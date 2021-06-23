SETBİR, başlattığı AB projesi ile çiğ süt kalitesini artıracak

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), çiğ sütte kaliteyi artırmak amacıyla "Süt Değerlidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt" konulu Avrupa Birliği (AB) projesi başlattı. Projeyle, Türkiye'deki sivil toplumu, süt ve süt ürünleri üretim sürecinde gıda hijyeni ve güvenliğinde aktif rol almaya teşvik etmek hedefleniyor.

AB ve Türkiye deneyimi üzerine karşılaştırmalı analize dayalı çiğ sütün kalitesini iyileştirmek için bir yol haritası geliştirerek, çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliği sürdürmek, Türkiye için bir model geliştirerek, sivil toplum kuruluşlarını ve süt sektörü temsilcilerini, çiğ süt üretiminde özel hijyen hükümlerinin uygulanmasında aktif rol almaları için harekete geçirmek de projenin amaçları arasında yer alıyor.

Proje 15 ay sürecek

İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonu (FEDARALIMANTARE) ile ortaklaşa yürütülecek ve başlangıç tarihi olan 1 Nisan 2021 itibarıyla 15 ay sürecek projenin hedef grupları; tüketiciler, çiğ süt üreticileri, süt ürünü üreticileri, süt sektöründe lojistik hizmeti sağlayanlar ile SETBİR üyeleri yer alıyor.

Proje kapsamında AB ve Türkiye'de süt sektörü incelenecek, Türkiye süt sektörünün durumu analiz edilecek. Bunun için İzmir ve Ankara'da odak grup toplantıları düzenlenecek, İzmir, Bursa, Konya ve Samsun’da hedef gruplarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca İtalya ve Hollanda'da konuyla ilgili kamu kurumlarıyla süt çiftlikleri ve süt ürünü tesisleri ziyaret edilerek, iyi uygulama örnekleri görülüp karşılaştırmalı bir analiz geliştirilecek.

"Çiğ sütte hala iyileştirilmeye açık alanlar var"

"AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogu VI Programı" kapsamında başlatılan projeye ilişkin bilgi veren SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, çiğ süt kalitesi konusunda her ne kadar son 20 yılda ciddi bir ilerleme sağlanmış olsa da Türkiye'de üretilen sütün tamamının AB standartlarına ulaşması için hala iyileştirmeye açık alanlar bulunduğunu söyledi.

Tezel, "Bunun için de öncelikle sektörün yapısal sorunlarını çözmemiz, süt yağı ve protein oranlarını yükseltmemiz, mikrobiyolojik kalitemizi artırmamız, süt soğutma ve lojistik süreçlerimizi iyileştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AB üyeliği sürecinde 2010 yılında açılan 'Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı'nın kapanış kriterleri arasında "çiğ süt kalitesinin artırılmasına yönelik plan ve rehberlerin hazırlanması, işletmelerin modernizasyonu ve paydaşların bilinçlendirilmesi" hükmünün yer aldığını anımsatan Tezel, çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenilirliği sürdürmek amacıyla yola çıktıklarını kaydetti.