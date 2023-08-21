Sıfır faizli kampanyaların düzenlendiği günlere döneceğiz

Otomotiv piyasasında son dönemlerde yaşanan olağanüstü gelişmeler, araç bulunurluğu sorunları, stokçuluk ve bununla birlikte ortaya çıkan spekülatif alım-satım işlemleri, araca ulaşmak isteyen gerçek müşteriyi mağdur etti. Son dönemde Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması olumlu yönde ilerlerken, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Tedbirler sonuç veriyor”

Ertemel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın sektör temsilcileriyle görüşerek problemleri dikkatlice dinleyip hemen aksiyon almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı’nın son dönemde aldığı tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirten Ertemel, “Şahısların da 6 ay 6 bin kilometre şartı kapsamına alınması piyasada büyük bir rahatlamaya sebep oldu. Kayıt dışı diye tabir ettiğimiz bu al-satçılar bu araçları alıyorlardı, bizler üzerinden veya kendileri internet ortamından bu araçları satıp ciddi anlamda karlar elde ediyordu.

Şimdi bunlar bu kapsama alınınca tabii ciddi de cezalar yazılmaya başlandı. Bunlara noterliklere gittikleri zamanlar orada satış engellemesi konuldu. Özetle, alınan bu tedbirler sonuçlarını vermeye başladı. Çok da olumlu sonuçlar olmaya başladı” diye konuştu.

“Sıfır araca erişimde sorun yok”

Sıfır araca erişim konusunda birçok marka ve modelde artık sorun kalmadığına işaret eden Ertemel, “Sıfır araç satanların ellerinde arabalar birikmeye başladı. Hatta ve hatta çok yakında eskiden olduğu gibi sıfır faizli, kendilerinden kampanyalar düzenlediği günlere döneceğiz. Bakanlık bu işin üstüne kararlılıkla gidiyor. Bu bizler için çok önemli. Piyasa yavaş yavaş oturmaya başladı. Bir ay sonra çok daha güzel oturacak. Sektör temsilcileri olarak hep burada istediğimiz şey şuydu, sektörümüzün pandemi öncesine dönmesi. Yani pandemi öncesinde kim sıfır araç alıp satıyordu? Sadece bayiye giden insanlar sıfır araç alıyorlardı. Pandemi öncesine dönmek istiyoruz” dedi.

“İkici el, sıfırın altında satılacak”

Ertemel, ikinci el fiyatlarının da bir ay içerisinde rayına oturmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu; “Burada bayide sıfıra erişim konusunda bir sıkıntı kalmadığı zaman zaten sıfırla ikinci el arasındaki eskiden olduğu gibi makas tekrar eski yöne dönecek. Şimdi ikinci eller sıfırın üzerine satılırken, eskide olduğu gibi ikinci eller sıfırın daha altında satılacak. Bunu da çok yakın bir zamanda görmeye başlayacağız ama özellikle belirtiyorum.”

221.9 milyon TL ceza kesildi

Otomotiv sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında, ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesini temin etmek üzere, “6 ay 6 bin kilometre” kısıtlaması çerçevesinde 126 yetkili bayi ve galeriye toplam 51 milyon 920 bin 782 TL, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 639 yetkili bayi denetlenerek 20 yetkili bayiye stokçuluk nedeniyle toplam 102 milyon 547 bin TL, 27 Temmuz itibarıyla aykırı ilan girişinde bulunduğu tespit edilen 253 gerçek ve tüzel kişiye ise toplam 67 milyon 439 bin TL idari para cezası uygulandı. Toplam 221 milyon 906 bin 782 TL ceza kesildi.