Seramik, çimento ve cam sektörleri 21 milyar dolarlık net döviz kazandırdı

Seramikte yüzde 82, camda yüzde 79, çimento sektöründe ise yüzde 68 gibi bir yerlilik oranına sahip olan Türkiye’nin üç sektörü, son 10 yılda 21 milyar dolarlık yerli katma değere sahip ihracat gerçekleştirdi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, bugün yaptığı toplantıyla birliklerinin ihracat hedeflerini açıkladı.

2020 yılında üç sektörün 3.3 milyar dolar ihracat yaparak toplam 2.5 milyar dolar net dövizi Türkiye’ye kazandırdığını aktaran Çenesiz, son 10 yıl da Türkiye’ye kazandırdıkları net dövizin ise 21 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu katkının her sanayide yaşanmayan bir oran olduğunu ifade eden Çenesiz, “2021’de ise ihracatımızı yüzde 7.5 artırarak 4.2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

"Çimento ve seramik yurt dışında büyüdü"

Seramik sektörünün 2020’de ihracatını yüzde 6.6 artırarak 1 milyar 3.4 milyon dolarlık ihracat yaptığını aktaran Çenesiz, çimento sektörünün ise bu dönemde 2020’de ihracatını yüzde 27.3 gibi büyük bir oranda artırarak 1 milyar 224 milyon dolara ihracata imza attığını ifade etti. Çenesiz, cam sektörünün ise iç pazardan gelen talep nedeniyle daha iç pazara odaklandığını bu nedenle ihracatının yüzde 3.4 azalarak 876.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

"Çimento pazarlarını geri alıyor"

Sektörlerin bu yıl Amerika, AB ve İsrail gibi güvenli pazarlarda büyüdüğünü aktaran Çenesiz, “Özellikle çimento sektörü Amerika, İsrail ve Suriye pazarında büyüdü. Kaybedilen Ukrayna’da yeniden kazanıldı. Gana, Haiti gibi ülkeler de ihracat yapılan pazarlar oldu. Yine bazı ülkelerin beton yola dönüşü nedeniyle klinikler ihracatı da arttı.” diye konuştu.

"Türkiye’ye yatırım ilgisi başladı"

Güvenli tedarik ağının Türk ürünlerine olan talebi sürdüreceğini ifade eden Çenesiz, Türkiye çimento ve seramik sektörlerinin üretim açısından Avrupa’da 1’inci, ihracatta ise dünyada ilk sırada yer aldığını aktararak, enerji maliyetleri konusunda rakiplerinden geri kalmadıkları sürece rekabet etmeye sürdüreceklerini ifade etti.

Yatırım konusunda da Türkiye’ye ilgi olacağını kaydeden Çenesiz, “Türkiye üretim üssü. Rekabetçi bir kurla üretip ihraç etmeyi başarırsak, yabancı yatırımcı da Türkiye’de olmak isteyecek. Bunun ilk işaretlerini görüyoruz.” dedi.

"Su tasarruflu ürünlerde Avrupa’nın önündeyiz"

Eskiden daha çok pazarlama aracı olan hijyenik cam ve seramik yüzeylerin pandemi ile artık bir standart haline gelmeye başladığını söyleyen Erdem Çenesiz şöyle konuştu: “Eskiden bir iki firma üretim yaparken şimdi neredeyse hepsi bu ürünleri üretir hale geldi. Ayrıca iklim değişikliği ile birlikte su tasarrufu sağlayan ürünler önemli olmaya başladı. Evlerde en fazla su tüketimi el yıkama ve klozetlerde olurken, Türkiye’de üretilen klozet sistemleri zaten tasarruf sürecine uygun üretildiği için bu konuda Avrupa’nın önünde.”