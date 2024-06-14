Serbest bölgelerde ‘vergi’ tedirginliği

Son günlerde Türkiye’de faaliyet gösteren firma­lara Kurumlar Vergi­si’nde ek maliyet çıkarılma­sı dair duyumlar, mevcut ve planlama yapan yatırımcılar­da huzursuzluğa neden oldu.

Serbest bölgelere getirilmek istenen Kurumlar Vergisi uy­gulamasına ilişkin değerlen­dirmelerde bulunan İZBAŞ - İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Ku­rulu Başkanı Eyüp Sevimli, tüm dünyadaki uygulama ör­neklerine paralel olarak ser­best bölgelere yatırım yapıl­masının, yatırımcıya tanınan bazı vergisel istisnalar ile ger­çekleşebileceğini hatırlattı.

Sevimli, “Serbest bölgelerin varlığını sürdürebilmesi, yer­li ve yabancı doğrudan yatı­rımları ülkeye çekebilmesi ve ülke içerisinde tutmasında­ki başarısına bağlıdır. Kaynak kullanımının ülke içerisinde artırabilmesi için öncelikle serbest bölgelerin fonksiyon­larının korunması ve buna ay­rıca özen gösterilmesi gerek­mektedir” değerlendirmesin­de bulundu.

“Haksız rekabet söylemi doğru değil”

Gümrük vergileri, kazanç üzerinden alınan vergilerin uygulanmadığı serbest bölge­lerin; kanunda düzenlenmiş ve önceden bilinen sınırlar­da coğrafi bir alanını temsil etmesinin ihracat için uygun koşullar oluşturduğuna işaret eden Eyüp Sevimli, serbest bölgelerde yer alan firmala­rın, bölge dışındaki firmala­ra göre ayrıcalıklı olduğu ve haksız rekabete yol açtığına yönelik görüşlerin doğruyu yansıtmadığını vurguladı.İZ­BAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, sözlerini şöy­le sürdürdü: “Serbest bölge­ler, ülkelerin ekonomik yapı­ları üzerinde önemli rol oyna­maktadır.

Sözgelimi pandemi döneminde ülkemizdeki ser­best bölgelerin dış ticarete katkısı azalmamış, tam tersi­ne artmış, pandemi öncesi­ne göre dış ticaret hacimle­rinde yüzde 12,22 artış mey­dana gelmiştir. Oyun içinde kural değiştirme anlamına gelebilecek uygulamaların olmaması, serbest bölgeler­de yatırım ikliminin korun­ması, daha duyarlı açıkla­maların yapılması, serbest bölgelerin sürdürülebilir ik­limini etkilemeyecek politi­kaların devamı, ülkemiz ko­nomisine de çok önemli kat­kı sağlayacaktır.”

“2004 yılında yapılan değişikliğin olumsuz etkilerini hâlâ yaşıyoruz”

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Serbest Bölgeler Kanunu’nda 6 Şubat 2004 tarihinde yapılan değişiklik ile firmalar arasında yapılan “üretici olan ve olmayan” ayrımıyla, üretimin teşvikine yönelik olumlu bir dönüşüm yaşandığını, ücretler üzerindeki istisna uygulamasının yüzde 85 ihracat zorunluluğuna bağlanmasının yarattığı olumsuzlukların ise halen devam ettiğini belirtti.

Geçen 20 senede istikrarını koruyan serbest bölgelerde;gümrük işlemleri, gümrük vergileri ve telefi edici gümrük vergilerindeki anlık değişikliklerin firmalara hesapta olmayan ve öngörülemez maliyetler yüklediğin altını çizen Sevimli, bu tür durumların ve yaşanacak tereddütlerin mevcut yapıyı bozmasının yanı sıra, doğrudan yatırımları olumsuz etkileyeceğine işaret etti.