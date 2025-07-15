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“Sigorta yaşamı yeniden inşa etme güvencesidir”

Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar mal ve can kayıplarına yol açtı. Vizyon Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ekmen, orman yangınlarının doğanın bir felaketi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu felaketin ekonomik ve insani boyutlarının sigorta sistemiyle hafifletilebilir” dedi.

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“Sigorta yaşamı yeniden inşa etme güvencesidir”
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Türkiye’de her yıl yaz ay­larında yaşanan yangın felaketleri, artık mün­ferit bir doğa olayı değil, düzenli bir risk olarak karşımızda duru­yor. Sıcaklıkların artması, kurak­lık ve insan hatalarıyla birleşince yangınlar sadece ormanlarla sı­nırlı kalmıyor; yerleşim yerlerine, araçlara, hayvanlara ve en önem­lisi insan hayatına da zarar veri­yor.

Vizyon Sigorta Yönetim Ku­rulu Başkanı Hasan Ekmen, or­man yangınlarını doğanın bir felaketi olarak kabul etmemiz ge­rektiğini belirtirken, ancak bu fe­laketin ekonomik ve insani boyut­larının sigorta sistemiyle hafifle­tilebileceğine işaret etti.

“Ormanın sigortası olmaz ama çevresinin olmalı”

Ekmen, ormanların kendisinin kamusal bir varlık olduğu için si­gortalanamayacağını ancak or­manlara komşu olan köy, site, müstakil ev, otel, tarım arazisi, işletme, araç ve insanların doğ­rudan risk altında olmaları ne­deniyle mutlaka sigortalanma­sı gerektiğini vurguladı. Ekmen, “Bu risk, harita üzerinde yüzde 1 görünse de, yan­gın çıktığında yüzde 100 gerçeklik haline gelir. Bir sabah uyandığınızda evinizin yanmış, aracı­nızın kullanılamaz hale gelmiş ya da iş yerinizin küle dönmüş olması ne yazık ki sadece film sahnelerine ait değil. Bu noktada sigorta; bir gider de­ğil, yaşamı yeniden inşa edebil­me güvencesidir” dedi.

Geçtiğimiz yıl ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, özellikle Los Angeles çevresinde çı­kan orman yangınların­da binlerce ev, iş yeri ve aracın zarar gördüğünü hatırlatan Ekmen, “Top­lam ekonomik kayıp milyar do­larlarla ifade edilirken, sigorta şirketleri bu zararın önemli bir kısmını karşıladı. Ancak sigortası olmayan binlerce kişi, yıkımın ar­dından hayatlarını yeniden kur­makta zorlandı. Bu örnek, bize bir gerçeği gösteriyor: Afet anın­da sahip olduğunuz şey sadece si­gortanızdır” diye konuştu.

'Birşey olmaz' demeyin

Bugün Türkiye’de milyonlar­ca hanenin hâlâ konut sigortası­nın olmadığına dikkat çeken Ek­men, şöyle devam etti: “Ormana yakın bölgelerde yaşayan birçok aile, ‘bu zamana kadar bir şey ol­madı’ diyerek harekete geçmiyor. Ancak yangın geldiğinde kapı çal­maz. Ve geldiği anda, can dışında kurtaracak bir şey varsa, o da an­cak doğru yapılandırılmış bir si­gorta poliçesiyle olur. Aynı şekilde araç sigortaları (kasko) da önem taşıyor. Yangında zarar gören on­larca aracın büyük kısmı, kasko­suz olduğu için sahipleri ciddi mağduriyet yaşıyor. Orman yan­gınlarıyla mücadele sadece kamu kurumlarının değil, hepimizin sorumluluğu. Sigorta, riski orta­dan kaldırmaz ama felaket sonrası ayakta kalma şansı sunar. Bir poli­çeyle sadece malınızı değil, gele­ceğinizi de sigortalarsınız.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL