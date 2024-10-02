Sıcak hava, tarımda sürdürülebilirliğe tehdit
Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, tarım sektörünün bu yıl zorlu bir süreçten geçmesinin yanında, aşırı sıcak hava dalgalarının ülkemizin pek çok bölgesinde tarımsal üretimde ciddi verim kayıplarına yol açtığını söyledi.
Ziya İPEK
Bilgiç, Çukurova Bölgesi’nde aşırı sıcak hava dalgaları sebebiyle ürünlerin kalitesinin ve rekoltesinin düştüğünü, bu durumun üretici üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu kaydetti.
Sıcak hava koşullarının öngörülenden uzun sürmesinin, tarımsal alanda sürdürülebilirliği ciddi manada tehdit ettiğini anlatan Bilgiç, bu zor koşullar altında üreticilerin sadece iklimsel sorunlarla değil, aynı zamanda düşük fiyatlar ve yüksek maliyetlerle de mücadele etmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Şahin Bilgiç, “Birçok ürün, üretim maliyetlerinin altında fiyatlara satıldı. Bu da çiftçilerimizi daha zor bir sürece soktu” dedi.
“Yeni teşvik programları, tarımı yeniden canlandıracak”
Bilgiç, şöyle devam etti: “Ancak umudumuzu hep koruyup bu günlere geldik. 2025-2027 dönemini kapsayan tarımsal üretim planlamaları, umuyoruz ki bu zorlukların geride kalacağı günlerin müjdecisi olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanacak yeni destekleme ve teşvik programlarının, üreticilerimizin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifleteceğine inanıyoruz. Bu desteklerin, özellikle Çukurova Bölgesi’nde üretim kapasitemizi artıracağı ve tarımsal potansiyelimizi yeniden canlandıracağı beklentisi içindeyiz.”
Ürünü lisanslı depo ile stoklayanlar % 25 kazandı
Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, lisanslı depo sisteminin çiftçilere önemli avantajlar sunduğunu anımsatarak, çiftçilerin bu depolama sistemine yönelmelerinin faydalı olacağına işaret etti. Bağış, hasat döneminde kilogramı 9 lira olan buğdayı depolayan üreticinin 4 ayda yüzde 25 kazanç sağladığını, ürününü kilogramı 11 liraya satabildiğini; ağustos ayında hasadı yapılan mısırın aynı ay tonu 7.600-7.700 liradan alıcı bulurken, iki ay içinde yüzde 25 artışla tonunun 9.600 liraya çıktığını kaydetti.
Bağış, tarım ve gıda politikalarının yanlış planlanması sonucu gıda israfının arttığına da dikkat çekerek, “Patates, soğan, domates, karpuz ve biber gibi ürünler masraflarını karşılamadığı için tarlada israf olmuştur. Üreticiler emeklerinin karşılığını alamamıştır. Doğru tarım politikalarıyla hasat planlaması yapılmalı ve ürünler tarlada israf edilmeden sofralarımıza ulaşmalıdır” dedi.