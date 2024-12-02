“Sera ve su ürünleri OSB tamamlanınca ihracat iki kat artacak”
Adana Ticaret Borsası’nın kasım ayı meclis toplantısında konuşan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, yatırımına başlanan tarıma dayalı ihtisas sera ve su ürünleri organize sanayi bölgesinin ihracatı iki kat artıracağını kaydetti.
Ziya İPEK
Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan altyapı yatırımlarına başlanan tarıma dayalı ihtisas sera ve su ürünleri organize sanayi bölgelerinin (OSB) kısa sürede tamamlanması için destek istedi. Bilgiç, ilin tarım ürünleri ve tarıma dayalı sanayi ürünlerindeki ihracatının genel ihracat içindeki payının yüzde 30’ları geçtiğini anımsatarak, iki OSB’nin faaliyete geçmesi halinde ihracatın 2 kat artacağını söyledi.
Bilgiç, ATB’nin kasım ayı olağan meclisinde, Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Bakan Yumaklı ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
Bakan Yumaklı’dan yapımı süren sera ve su ürünleri OSB’lerinin faaliyete geçirilme sürecinin hızlandırılması kapsamında yatırım desteklerinin artırılmasını talep ettiğini dile getiren Şahin Bilgiç, vahşi salma sulamadan dolayı ülkemizin en verimli topraklarında çoraklaşma başladığını, tarımsal sulama konunda mutlaka çözüm üretilmesinin de şart olduğunu ilettiğini aktardı.
Şahin Bilgiç, “Çukurovamızın tamamının kapalı devre basınçlı sulama sistemine biran önce geçmesi lazım. Her zaman söylediğim gibi havamızın, suyumuzun, toprağımızın kıymetini bilmeliyiz ve korumalıyız. Adana’da sulamayla ilgili hazırlanan tüm projelerin aksamadan hızlıca yaşama geçirilmesi için istişarelerde bulunduk. Projelerin 2025 yılında hayata geçirilmesinin başlayacağının sözünü aldık. Su kaybının önüne geçilmesi, tasarruf edilmesi ülkemizin tarımsal geleceği için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
“Üretim planlaması motivasyonu yükseltecek”
“Üretim Planlaması” konu başlığı altında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde, ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlarla düzenli şekilde 15 ilçenin de içinde yer aldığı Adana’yı masaya yatırdıklarını vurgulayan Şahin Bilgiç, “Adana’nın neresinde bir sıkıntı var, nerede yeni bir gelişme olması lazım? Orada incelemeler yapılıyor, sahadan gelen bilgilerle kritik yapıp, raporlanıyor. Sonucu bakanlığa gönderiliyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalar tarımda motivasyonu artırıcı güzel gelişmelerin öncüsü olacaktır” dedi.
Mısır ekiminin bölgede biraz daha artabileceğini, Türkiye'nin yüzde 30’undan fazla narenciyenin de bölgede üretildiğini anımsatan Şahin Bilgiç, narenciye üreticisinin sıkıntıya düşürülmemesi gerektiğine dikkat çekti. Son dönemde narenciyede ihracata yönelik yeni farklı çeşitler üretildiğini, bölgenin tarım potansiyelinin suyun ve teknolojinin iyi kullanılmasıyla artacağını ve üreticilerin emeklerinin karşılığını daha iyi alacağını vurguladı.
Hedef “suda sıfır israf” olmalı
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış ise Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği’nin resmileştiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yeraltı su seviyesi yetersiz olan ve su sıkıntısı yaşandığı belirlenen 11 il ve 52 ilçede, 2025 yılı itibarıyla mısır ekiminin her yıl yapılmasının yasaklanacağını anımsatan Osman Bağış, mısır üretiminin yasaklanacağı bölgelerdeki üretim açığını kapatmak için Adana’da su kaynaklarını en etkin ve en verimli şekilde kullanmak gerektiğine dikkat çekti.
Bağış, “Adana’da artık su sıkıntısı çekmemek ve su tasarrufu yapmak için salma (vahşi) sulamadan vazgeçilip, daha fazla ürün elde edilecek yağmurlama ve damla sistemine geçilmesi şart. Hedef ‘suda sıfır israf’ olmalıdır” dedi. Bağış, İmamoğlu Sulama Projesi’nin etap etap devam ettiğini, suya kavuşan topraklarda ürün çeşitliliğinin artarak hem çiftçinin hem de ekonominin kazanacağını sözlerine ekledi.