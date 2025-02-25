Sevinçte de kederde de ayran içtik

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ayran tüketimi her geçen yıl hem iç pazarda hem de ihracatı artış göste­riyor. Türkiye’nin geleneksel lezzetlerinden biri olan ayran, son yıllarda hem yerel hem de uluslararası pazarda tüketi­mi artan bir ürün haline geldi. Üretim ise 1 milyon tona dayan­dı. Mevlit merasimleri, hasta ziyaretleri, düğünlerde, taziye­lerde, bayramlarda, partilerde ve iftar sofralarında hep milli içeceğimiz ayranın tüketildiği­ni belirten Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, “İç ve dış pazardaki artışı, tü­keticilerin artan sağlıklı bes­lenme talebi ve süt ve süt ürün­leri sanayisinin gün geçtikçe modernize olmasıyla açıklaya­biliriz.

Ayranın yaygın tüketil­mesinin ardında hem gelenek­sel hem de besleyici bir içecek olması yatıyor. Yaz aylarında serinletici etkisiyle öne çıkan ayran, aynı zamanda zengin protein, kalsiyum ve probiyotik içeriği sayesinde sağlıklı bes­lenme alışkanlıklarına katkı sağlıyor. Sanayicimiz her yaş­tan tüketicinin beklentisine gö­re ambalaj ve damak tadına uy­gun ürünler geliştiriyor” dedi.

İhracat çift haneli artıyor

Türkiye’de ayran üretimi 2024 yılında yüzde 12’lik ar­tışla 932 bin tona yükseldiğini aktaran Harun Çallı, üretim ile birlikte ihracatı da yüzde 13,8 artış göstererek 2 milyon 837 bin dolara çıktığını bil­dirdi. Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdo­ğan’ın 2013 yılında ay­ranı milli içeceğimiz olarak takdim etmesin­den bu yana üre­timin her yıl artış göster­diğine dikkat çeken Çal­lı, “O dönem 500 bin ton civarı olan ayran üre­timimiz bir milyon to­na yaklaştı.

Son 4 yıllık üretim ra­kamlarına baktığımızda ise 2021 yılında ayran üretimi 717 bin ton iken 2022 yılında üretim 776 bin tona, 2023 yılında ise üretim 829 bin tona ve 2024 yılında ise üretimimiz 932 bin tona çıktı. İhracatta ise başta Kör­fez ve yakın coğrafya ülkeleri olmak üzere Gürcistan, Irak ve Libya’ya ihracatımızda ilk sırada yer alıyor” açıklama­sında bulundu.

Tüketim hem sağlığa hem çiftçilere destek olacak

Gelişmiş ülkeler­le karşılaştırıldığın­da Türkiye’de süt ve süt ürünleri tüketimi­nin maalesef arzu edi­len düzeyde ol­madığına vur­gu yapan Çallı, topluca yenen sahur ve iftar yemeklerin­de sofralara gazlı içecek­lerin yerine, başta ayran olmak üzere, yoğurt, pey­nir, süt tatlıları gibi daha fazla süt ürünlerine yer açılması gerektiğini ifa­de etti. “Ramazan sofraların­da gazlı içecekler yerine süt ve süt ürünlerine yer açarak ülke olarak kazançlı çıkarız” diyen Çallı, şöyle devam etti: “Sütün getireceği sağlık ve zindelik çiftçinin refahına ve ülkenin kalkınmasına vesile olsun.

Diyetisyenler de ayranın dü­şük kalorili olması ve tok tutu­cu özelliği nedeniyle sağlıklı beslenme programlarında yer alması gerektiğini söylüyor. Fast food tüketiminin arttığı günümüzde, özellikle dışarıda yemek yiyen bireyler için gazlı içeceklere sağlıklı bir alterna­tif sunuyor. Uzmanlar, ayra­nın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini sıklıkla vurguluyor. Süt ve süt ürünleri uzmanları, ayranın içeriğindeki probiyo­tik bakterilerin bağırsak sağ­lığını desteklediğini ve sindi­rimi kolaylaştırdığını belir­tiyor. Ayrıca kalsiyum içeriği sayesinde kemik gelişimi için önemli bir kaynak olduğu ifa­de ediliyor.”

Öte yandan Susurluk Ayra­nı ve Malatya Semizotlu Acılı ayran coğrafi tescile sahip iki ayran çeşitlerinin bulundu­ğunu aktaran Çallı, “Ka­rapınar ayra­nı için ise tescil başvurusu aşama­sında bulunuyor. Bize özgü bu lezzetlerimi­zin ticarileşmesi, ekonomik değerinin artması için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Sağlıklı gıda tüketimi artırıyor

Balıkesir Organize Sana­yi Bölgesi’nde ayran üretimi­ni tamamen doğal ve gelenek­sel yöntemler olan kara maya usulü ile ürettiklerini kayde­den Özerhisar Ayran’ın üçün­cü kuşak temsilcisi Efekan Özer, “Türkiye’nin gurme res­toranlarına üretim yapıyo­ruz. Geçtiğimiz yıl 1.5 milyon paket üretimimiz oldu, bu yıl ise hedefimiz 2.5 milyon pa­ket. Ayranı yoğurttan üretiyor olmamız bizi diğer ayran üre­ticilerden ayıran en önemli özelliğimiz. 20 farklı ilde bayi satış ağımız var. Son zaman­larda sağlıklı gıda tüketimi bi­linci artmasıyla ayran tüketi­mi de artış gösteriyor” dedi.

Ramazanda kaybettiğiniz suyu ve mineralleri 'ayran'la giderin

Ayranın yapısı gereği kişiyi tok tutma özelliğine sahip olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyete­tik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elmacıoğlu, “Ayrıca bunu yaparken kişinin ihtiya­cı olan vitamin, mineral, protein ve diğer besin ögelerinin de vücuda dengeli şekilde alınmasına ola­nak sağlar. Ayran, besin değeri en zengin içecekler arasında­dır. Ayran, düşük laktoz miktarı içerdiği için hassas insanlar­da şişkinlik so­rununa yol açmaz” dedi.

Turistler ayranı sevdi, otel içecekleri arasında hızla yükseliyor

Ayranın serinletici, lezzetli ve sağlıklı olması özellikleri ile tüketicilerin teveccühünü her gecen gün daha fazla kazandığına değinen Yörükoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bulut, buna paralel olarak tüketimin son yıllarda katlanarak artığını söyledi. Firma olarak, geleneksel lezzetleri koruyarak ürettikleri ayranları yalnızca yerli tüketicilere değil, Antalya bölgesini ve tüm yurdu ziyaret eden yabancı turistlere de sunduklarını ileten Bulut, “Ürünlerimizle ilgili aldığımız olumlu geri dönüşler sonucunda ayran her şey dahil beş yıldızlı otel içecekleri arasında hızla yükselen trend içecek oldu. Hatta bazı turistler dönüşlerinde bayilerimizi arayarak toplu alımlar bile yapıyor. Tüketicilere daha farklı lezzetler sunmak adına geleneksel kara maya ile hazırlanan ekşi ayran üretimine de başladık” şeklinde konuştu.