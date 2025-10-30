"SFDO'nun %50 düşmesi yerli tohumculuğa darbedir"

Güneş DOĞDU SOYLU

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sağır, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak Hazine Destekli Tarımsal Kredilerde sübvansiyonlu faiz destek oranlarının yaklaşık yüzde 50 oranında düşürülmesinin yerli tohumculuğa darbe olacağı uyarısında bulundu.

Söz konusu kararın yeniden görüşülmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Ali Sağır, Türkiye tohumculuk sektörünün gelişiminin yalnızca çiftçilerin ve milli ekonominin çıkarına değil; aynı zamanda Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkelerinin gıda güvenliği açısından da büyük stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Sektörel faaliyetleri zayıflatacak ve büyümenin önüne geçecek bu tür adımlardan geri dönülmesi gerektiğini belirten Sağır, “Sektör ile ilgili yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bu stratejik süreci sekteye uğratabilecek niteliktedir.

Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi, sadece Türkiye’nin değil, bu coğrafyada yer alan dost ve kardeş ülkelerin tarımsal üretim dengelerini ve gıda güvenliğini de olumlu yönde etkileyecektir. Dünyanın ilk on sırasına giren Türk tohumculuğu, bu uygulamayla birlikte geri bir konuma düşme riskiyle karşı karşıyadır” dedi.

“Avrupa artırırken biz neden düşürüyoruz?”

Türkiye tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın farklı ülkelerde kendi çeşitlerini tescil ettirme aşamasına geldiğini ifade eden Mehmet Ali Sağır, “Bu gelişim hızı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tohumculuğun özel teşvik ve desteklerle ilerlediğini göstermektedir. Fransa, İtalya ve Amerika örneklerinde olduğu gibi, stratejik öneme sahip bu sektöre verilen destekler her geçen gün artırılmaktadır. Tüm gelişmiş ülkeler gıda arz güvenlikleri için bu alanda daha çok destek noktasında çalışırken bizler mevcut destekleri neden azaltıyoruz? Bizler, kararnamenin geri alınması yönünde bir çalışmanın başlatılacağına ve Cumhurbaşkanımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyoruz”.