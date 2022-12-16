Setur Marinaları CNR Avrasya Boat Show’da yerini aldı

Dünyanın en büyük yat fuarlarından biri olan ve sektörün önde gelen isimleriyle binlerce ziyaretçiyi buluşturacak fuarda Setur Marinaları, yeni sezon zincir kampanyalarını katılımcılara sunacak. Zincir kampanya ile müşteriler, Setur Marinaları’nda 14 güne kadar ücretsiz konaklama, sonraki 30 gün için günlük bağlamalarda yüzde 25 indirim gibi fırsatların yanı sıra acil durumlarda ücretsiz bağlama ve kara park, lift hizmetinde yüzde 50 indirim hizmetlerinden faydalanabilecek.

Zincir kampanya uygulaması dahilinde katılımcılar, Setur Marinaları’nda geçirdiği ikinci yılından itibaren her yıl için yüzde 2 indirim, 11. Yıl sonrasında ise yüzde 25 indirim alabiliyor. Sıfır tekne sahipleri ise %10 indirimin yanı sıra ilk çekme-atma hizmetine ücretsiz erişebilirken, kara park hizmetinden 1 ay ücretsiz yararlanabilecek.

Harekete geçirici fırsatlar

Yıllık sözleşmesi olan yatçılar, teknesi Setur Marinaları dışında konaklayan arkadaşlarını, herhangi bir Setur Marinası’nda yıllık sözleşme yapmaya davet ettiğinde, kendisi ve referans olduğu arkadaşı 1 ay ücretsiz bağlama hakkı kazanıyor. Tekne sahipleri, sözleşmelerini kendi tasarlayarak seçeceği iki ya da üç marinada avantajlı birim fiyatlarıyla dilediği kadar kalabiliyor. Günlük bağlamalara ödenen ücretler, 15 güne kadar yıllık sözleşmeden düşülüyor. Tekne sahiplerinin lift ile çekemediği teknelerini başka bir Setur Marina’da ücretsiz çekme ve 3 aya kadar ücretsiz kara parkı olanağı da mevcut.

Satılık teknelere 2 kez ücretsiz lift, tekne sahibine kalan sözleşme süresini devir hakkı ve 1 aya kadar yüzde 50 bağlama fırsatı da sunuluyor. Setur Marinaları, benzersiz fırsatlarıyla 16. CNR Avrasya Boat Show’da 1. Salon ve BO6 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak.