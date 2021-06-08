Sıcak içecek keyfine 689 milyar dolar harcanıyor

Evrim KÜÇÜK

Pandemi döneminde beslenme alışkanlıkları değişmeye başlarken, sağlıklı beslenmenin faydaları konusunda artan farkındalık tüm dünyada sıcak içeceklere olan talebi büyütüyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızlı küreselleşme ve kentleşme bu pazarın genişlemesinde etkili oluyor. Sağlık bilincinin ve günlük temponun arttığı dünyada, tüketiciler stres atma ve detoks içeceklerine yöneliyor ve bu da sıcak içecek pazarı için daha fazla büyüme fırsatı yaratıyor. 2021’de küresel sıcak içecek pazarı büyüklüğünün 689 milyar dolara yaklaşması ve en büyük gelirin kahve satışından elde edilmesi bekleniyor. 13.6 milyar dolarlık satış hacmine ulaşacağı tahmin edilen Türkiye pazarında ise çay açık ara en çok tercih edilen sıcak içecek olmaya devam ediyor.

En büyük pazar 107 milyar dolar Çin

Yapılan son araştırmalar küresel sıcak içecek pazarında hızlı büyümeye işaret ediyor. Araştırma şirketi Statista’nın raporuna göre sektörde bu yıl beklenen gelir yüzde 18.9 artışla 688 milyar 727 milyon dolar civarında. Pazarın 2021-2025 döneminde yıllık ortalama yüzde 8.26 oranında büyümesi bekleniyor.

Pazarın en büyük segmentini bu yıl 436 milyar 632 milyon dolara ulaşması beklenen satış geliriyle kahve oluşturuyor. Sıcak içecekte en büyük satış pazarı ise 107.8 milyar dolarla Çin iken, kahvede lider ABD. Dünyada 2025 yılına gelindiğinde sıcak içecek pazarındaki harcamaların yüzde 72'sinin ve tüketim hacminin yüzde 12’sinin bar, restoran gibi ev dışı tüketim kaynaklı olması bekleniyor. Sıcak İçecek pazarında kişi başına ortalama hacmin 2021 yılında 2,0 kg olması beklenirken, gelecek yıl hacimde yüzde 3.9 artış öngörülüyor.

Küresel çay satışında 4 yılda % 8.2 büyüme bekleniyor

İkinci büyük gelir 232 milyar 381 milyon dolarla çay pazarından elde ediliyor. 4 yıl boyunca ortalama yüzde 8.20 büyüyeceği tahmin edilen küresel çay pazarında lider, satışların bu yıl 92.4 milyar dolara ulaşmasının beklendiği Çin. Bu ülkeyi Brezilya ve Hindistan takip ediyor.

Küresel çay pazarında bu yıl 7 milyar 442 milyon kg olması beklenen tüketim hacminin gelecek yıl ise yüzde 4.1 artması öngörülüyor.

Sıcak içecek sektöründe en küçük pazarı kakao oluşturuyor. Pazarın bu yılki satışlarının 20 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. 2021-25 dönemindeki ortalama büyüme beklentisi yüzde 8.33. kakaolu içecek pazarında kahve ve çayın aksine en büyük Pazar 3.5 milyar dolar gelirin elde edildiği ABD. Bu piyasada hacim olarak satışların 2022’de yüzde 3.9 artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye çaya 13.6 milyar dolar harcıyor

Türkiye’de sıcak içecek pazarının bu yıl yüzde 25 büyüyerek 13.6 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor. Statista’nın araştırmasına göre 2025 yılına kadar sektöründe yıllık ortalama yüzde 13.63 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu yıl kişi başına sıcak içecek tüketimi 3.5 kilogram olarak beklenirken, 2025 yılında yıllık toplam satış hacminin 331.7 milyon kilogramı bulacağı tahmin ediliyor. Hacim olarak 2022’de beklenen büyüme ise yüzde 4.9. Türkiye’de pazarın en büyük segmentini 11 milyar 536 milyon dolarla çay oluşturuyor.

Kahve pazarındaki yıllık satış 1.7 milyar dolar

Kahve pazarındaki yıllık gelir 1.7 milyar dolar civarında tahmin ediliyor. Kakao pazarına bakıldığında yıllık gelirin 388 milyon dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’de çay, kahve ve kakaolu sıcak içecek pazarlarında 2021-2025 döneminde sırasıyla yüzde 13.33, yüzde 15.86 ve yüzde 12.49 büyüme tahminleri yapılıyor.

Araştırmaya göre 2025 yılında Türkiye’de sıcak içeceklere yönelik harcamaların yüzde 60 ve tüketim hacminin yüzde 6’sı bar ve restoran gibi ev dışı tüketim kaynaklı olacak.