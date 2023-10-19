Seramik sektörüne 10 yılda 67 milyar TL teşvik

Kerim ÜLKER

Söz konusu yatırımın da katkısı ile Türkiye’de en büyük, Avrupa’da ise ilk 4’e giren fabrikanın toplam kapasitesi, 6,4 milyon adete ulaştı. 1 milyon adet üretim kapasitesi ile hizmet vermeye başlayan yeni tesis ise önümüzdeki dönemde herhangi bir inşaat yatırımına gerek duyulmadan 2 milyon kapasiteye ulaşılacak şekilde planlandı.

Tesisin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz yıl temelleri atılan ve 57,5 milyon euro yatırım büyüklüğüne sahip “5. Seramik Sağlık Gereçleri İşletmesi ve Gömme Rezervuar” fabrikasının ikinci faz yatırımın devreye alınmasıyla birlikte toplam yatırım büyüklüğünün 76,5 milyon euroya ulaşacağını söyledi.

Yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracat

Kacır, “450’den fazla istihdam sağlayacak yatırım ile seramik sağlık gereçlerinde yıllık 2 milyon adet, gömme rezervuarda ise yıllık 1,2 milyon adet ilave üretim kapasitesi oluşacak tesiste dijital dönüşüm uygulamaları ile sürdürülebilir, yenilikçi ve verimlilik odaklı bir üretim modeli ortaya koyuldu” dedi.

Türkiye’nin son yirmi yılda gerçekleştirdiği üretim hamlesi ile birlikte seramik sektöründe dünyada söz sahibi bir konuma kavuştuğunu dile getiren Kacır, bugün Türkiye’nin Avrupa’da seramik sağlık gereçleri üretiminde 1'inci, seramik kaplama malzemeleri ve seramik karo üretiminde ise 3'üncü konumda yer aldığı bilgisini verdi. Kacır, şöyle devam etti: “Yaklaşık 3 milyar dolarlık cirosu ile seramik sektörümüz 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor. Ülkemizdeki seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesinin yüzde 26’sını bulunduran Bilecik, bugün Türkiye’de seramik sağlık gereçlerinde lider bir konumda. Aynı zamanda, ilimizdeki firmalarımız ülkemiz seramik ihracatının yüzde 55’inden fazlasını gerçekleştirmekte.”

"Sektöre özel OSB kurduk"

Kacır, Pazaryeri ilçesinde de “Seramik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisini de vererek, “Kütahya ve Yozgat’ta ise seramik sektörüne özel iki OSB kurduk. Sadece son on yıl içerisinde seramik sektörü için yaklaşık 67 milyar TL yatırım tutarında, yaklaşık 20 bin istihdamı içeren 313 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bölgesel kalkınmanın öncüsü kalkınma ajanslarımız da seramik sektörüne yönelik yürütülen 48 projeye, 123 milyon TL’lik destek sağladı. KOSGEB tarafından seramik sektöründe faaliyet gösteren firmalara çeşitli destek programlarıyla son 5 yılda 66 milyon TL kaynak aktardık” diye konuştu.

Sektöre yönelik 17 Ar-Ge merkezine destek

Sektörde Ar-Ge ve inovasyon alanında yapılan çalışmalar konusunda bilgi veren Bakan Kacır konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son 20 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında seramik alanında toplam 389 proje ve 512 kişiye 518 milyon TL destek verdik. Teknoparklarımızda, seramik sektöründe toplam 45 firma faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte 3’ü Eczacıbaşı Holding bünyesinde olmak üzere seramik sektörüne yönelik 17 ArGe ve 4 tasarım merkezimize destek sağlıyoruz.”

İhracatın yarısı Eczacıbaşı’ndan

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Yapı gereçlerinin 1958’de Kartal’da Türkiye’nin ilk sağlık gereçleri üretimini gerçekleştirdiğini belirterek şirketin ürün gamının zamanla genişlediğini ve tasarım ve inovasyon ile sektör standartlarını belirleyen bir konuma yükseldiğini anlattı. Kuruluşun bugün açılışı yapılan tesis ile birlikte üretiminin yüzde 70’inden fazlasını 75 ülkeye ihraç ettiğini dile getiren Eczacıbaşı, “Topluluk olarak bugün 3 kıtada 50 üretim tesisi ve 13 binden fazla çalışan ile global bir oyuncu olarak ekonomik ve toplumsal bir değer yaratıyoruz. Yapı ürünleri sektör ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.