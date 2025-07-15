“Sigorta yaşamı yeniden inşa etme güvencesidir”

Türkiye’de her yıl yaz ay­larında yaşanan yangın felaketleri, artık mün­ferit bir doğa olayı değil, düzenli bir risk olarak karşımızda duru­yor. Sıcaklıkların artması, kurak­lık ve insan hatalarıyla birleşince yangınlar sadece ormanlarla sı­nırlı kalmıyor; yerleşim yerlerine, araçlara, hayvanlara ve en önem­lisi insan hayatına da zarar veri­yor.

Vizyon Sigorta Yönetim Ku­rulu Başkanı Hasan Ekmen, or­man yangınlarını doğanın bir felaketi olarak kabul etmemiz ge­rektiğini belirtirken, ancak bu fe­laketin ekonomik ve insani boyut­larının sigorta sistemiyle hafifle­tilebileceğine işaret etti.

“Ormanın sigortası olmaz ama çevresinin olmalı”

Ekmen, ormanların kendisinin kamusal bir varlık olduğu için si­gortalanamayacağını ancak or­manlara komşu olan köy, site, müstakil ev, otel, tarım arazisi, işletme, araç ve insanların doğ­rudan risk altında olmaları ne­deniyle mutlaka sigortalanma­sı gerektiğini vurguladı. Ekmen, “Bu risk, harita üzerinde yüzde 1 görünse de, yan­gın çıktığında yüzde 100 gerçeklik haline gelir. Bir sabah uyandığınızda evinizin yanmış, aracı­nızın kullanılamaz hale gelmiş ya da iş yerinizin küle dönmüş olması ne yazık ki sadece film sahnelerine ait değil. Bu noktada sigorta; bir gider de­ğil, yaşamı yeniden inşa edebil­me güvencesidir” dedi.

Geçtiğimiz yıl ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, özellikle Los Angeles çevresinde çı­kan orman yangınların­da binlerce ev, iş yeri ve aracın zarar gördüğünü hatırlatan Ekmen, “Top­lam ekonomik kayıp milyar do­larlarla ifade edilirken, sigorta şirketleri bu zararın önemli bir kısmını karşıladı. Ancak sigortası olmayan binlerce kişi, yıkımın ar­dından hayatlarını yeniden kur­makta zorlandı. Bu örnek, bize bir gerçeği gösteriyor: Afet anın­da sahip olduğunuz şey sadece si­gortanızdır” diye konuştu.

'Birşey olmaz' demeyin

Bugün Türkiye’de milyonlar­ca hanenin hâlâ konut sigortası­nın olmadığına dikkat çeken Ek­men, şöyle devam etti: “Ormana yakın bölgelerde yaşayan birçok aile, ‘bu zamana kadar bir şey ol­madı’ diyerek harekete geçmiyor. Ancak yangın geldiğinde kapı çal­maz. Ve geldiği anda, can dışında kurtaracak bir şey varsa, o da an­cak doğru yapılandırılmış bir si­gorta poliçesiyle olur. Aynı şekilde araç sigortaları (kasko) da önem taşıyor. Yangında zarar gören on­larca aracın büyük kısmı, kasko­suz olduğu için sahipleri ciddi mağduriyet yaşıyor. Orman yan­gınlarıyla mücadele sadece kamu kurumlarının değil, hepimizin sorumluluğu. Sigorta, riski orta­dan kaldırmaz ama felaket sonrası ayakta kalma şansı sunar. Bir poli­çeyle sadece malınızı değil, gele­ceğinizi de sigortalarsınız.”