Seramikçilerden kamu ve özel kuruluşların aktif olacağı stratejik plan talebi
İkinci çalıştaylarını Antalya’da düzenleyen seramikçiler, 2 milyar dolar ihracata koşan sektörlerine stratejik plan istiyor. Sektör temsilcileri kamu kurumları, ticaret ataşelikleri, Eximbank ve bankaların ortak stratejisi ile pazarlar belirlemesi ve birlikte çalışması gerekliliğini dile getirdiler.
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