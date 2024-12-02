“Sera ve su ürünleri OSB tamamlanınca ihracat iki kat artacak”

Ziya İPEK

Adana Ticaret Borsa­sı (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan alt­yapı yatırımlarına başlanan tarı­ma dayalı ihtisas sera ve su ürün­leri organize sanayi bölgelerinin (OSB) kısa sürede tamamlanma­sı için destek istedi. Bilgiç, ilin tarım ürünleri ve tarıma daya­lı sanayi ürünlerindeki ihracatı­nın genel ihracat içindeki payı­nın yüzde 30’ları geçtiğini anım­satarak, iki OSB’nin faaliyete geçmesi halinde ihracatın 2 kat artacağını söyledi.

Bilgiç, ATB’nin kasım ayı ola­ğan meclisinde, Ankara’da Türki­ye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleş­tirilen toplantıda Bakan Yumaklı ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Bakan Yumaklı’dan yapımı sü­ren sera ve su ürünleri OSB’leri­nin faaliyete geçirilme sürecinin hızlandırılması kapsamında ya­tırım desteklerinin artırılması­nı talep ettiğini dile getiren Şa­hin Bilgiç, vahşi salma sulama­dan dolayı ülkemizin en verimli topraklarında çoraklaşma başla­dığını, tarımsal sulama konunda mutlaka çözüm üretilmesinin de şart olduğunu ilettiğini aktardı.

Şahin Bilgiç, “Çukurovamızın tamamının kapalı devre basınç­lı sulama sistemine biran önce geçmesi lazım. Her zaman söy­lediğim gibi havamızın, suyu­muzun, toprağımızın kıymetini bilmeliyiz ve korumalıyız. Ada­na’da sulamayla ilgili hazırlanan tüm projelerin aksamadan hızlı­ca yaşama geçirilmesi için isti­şarelerde bulunduk. Projelerin 2025 yılında hayata geçirilmesi­nin başlayacağının sözünü aldık. Su kaybının önüne geçilmesi, ta­sarruf edilmesi ülkemizin tarım­sal geleceği için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Üretim planlaması motivasyonu yükseltecek”

“Üretim Planlaması” konu baş­lığı altında Adana İl Tarım ve Or­man Müdürlüğü bünyesinde, ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlarla dü­zenli şekilde 15 ilçenin de içinde yer aldığı Adana’yı masaya yatır­dıklarını vurgulayan Şahin Bilgiç, “Adana’nın neresinde bir sıkıntı var, nerede yeni bir gelişme olması lazım? Orada incelemeler yapılı­yor, sahadan gelen bilgilerle kritik yapıp, raporlanıyor. Sonucu ba­kanlığa gönderiliyor. Gerçekleş­tirilen bu çalışmalar tarımda mo­tivasyonu artırıcı güzel gelişmele­rin öncüsü olacaktır” dedi.

Mısır ekiminin bölgede biraz daha artabileceğini, Türkiye'nin yüzde 30’undan fazla narenciye­nin de bölgede üretildiğini anım­satan Şahin Bilgiç, narenciye üreticisinin sıkıntıya düşürül­memesi gerektiğine dikkat çek­ti. Son dönemde narenciyede ih­racata yönelik yeni farklı çeşit­ler üretildiğini, bölgenin tarım potansiyelinin suyun ve tekno­lojinin iyi kullanılmasıyla arta­cağını ve üreticilerin emekleri­nin karşılığını daha iyi alacağını vurguladı.

Hedef “suda sıfır israf” olmalı

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış ise Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği’nin resmileştiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yeraltı su seviyesi yetersiz olan ve su sıkıntısı yaşandığı belirlenen 11 il ve 52 ilçede, 2025 yılı itibarıyla mısır ekiminin her yıl yapılmasının yasaklanacağını anımsatan Osman Bağış, mısır üretiminin yasaklanacağı bölgelerdeki üretim açığını kapatmak için Adana’da su kaynaklarını en etkin ve en verimli şekilde kullanmak gerektiğine dikkat çekti.

Bağış, “Adana’da artık su sıkıntısı çekmemek ve su tasarrufu yapmak için salma (vahşi) sulamadan vazgeçilip, daha fazla ürün elde edilecek yağmurlama ve damla sistemine geçilmesi şart. Hedef ‘suda sıfır israf’ olmalıdır” dedi. Bağış, İmamoğlu Sulama Projesi’nin etap etap devam ettiğini, suya kavuşan topraklarda ürün çeşitliliğinin artarak hem çiftçinin hem de ekonominin kazanacağını sözlerine ekledi.