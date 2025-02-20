Sigorta sektörü üç yılda dolar bazında iki kat büyüme kaydetti

Türkiye Sigortalar Birliği verilerine göre, 2024 yılı Aralık sonu itibarı ile toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 artış ile 838 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşti.

Howden Türkiye Bölge CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, 2024'te sigorta sektörünün TL bazında yüzde 70’i aşan bir büyüme ile yılı kapattığını belirtti ve ekledi: "Sektörün büyümesine rağmen, sigortanın ekonomimizin içerisindeki payı, gelişmiş ülkelerle ve dünya ortalaması ile kıyaslandığında halen düşük. Yine de sektörde ölçeğin büyümesini pozitif olarak algılayabiliriz. Ben bundan sonra gidecek daha çok yolumuzun olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Dünya ekonomisinde 18'inci, sigortacılıkta 33'üncü sıradayız"

Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği ve Avrupa'ya bir köprü olması nedeniyle sigorta sektörüne devamlı bir yabancı ilgisinin olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye gibi son 3 yılda iki kat büyüyen bir ülke bulmak kolay değil. Bu kadar büyümeye rağmen, dünya ekonomisinde 18'inci sırada olmamıza karşın, sigortacılıkta 33'üncü sıradayız. Türkiye'nin sigortacılıkta da 18'inci sıraya gelmesi demek, bizim en azından 55-60 milyar dolarlık bir pazar haline gelmemiz demek. Olması gereken yerimiz bu, hakkımız bu. Mevcut durumda sigortacılık sektörü milli gelirden yüzde 2,5 pay alıyor. Bizim bu payı yüzde 5-6 seviyelerine çıkarmamız gerekiyor. Yabancı yatırımcılar da bunu net bir şekilde görüyor."

"Risk yönetimini iyi yapan firmalar kazançlı çıkacak"

Sektörün 2025 yılını da değerlendiren Yılmaz, "Risk yönetimini iyi yapan firmalar 2025'te diğerlerine göre daha avantajlı olacaklar. Trump yönetiminin gelmesi, savaşların azalması, Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi, güneyimizde daha stabil bir şekilde sınırların oluşması ve ekonomik refahın artmasıyla beraber yeni yatırım fırsatları da olacak ve Türkiye buradan çok kârlı çıkacak bir pozisyonda" diye konuştu.

Firmasının Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgili bilgi de veren Yılmaz, "Biz bu yatırıma başladığımızda, Türkiye Orta Doğu'daki organizasyonun bir parçasıydı. Şimdi ise Orta Doğu'nun en büyük ülkesi haline geldi. Hatta Türkiye şu anda Avrupa organizasyonu içerisinde, Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlara da hizmet verebilecek yeni bir projenin liderliğini alıyor. Türkiye'nin Howden içerisinde çok kuvvetli ve güzel bir hikayesi oldu" dedi.