Sevgür Arslanpay, Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi yönetim üyeliğine seçildi

Sevgür Arslanpay, 25 ülkeden 150 üyesiyle küresel ölçekte en büyük sektörel organizasyonlarından bir olan dünyada bakır ve bakır alaşımları üreticilerini temsil eden Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi'nin yönetim kuruluna seçildi.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye temsilciliğini 1991'den beri Sarkuysan'ın yaptığı, bakır sektöründeki gelişmelere, istatistiki değerlendirmelere, projeksiyonlara ve sektördeki eğilimlere yön veren İngiltere merkezli konsey, global olarak bakır sektörünü temsil eden önde gelen referans bir kuruluş olarak kabul görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevgür Arslanpay, işlenmiş bakırın kullanım oranının hem Türkiye'de hem de dünyada her geçen gün arttığına dikkat çekti. Arslanpay, "Bakır, yatırımcıların da günden güne artan talep gösterdiği bir emtia olup, küresel finans piyasaları açısından da kritik önem arz ediyor. Ülkemizi, bakır sektörünün bu önemli kuruluşunda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacağım." ifadelerini kullandı.