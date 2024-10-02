Sıcak hava, tarımda sürdürülebilirliğe tehdit

Ziya İPEK

Bilgiç, Çukurova Bölgesi’nde aşırı sıcak hava dalgaları sebebiy­le ürünlerin kalitesinin ve rekol­tesinin düştüğünü, bu durumun üretici üzerinde olumsuz bir et­ki oluşturduğunu kaydetti.

Sıcak hava koşullarının öngörülenden uzun sürmesinin, tarımsal alan­da sürdürülebilirliği ciddi mana­da tehdit ettiğini anlatan Bilgiç, bu zor koşullar altında üreticile­rin sadece iklimsel sorunlarla de­ğil, aynı zamanda düşük fiyatlar ve yüksek maliyetlerle de mücade­le etmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Şahin Bilgiç, “Birçok ürün, üretim maliyetlerinin altında fi­yatlara satıldı. Bu da çiftçilerimi­zi daha zor bir sürece soktu” dedi.

“Yeni teşvik programları, tarımı yeniden canlandıracak”

Bilgiç, şöyle devam etti: “Ancak umudumuzu hep koruyup bu gün­lere geldik. 2025-2027 dönemini kapsayan tarımsal üretim planla­maları, umuyoruz ki bu zorlukla­rın geride kalacağı günlerin müj­decisi olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygula­nacak yeni destekleme ve teşvik programlarının, üreticilerimizin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifleteceğine inanıyoruz. Bu desteklerin, özellikle Çukurova Bölgesi’nde üretim kapasitemizi artıracağı ve tarımsal potansiyeli­mizi yeniden canlandıracağı bek­lentisi içindeyiz.”

Ürünü lisanslı depo ile stoklayanlar % 25 kazandı

Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, li­sanslı depo sisteminin çiftçile­re önemli avantajlar sunduğunu anımsatarak, çiftçilerin bu depo­lama sistemine yönelmelerinin faydalı olacağına işaret etti. Bağış, hasat döneminde kilogramı 9 lira olan buğdayı depolayan üreticinin 4 ayda yüzde 25 kazanç sağladı­ğını, ürününü kilogramı 11 liraya satabildiğini; ağustos ayında ha­sadı yapılan mısırın aynı ay tonu 7.600-7.700 liradan alıcı bulurken, iki ay içinde yüzde 25 artışla tonu­nun 9.600 liraya çıktığını kaydetti.

Bağış, tarım ve gıda politikalarının yanlış planlanması sonucu gıda is­rafının arttığına da dikkat çeke­rek, “Patates, soğan, domates, kar­puz ve biber gibi ürünler masraf­larını karşılamadığı için tarlada israf olmuştur. Üreticiler emek­lerinin karşılığını alamamıştır. Doğru tarım politikalarıyla hasat planlaması yapılmalı ve ürünler tarlada israf edilmeden sofraları­mıza ulaşmalıdır” dedi.