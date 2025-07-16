Sepetteki iki üründen biri özel markalı

Nurdoğan A. ERGÜN

Perakende sektörü, enf­lasyonist baskı altında bir dönüşümden geçer­ken müşteri davranışları da yeniden şekilleniyor. Yüksek enflasyon ve eriyen alım gü­cü karşısında tüketici, mar­ka sadakatini bir kenara bıra­kıp fiyat odaklı alışverişe yö­neliyor.

Bu da sadece Türkiye değil küresel alanda indirim marketlerinin lokomotifli­ğinde büyüyen özel markalı ürünler (private label), paza­rının hızlı büyümesini tetik­liyor. Öyle ki 2022 yılında 200 milyar TL’yi bulan özel mar­kalı ürünler pazarının bugün yüzde 100 büyüme oranlarına ulaştığı tahmin ediliyor. Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği’nin (PLAT) 2024 verilerine gö­re, market satışlarında özel markalı ürünlerin cirosal payı yüzde 30’larda.

Adetsel olarak ise pay yüzde 50’lere ulaşmış durumda. Bu da marketler­de satılan iki üründen birinin özel markalı olduğu anlamına geliyor. Ipsos’un 2024 verile­rine baktığımızda ise, hızlı tü­ketim harcamalarının yüzde 22’si özel markalı ürünlerden oluşuyor. Bain&Company’nin 2025 analizine göre, Türkiye toplam perakende sektörü bu yıl yüzde 35-40 oranında bir büyüme göstererek 13 trilyon TL’yi aşacak. Bu büyüme pas­tasından, fiyat avantajı ve ar­tan kalite algısıyla özel mar­kalı ürünlerin önemli bir pay alarak pazar penetrasyonunu daha da artırması bekleniyor.

Yüzde 67 ‘ihtiyacımı iyi karşılıyor’ dedi

TÜSİAD’ın Perakende Pa­zarının Geleceği ve Küresel Trendler 2025 raporuna gö­re, enflasyon tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını de­ğiştirmesine neden olurken, tüketiciler marka bağlılıkla­rını azaltarak sağlık ve değer odaklı ürünlere yöneliyor. Ay­nı rapor, özel markalı ürünle­rin geleneksel markalara yük­sek kaliteli alternatifler sun­ması nedeniyle tüketicilerin ilgisini çektiğine işaret edi­yor. Rapora göre, tüketicile­rin yüzde 67’si, özel markalı ürünlerin ihtiyaçlarını mar­kalar kadar iyi karşıladığını söylüyor.

Yüzde 36’sı, private label ürünlere geçtikten son­ra eskiden tercih ettiği marka­lara dönmeyi düşünmezken, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Baş­kanı Alp Önder Özpamukçu, enflasyon dönemlerinde pri­vate label ürünlerin üretim­lerinin arttığını söyledi. EY (Ernst & Young) tarafından yayımlanan Geleceğin Tüke­ticisi Endeksi’ne göre de tü­keticilerin yüzde 67’si özel markalı ürünlerin ihtiyaçla­rını karşıladığını düşünüyor. Bu durum, özellikle artan fi­yat duyarlılığı ile birleştiğin­de, özel markalı ürünlere olan talebin güçlü bir şekilde de­vam ettiğini gösteriyor.

Pazarın %36’sı indirim marketlerinde

Pazardaki büyümenin lo­komotifini, iş modellerini büyük ölçüde özel markalı ürünler üzerine kuran ve pa­zarın yüzde 36’sını domine eden BİM, Şok, A101 gibi in­dirim marketleri oluşturu­yor. Örneğin BİM’in 2025 ilk çeyrek raporuna göre satışla­rının yüzde 57’si kendi mar­kası ürünlerden geliyor. İndi­rim marketleri, hacim odaklı ve fiyat rekabetçiliğine dayalı private label stratejilerini de­rinleştirirken; Migros, Car­refourSA gibi süpermarket­ler de üst segment özel mar­kaları, sadece fiyat değil, aynı zamanda kalite, sağlık ve özel deneyim arayan tüketici kit­lelerini hedef alıyor.

‘Ucuz ama kalitesiz’ algısı kırıldı

2025 ve sonrası için rekabe­tin kuralları yeniden yazılır­ken, artık sadece ‘ucuz’ olan değil aynı zamanda kaliteli, yenilikçi ve teknolojik ürün­lerin öne çıkacağı vurgulanı­yor. Dolayısıyla özel markalı ürünlerde ‘ucuz ama kalite­siz’ algısının kırılması paza­rın önünü açıyor. Tüketiciler artık bu ürünleri ‘akıllı bir se­çim’ olarak görüyor. Ancak bu durum, perakendeciler için büyük bir sorumluluk anlamı­na geliyor. Çünkü kalitedeki en ufak bir istikrarsızlık, mar­ka imajını doğrudan zedeleye­biliyor. Örneğin bir marketin özel markalı ürünü hakkın­da ‘küflenme’ ya da ‘yabancı madde’ gibi şikayetler, tüke­tici güveninde büyük bir kırıl­ma yaratabiliyor.

Pazarda tırmanış yüzde 35’lere doğru

Türkiye pazarındaki po­tansiyeli ortaya koymak adı­na global pazardaki veriler analiz edildiğinde, küresel­de pazarın 2024 yılında yak­laşık 911 milyar dolar büyük­lüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Global özel markalı ürünler pazarının 2033 yılına kadar 2.27 trilyon dolara ulaşması beklenirken, bu global büyü­me trendi, Türkiye pazarının da önümüzdeki yıllarda ge­lişimini sürdüreceğine işa­ret ediyor. Nitekim, IMARC Group tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye toplam pe­rakende pazarının 2025-2033 döneminde yıllık bileşik bü­yüme oranının yüzde 8.30 ola­cağını öngörürken bu da pri­vate label ürünler için önem­li bir büyüme alanı anlamına geliyor. Tüketiciler üzerinde­ki ekonomik baskı devam etti­ği sürece, özel markalı ürünler pazarının yüzde 35 ve üzerine doğru tırmanışını sürdürece­ği belirtiliyor.

Private labelde öne çıkan trendler

-Teknoloji: Yapay zeka destekli veri analitiği ile kişiselleştirilmiş teklifler sunmak ve ‘perakende medya’ kanalları oluşturmak, rekabette öne çıkmanın anahtarı olacak.

-Sağlık ve sürdürülebilirlik: Organik, bitki bazlı, çevre dostu ambalajlı ürünler, özellikle premium ÖMÜ segmentinde yeni büyüme alanları yaratacak.

-İnovasyon: Ulusal markalar, ÖMÜ rekabetine karşı marka değerini ve güveni vurgularken, inovasyonla farklılaşarak ayakta kalmaya çalışıyor.