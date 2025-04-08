SETBİR Başkanı Coşkun: Süt ve et hayvancılığı desteklenmeli
Süt ve et hayvancılığın birbirine sıkı sıkıya bağlı sektörler olduğunu kaydeden Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsa Coşkun, bu doğrultuda “anası olmadan danası olmaz” diyerek süt hayvancılığı ile et hayvancılığının desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Süt ve et hayvancılığında yaşanan gelişmeler birbirlerini doğrudan etkiliyor. Süt ve ette arz fazlası ve ya arz eksikliği üretimdeki dengeyi bozuyor. Bunun sonucunda son dönemdeki et fiyatlarındaki artış gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Tüketiciler et ve sütü daha pahalıya tüketmek zorunda kalıyor.
DÜNYA’ya konuşan SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsa Coşkun, süt ve et hayvancılığın birbirine sıkı sıkıya bağlı sektörler olduğunu, birinde yaşanan olumlu gelişmeler diğerini doğrudan destekleyebildiğini belirtti.
Yurtiçinde süt hayvancılığı işletmelerinden alınan erkek hayvanların besilik olarak yetiştirilmesi önemli bir kaynak oluşturduğuna vurgu yapan Coşkun, “Kırmızı ete baktığımızda eskiden beri hep dile getirilen “Dünyada sığır eti ucuz, bizde çok pahalı” söyleminin irdelenmeye ihtiyacı var. Zira bizim tüketim alışkanlıklarımızla diğer ülkelerin tüketim alışkanlıkları ve sığır eti tüketimlerinin bu ülkelerdeki diğer et çeşitlerine oranla pazar paylarının incelenmesi gerekir.
Bizim sığır etimizin, küçükbaş ve beyaz etten başka bir alternatifi yok. O yüzdendir ki ancak 'anası olmadan danası olmaz' diyerek süt hayvancılığı ile et hayvancılığının desteklenebileceğini öne sürmekteyiz. Ancak artık bu gerçeği değiştirmenin zamanı geldi ve Tarım ve Orman Bakanlığı da bu çerçevede ‘Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi’ni başlattı” dedi.
“ESK, piyasanın ihtiyaçlarını karşılamada katkı sağladı”
Türkiye’de 2024 yılında süt işletmelerinin topladığı inek sütü miktarının bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak 11 milyon 233 bin 466 tona yükseldiğini kaydeden Coşkun, 2024 yılı kırmızı et üretim istatistikleri de henüz açıklanmadığını aktardı.
2023 yılına ait kırmızı et üretim istatistikleri bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştığını hatırlattı. Daha önce yaptıkları değerlendirmelerde 2023’ün besi işletmeleri için besi materyali temini açısından zor bir yıl olabileceğini vurguladıklarını belirten Coşkun, “2024 yılının başında Tarım ve Orman Bakanlığının, Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla bir kota ve planlama sistemi dahilinde besilik ithalatını sürdürme kararı, et sektörü için önemli bir destek mekanizması oldu.
ESK, 2024 yılı boyunca besilik canlı hayvan ithalatını sürdürdü. Buna ilave olarak piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını dengelemek için karkas et ithalatı da yaptı. Bu adımlar, piyasanın ihtiyaçlarını karşılamada önemli katkılar sağladı. Hayvancılıkta destekleme modeli 2024’te 3 yıllık olarak açıklandı” diye konuştu.
Çiğ sütte kayıt dışılık %50
Çiğ süt arz miktarının artmasını, çiğ süt kalitesinin de iyileştirilmesi açısından olumlu bir gelişme olarak gördüklerini ifade eden Coşkun, ancak çiğ süt arz artışının sürekliliğinin sağlanması için üreticilerin, çiftçilerin geçimlerini sağlayacak kadar gelir elde etmeleri gerektiğini de ifade etti.
SETBİR’in de üyesi olduğu Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt maliyet hesaplaması yaparak bazı dönemlerde “çiğ süt tavsiye fiyatı (referans fiyatı)” açıkladığını aktaran Coşkun, “Açıklanan bu tavsiye fiyatına uyulmasını, üreticilerin varlığını devam ettirmesi ve üretimde sürdürülebilirlik açısından önemli görüyoruz.
Çiğ süt arzındaki artış sektörümüz açısından olumlu olmakla birlikte, yaklaşık yüzde 50 oranında kayıt dışılığın var olması, süt ve süt ürünleri sektöründe kontrolsüzlüğe neden olmakta ve sadece sanayi işletmeleri tarafından toplanan ve işlenen çiğ süt kontrol ediliyor ve denetleniyor. Ayrıca üretim maliyetlerini düşürmek için yem hammaddelerinde dışa bağımlılık azaltılmalı ve yerli üretim teşvik edilmeli” açıklamasında bulundu.
“Besi işletmelerinin kapasiteleri et arzına katkı sağlamalı”
TÜİK verilerine göre Türkiye’de üretilen kırmızı etin yüzde 70’ini sığır eti ve yüzde 24’ünü ise koyun etinin oluşturduğunu belirten İsa Coşkun, kırmızı et sektöründe arz ve talep dengelenmeye ve fiyat istikrarı korunmaya çalışıldığını aktardı.
2024’te yaklaşık 250 bin baş besilik canlı hayvan ve 79 bin ton karkas et ithalatı yapıldığını ileten Coşkun, “Etçi sığır ırklarının yetiştirilmesiyle hayvan başına alınacak et miktarının artırılması ve kırmızı et konusunda ülkemizin kendi kendine yetebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Ancak ülkemizde var olan besi işletmelerinin yüzde 60’ı 10 baş ve altında sığıra sahip. 500 baş ve üzeri hayvana sahip işletme sayısı ise 400 civarında . Bu noktada ülkemizdeki çiftliklerin kurulu kapasite oranlarının yüksek ve modernizasyon konusunda üst seviyelerde” dedi.