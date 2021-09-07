Shoexpo Ayakkabı ve Çanta Fuarı, İzmir’de kapılarını açıyor

Nobel Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen İzmir Shoexpo, yarın kapılarını açacak. 8-11 tarihleri arasında düzenlenecek fuarın 200’ün üzerinde markaya ev sahipliği yapması bekleniyor.

11 Eylül tarihine kadar açık kalacak fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve İzmir Ayakkabıcılar Odası’nın destekleriyle fuarcılık sektörünün deneyimli isimlerini bünyesinde barındırıyor. Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen organizasyon, 200’ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak. Fuarın, sürekli ziyaretçisi konumunda olan Rusya, Ukrayna’nın yanı sıra başta Almanya ve İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinden sektör profesyonelleri ağırlanacak. Bu amaçla Nobel Expo, Shoexpo için alternatif pazarların olduğu ülkelerden önemli satın alma yöneticilerini yerli üreticilerle bir araya getirecek.