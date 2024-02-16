"Sevgililer Günü” kapsamında yapılan alışveriş trendlerini açıklandı

Sevgililer Gününde moda, kişisel bakım ve kozmetik, elektronik ve aksesuar kategorilerine yoğun ilgi gösterildi

Pazarama, sevgililer gününde özellikle cep telefonu, parfüm, tişört, kol saati, bluetooth kulaklık kategorilerinde yer alan ürünlere gösterilen ilginin arttığını belirtti. Tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği diğer kategoriler ise kahve makinesi, ayakkabı, mont/kaban kategorilerinde yer alan ürünler oldu.

Şubat ayında alışveriş severlere birçok fırsat sundu

Pazarama, şubat ayında yaptığı birbirinden avantajlı kampanyaları ile alışveriş severlere fırsatlar sunmaya devam etti. 29 Ocak – 14 Şubat arasında devam eden “Sevgililer Günü Fırsatları” kampanyasının yanı sıra, Maximum kart ile şubat ayı boyunca yapılan 7.500 TL ve üzeri ilk taksitli alışverişlerde 500 TL ekstra indirim, 2.000 TL ve üzeri yapılan alışverişlerde 100 TL MaxiPuan toplamda ise 500 TL MaxiPuan kazanımı ve peşin fiyatına 6 taksit şeklinde kazandıran kampanyalar şubat ayı boyunca Pazarama’da alışveriş severleri bekliyor.

Konuyla ilgili olarak, Pazarama Satış ve Kategori Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ünal Çapkan “Değerli satıcılarımızın ürünlerini sevgililer günü kapsamında alışveriş severler ile avantajlı kampanyalar yaparak buluşturduk. Pazarama olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren her ölçekteki firmayı bünyemizde bir araya getirmeyi hedefleyerek pazaryeri modeli ile ülkemizdeki online alışveriş sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.