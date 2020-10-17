Sesle çalışan görüntüleme sistemi geliştirdi

17 Ekim 2020

İzmir Amerikan Koleji (ACI) 11. sınıfta burslu olarak okuyan IB (Uluslararası Bakalorya) öğrencisi, 17 yaşındaki Mehmet Emre Tiryaki, kendi geliştirdiği sesle görüntüleme sistemiyle, dünyanın dört bir yanından yüzlerce projenin yarıştığı iki ayrı uluslararası yarışmada gümüş ve altın madalyaya layık görüldü.

ACI öğrencisi Mehmet Emre Tiryaki, erişimin zorluğu nedeniyle MR gibi tıp alanında kullanılan cihazlarda bir araştırma yapmaya karar verdi. “Fotoakustik Spektroskopi Sistemi Geliştirilmesi ve Deri Altı Görüntüleme Uygulaması” başlıklı bir araştırma projesi hazırladı. “Bu projede temel amaç ucuz ve zararsız bir biyoalgılama sistemi kurmaktı” diyen Tiryaki, geliştirdiği sistemle ilgili şu bilgileri veriyor:

Hem sağlıklı hem ucuz

“Tıp alanında şu an kullanılan MR ya da röntgen gibi görüntüleme cihazları, yüksek manyetik rezonans ya da zararlı ışınları göndererek, sağlıksız doku ve organları algılamamızı sağlıyor. Gönderilen manyetik sinyallerin ya da ışınların yansıması sonucunda o bölgenin hastalıklı olduğunu anlıyorsunuz. Benim geliştirdiğim sistemde ise “ses dalgalarından” yararlanıyorsunuz. Temelde üstüne aralıklı ışık gönderilen bir cismin ses çıkarması anlamına gelen fotoakustik etki kavramını kullanan bir sistem geliştirdim. Sistemin deri altında görüntüleme yapıp yapamayacağını inceledim. Sonuçta da bunun mümkün olduğunu kanıtladım. MR’dan farklı olarak ses dalgaları gönderiliyor ve bu ses haritalandırılarak hastalıklı bölgeler tespit ediliyor. İnsan vücuduna en az zarar veren, sağlıkla uyumlu, aynı zamanda da ucuz bir sistem. İleride de bu sistemi geliştirmek istiyorum. “

Altın ve gümüş madalyaya hak kazandı

Tiryaki, geliştirdiği sistemle, online olarak katıldığı iki ayrı uluslararası yarışmada ödül kazandı. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce projenin katıldığı Tunus’ta düzenlenen Afrika’nın en büyük bilim fuarlarından biri olan I-FEST 2020’den gümüş, yine uluslararası olan Endonezya merkezli WICE 2020’de (Dünya Buluş Yarışması) altın madalya almaya hak kazandı.