Serbest piyasaya dokunmadan çalışma yapılmalı
Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, enflasyonla mücadelede iş dünyasının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten “son derece umutlu” olduğunu söyledi. Enflasyonla mücadelenin serbest piyasaya dokunmadan yapılması gerektiğini belirten Bilecik, “Sayın Mehmet Şimşek’e benim şahsi güvenim sonsuz” mesajı verdi.
Recep ERÇİN
Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, enflasyondan iş yaşamına, dezavantajlı gençlerin bilişime erişimleri için kurdukları vakıftan Fenerbahçe’ye kadar bir dizi konuda sorularımızı yanıtladı.
35 yıl önce genç bir bilgisayar mühendisi iken birkaç aylık maaşı ile kurduğu Index’in bu yıl 2 milyar dolara yaklaşan bir ciro ile küresel teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturduğunu belirten Bilecik, bugün 20 yaşlarında olsa daha bölgesel kalan bir şirket yerine uluslararası arenada rekabet eden bir şirket kurmayı hayal edebileceğini söyledi. “İnsan, alemde hayal ettiği müddetçe yaşar” diyen Bilecik, günümüz dünyasındaki baş döndürücü gelişmelere bakınca “Topun gittiği yöne değil gideceği yöne” odaklanarak başarılı olunabileceğini vurguladı.
“Anlamakta hâlâ zorlanıyoruz”
Maslak’taki ofisinde aylar önce sözleştiğimiz sohbet için bir araya geldiğimiz Erol Bilecik, 12 Ocak 2017 – 20 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı.
Bu noktada Bilecik’e, ülkenin öncelikli ekonomik sorunlarından olan hayat pahalılığının çözümü konusundaki görüşlerini sorduğumuzda, maliye politikası, para politikası ve yapısal reformlar üçgeninin yeterince çalışmadığı dönemler neticesinde; yiyecek içecek sektöründen temel ihtiyaçlara kadar her alanda bambaşka fiyat yapılarının gündeme geldiğini belirtti.
Erol Bilecik, “İlkin çok acemice şaşırdığımız daha sonra belki bir anlamda kanıksadığımız ama anlamakta hâlâ zorlandığımız durum ortaya çıktı. Hızla bundan uzaklaşmak gerek. Enflasyon doğal olarak çok hızlı gelebiliyor ama maalesef geldiği zaman da gitmesi zaman alıyor” ifadelerini kullandı.
“Ekonomik sebeplerden kaynaklanmıyor”
Türkiye’nin enflasyonda gelişmiş ülkelerden negatif ayrıştığını anımsatan Bilecik, hayat pahalılığının bütün kesimleri etkilediğini not etti. Çözümün iyi ve doğru iktisat teorilerine dayanan bir ekonomi politikası ile biraz da acı reçeteyi içmek olduğunu ifade eden Bilecik, “Ama bunların temelinde de sabır olması gerekir.
Yüksek enflasyon ve işsizliğin temeline bakıldığı zaman ekonomik sebeplerden kaynaklanmayan nedenlerden meydana geldiğini görüyorsunuz. Bunun için daha güçlü demokrasi lazım, daha güçlü bir hukuk sistemi lazım. Yapısal reformlar içinde bu anlamda tabi ki bağımsız yargı ve özgürlükler lazım. Denge sistemleri lazım” diye konuştu.
“Şimşek, güven uyandıran bir isim”
“Serbest piyasa ekonomisine dokunmadan” enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Erol Bilecik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün ülkeler enflasyonla mücadele ederken eğer başarılı oluyorsa sizin de olmamanız için bir neden yok.
Burada ama sadece işte dediğim gibi mali politikalar veya sadece Merkez Bankası’nın politikalarıyla olmaz bu iş. Hem yapısal reformlar lazım hem de ekonomik olmayan sebeplerden kaynaklanan negatif etkileri ortadan kaldırabilecek kararları rahatlıkla alıyor olmanız lazım. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek’ten bütün iş dünyası son derece umutlu. Bu anlamda güven uyandıran bir ismi var.
Enflasyonun gelmesi seri oluyor ama gitmesi vakit alıyor. Önce bu yüzde 40’lı seviyelerden yüzde 20’leri görmek gerek. Bu epey bir acı reçetenin büyük bir sabırla içilmesi gereken süreç yönetimi. Arkasında da tekrardan gelişmiş ülkelere yakınlaşan yüzde 5 enflasyon sınıfına geçilebilir. Bunun için önümüzde bir hayli uzun mesafe var. Bunu sabırla bekleyen iş insanlarından biriyim. Ama bu reçeteyi de içmek zorunda kaldığımıza dair de en ufak bir itirazım yok.”
“Enflasyondan hızla kurtulmamız gerek”
Bu noktada Bilecik’e “Enflasyonu obezite gibi düşünürsek acı reçete yerine acaba diyet reçetesi desek. Fit olmak gibi. Katılır mısınız?” diye sorduğumda, “Hiçbir itirazım yok. Ama o sağlıklı reçeteyi alıyor olmanız gerekir. Bunun için de uzman doktora ihtiyaç var. Bu anlamda hakikaten ekonominin baş uzmanı Sayın Mehmet Şimşek’e benim şahsi güvenim sonsuz. Ekonominin fit olması için de bizim bu enflasyon arızasından hızla kurtulmamız gerek” yanıtını verdi.
Gençlerin bilişime erişimi için vakıf kurdu
Anadolu’da eğitim gören gençlerin metropollere kıyasla en az 3-4 kat daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Erol Bilecik, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için Bilişim ve Eğitime Erişim Vakfı’nı kurduklarını kaydetti.
Vakıf çatısı altında Anadolu’daki gençlerin bilişim araçlarına erişimi için faaliyetler yürüteceklerini anlatan Bilecik, “Bu böyle basketbolda üçlük atmak gibi bir şey. Anadolu’da okuyorsanız siz sürekli üçlük atmak zorundasınız. İkiliklerle açığı kapatma şansınız olmaz. Buradan yola çıkarak Anadolu’da lise ve üniversitede okuyan gençlerimize uzun yıllardır çeşitli projelerimizle maddi manevi destek olmayı kendimize görev edinmiştik.
Bilişim eğitimi alan gençleri İstanbul’a getirmek, burada stajlarını yaptırmak ve onların bir ay boyunca İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşamayı tecrübe etmelerini sağlamak için çalıştık. Sonuç olarak yıllardır sürdürdüğümüz bütün bu eğitime destek projelerini tek bir çatı altında çok daha güçlü bir şekilde yönetmek üzere bir vakıf kurmaya karar verdik. Gerek madden gerek manen bu vakıf altında çeşitli projeler yapacağız. Hatta çok yakında birini kamuoyuna da duyuracağız” diye konuştu.
“Bugün 20’li yaşlarda olsam uluslararası bir şirket kurardım”
Bundan 35 yıl önce çalıştığı firmadan ayrılarak birkaç aylık maaşı ile kurduğu şirketin geldiği noktadan hayli memnun olmakla birlikte, bugün 20’li yaşlarında olsa dünya çapında uluslararası bir şirket inşat etmek için çalışacağını dile getiren Erol Bilecik, “Biz 35 yıllık öykünün sonunda ulusal çapta bir oyuncu olduk.
Oysa bunu uluslararası bir yapıya dönüştürmek gerekirdi” dedi. Bugünün dünyasında topun gideceği yere koşma meselesine bakınca daha çok teknoloji dünyasında fırsatlar gördüğünü anlatan Bilecik, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili olarak ise takımın hem ulusal hem uluslararası başarıları için Başkan Ali Koç ile birlikte ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını ifade etti.