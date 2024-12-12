SİF iş makinaları ve JCB’nin 50 yıllık ortaklığı kutlandı

Hayati ARIGAN

İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen geceye STFA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Nas, Yönetim Kurulu Üyeleri Alp Taşkent, JCB Yönetim Kurulu Başkanı Lord Anthony Bamford’un oğlu ve JCB Direktörü George Bamford ile çok sayıda sektörün paydaşları katıldı. İş makinesi sektöründe 68 yıl boyunca birçok projede imzası bulunan SİF İş Makinaları, dünya çapında bekoloderin mucidi olarak bilinen JCB markası ile 50. yılını kutladı.

"STFA Türk müteahhitlik sektörünün öncüsü"

Yarım yüzyılın olağanüstü bir süre, güvenin, ortak değerlerin ve mükemmeliyete olan bağlılığın göstergesi olduğunu belirten STFA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Nas, “İş makineleri olarak sektör standardını belirleyen bir markayı temsil etmekten gurur duyuyoruz.

Bu özel dönüm noktasını Rahmi Koç Müzesi'nde kutluyor olmak gecemize ayrı bir anlam katıyor. Türk müteahhitlik sektörünün öncüleri Sezai Türkeş-Fevzi Akkaya tarafından 1938 yılında kurulan STFA grubu ile 1945’te Joseph Cyril Bamford’un kurduğu JCB’nin olağanüstü hikayeleri 1974 yılında Işıklar holdingin becerisi ile Türkiye'de buluştu.

STFA’da olduğu gibi JCB’nin de kurucusunun isminin baş harfini taşıyor olması ayrı bir detay” dedi. Ortaklığın en değerli mottosunun müşterileri olduğunu söyleyen Adnan Nas, “Bu felsefe JCB ve STFA makinelerinin 50 yıllık ortaklığını yönlendirmiş, müşterilerimize değer yaratma amacımızı pekiştirmiştir.

STFA kuruluşundan itibaren Türk müteahhitlik sektörüne yön vermiş, yurt dışında ilk proje yapan inşaat şirketi olmuştur. Ortadoğu, yakın Afrika ve Asya'daki projeleriyle STFA yalnızca Türkiye de değil dünyada da önemli bir oyuncu haline gelmiştir” diye konuştu.

“Pazar payımızı arttıracağız”

STFA’nın başarısının ekibinin kararlı desteği ve özverili çalışmaları sayesinde olduğunu ifade eden Adnan Nas, “Önümüzdeki 5 yıl içinde liderliğimizin sürdüğü tarım sektörü kazıcı yükleyici pazarlarına ilaveten gerek ağır, gerekse kompakt iş makinelerine eklenecek ürünlerle birlikte pazar payımızı önemli ölçüde arttırarak müşterilerimize değer sunmaya devam edeceğiz” dedi.