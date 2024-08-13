Sigorta şirketleri, sahte hasar tespitlerini yapay zeka ile saptıyor

Yapay zekanın sigorta sektöründe sahte hasar taleplerini tespit ettiğine dikkat çeken Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, "Yapay zeka temelli yöntemler, büyük veri analizi ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak daha geniş ve derinlemesine bir veri setini analiz edebilir. Örneğin sosyal medya verileri, IoT cihazlarından gelen bilgiler ve çevresel veriler gibi çeşitli kaynaklardan veri toplayarak daha doğru ve kapsamlı risk değerlendirmeleri yapabilir" diye konuştu.

Yapay zekanın, müşteri davranışlarını analiz ederek müşteri kaybını önlemeye ve çapraz satış fırsatlarını belirlemeye de yardımcı olduğuna değinen Kılıç, yapay zeka tabanlı öngörücü analitiğin, müşteri kaybını azaltabilirken, çapraz satış gelirlerini artırabildiğini ve müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara daha uygun teklifler sunabildiğini aktardı.

Sahtekarlığı önlemek maliyetleri düşürüyor

Kılıç, "Yapay zeka, hasar taleplerinin doğruluğunu ve geçerliliğini hızla analiz edebiliyor. Yapay zekanın sahte hasar taleplerini tespit etme oranı böylelikle ciddi oranda artıyor. Bu da her yıl milyarlarca dolarlık tasarruf anlamına geliyor. Yani, sahtekarlığı önleyerek büyük ölçüde maliyetleri de düşürmek mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.

Hız ve verimliliğin önemi

Yapay zeka ile anomali tespiti yapılarak, fotoğraf ve video analizleri ile taleplerde kullanılan dil ve kelime kalıpları kullanılarak ya da müşterilerin geçmiş davranışlarını analiz ederek, şüpheli aktiviteleri önceden belirlemek mümkün olabiliyor diyen Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolandırıcılık tespitinde hız ve verimlilik önemli olduğundan yapay zeka bu alanda fark yarattığı gibi yapay zekanın yüzde 75'lere varabilen tespit başarı oranıyla ciddi maliyet avantajı da sağlanabiliyor."