ürünlerden oluşuyor. Bain&Company’nin 2025 analizine göre, Türkiye toplam perakende sektörü bu yıl yüzde 35-40 oranında bir büyüme göstererek 13 trilyon TL’yi aşacak. Bu büyüme pas­tasından, fiyat avantajı ve ar­tan kalite algısıyla özel mar­kalı ürünlerin önemli bir pay alarak pazar penetrasyonunu daha da artırması bekleniyor.

Sepetteki iki üründen biri özel markalı - Resim : 1

Yüzde 67 ‘ihtiyacımı iyi karşılıyor’ dedi

TÜSİAD’ın Perakende Pa­zarının Geleceği ve Küresel Trendler 2025 raporuna gö­re, enflasyon tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını de­ğiştirmesine neden olurken, tüketiciler marka bağlılıkla­rını azaltarak sağlık ve değer odaklı ürünlere yöneliyor. Ay­nı rapor, özel markalı ürünle­rin geleneksel markalara yük­sek kaliteli alternatifler sun­ması nedeniyle tüketicilerin ilgisini çektiğine işaret edi­yor. Rapora göre, tüketicile­rin yüzde 67’si, özel markalı ürünlerin ihtiyaçlarını mar­kalar kadar iyi karşıladığını söylüyor.

Yüzde 36’sı, private label ürünlere geçtikten son­ra eskiden tercih ettiği marka­lara dönmeyi düşünmezken, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Baş­kanı Alp Önder Özpamukçu, enflasyon dönemlerinde pri­vate label ürünlerin üretim­lerinin arttığını söyledi. EY (Ernst & Young) tarafından yayımlanan Geleceğin Tüke­ticisi Endeksi’ne göre de tü­keticilerin yüzde 67’si özel markalı ürünlerin ihtiyaçla­rını karşıladığını düşünüyor. Bu durum, özellikle artan fi­yat duyarlılığı ile birleştiğin­de, özel markalı ürünlere olan talebin güçlü bir şekilde de­vam ettiğini gösteriyor.

Pazarın %36’sı indirim marketlerinde

Pazardaki büyümenin lo­komotifini, iş modellerini büyük ölçüde özel markalı ürünler üzerine kuran ve pa­zarın yüzde 36’sını domine eden BİM, Şok, A101 gibi in­dirim marketleri oluşturu­yor. Örneğin BİM’in 2025 ilk çeyrek raporuna göre satışla­rının yüzde 57’si kendi mar­kası ürünlerden geliyor. İndi­rim marketleri, hacim odaklı ve fiyat rekabetçiliğine dayalı private label stratejilerini de­rinleştirirken; Migros, Car­refourSA gibi süpermarket­ler de üst segment özel mar­kaları, sadece fiyat değil, aynı zamanda kalite, sağlık ve özel deneyim arayan tüketici kit­lelerini hedef alıyor.

‘Ucuz ama kalitesiz’ algısı kırıldı

2025 ve sonrası için rekabe­tin kuralları yeniden yazılır­ken, artık sadece ‘ucuz’ olan değil aynı zamanda kaliteli, yenilikçi ve teknolojik ürün­lerin öne çıkacağı vurgulanı­yor. Dolayısıyla özel markalı ürünlerde ‘ucuz ama kalite­siz’ algısının kırılması paza­rın önünü açıyor. Tüketiciler artık bu ürünleri ‘akıllı bir se­çim’ olarak görüyor. Ancak bu durum, perakendeciler için büyük bir sorumluluk anlamı­na geliyor. Çünkü kalitedeki en ufak bir istikrarsızlık, mar­ka imajını doğrudan zedeleye­biliyor. Örneğin bir marketin özel markalı ürünü hakkın­da ‘küflenme’ ya da ‘yabancı madde’ gibi şikayetler, tüke­tici güveninde büyük bir kırıl­ma yaratabiliyor.

Pazarda tırmanış yüzde 35’lere doğru

Türkiye pazarındaki po­tansiyeli ortaya koymak adı­na global pazardaki veriler analiz edildiğinde, küresel­de pazarın 2024 yılında yak­laşık 911 milyar dolar büyük­lüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Global özel markalı ürünler pazarının 2033 yılına kadar 2.27 trilyon dolara ulaşması beklenirken, bu global büyü­me trendi, Türkiye pazarının da önümüzdeki yıllarda ge­lişimini sürdüreceğine işa­ret ediyor. Nitekim, IMARC Group tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye toplam pe­rakende pazarının 2025-2033 döneminde yıllık bileşik bü­yüme oranının yüzde 8.30 ola­cağını öngörürken bu da pri­vate label ürünler için önem­li bir büyüme alanı anlamına geliyor. Tüketiciler üzerinde­ki ekonomik baskı devam etti­ği sürece, özel markalı ürünler pazarının yüzde 35 ve üzerine doğru tırmanışını sürdürece­ği belirtiliyor.

Private labelde öne çıkan trendler

-Teknoloji: Yapay zeka destekli veri analitiği ile kişiselleştirilmiş teklifler sunmak ve ‘perakende medya’ kanalları oluşturmak, rekabette öne çıkmanın anahtarı olacak.

-Sağlık ve sürdürülebilirlik: Organik, bitki bazlı, çevre dostu ambalajlı ürünler, özellikle premium ÖMÜ segmentinde yeni büyüme alanları yaratacak.

-İnovasyon: Ulusal markalar, ÖMÜ rekabetine karşı marka değerini ve güveni vurgularken, inovasyonla farklılaşarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL