18 yaş altı BES’te katılımcı sayısı 2 milyonu aştı

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Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte çocukların eğitim giderleri ve geleceğine yönelik finansal planlama da ailelerin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda, çocukların doğumdan itibaren sisteme dahil edilmesine olanak tanıyan 18 yaş altı BES, uzun vadeli birikim seçenekleri arasında bulunuyor.

Erken yaşta birikim uzun vadeli yatırım imkânı sağlıyor

18 yaş altı BES, ebeveynlerin çocukları adına küçük tutarlarla düzenli birikim yapmasına olanak tanıyor. Erken yaşta başlatılan sözleşmeler, birikimlerin daha uzun süre değerlendirilmesini sağlıyor.

Sistemde devlet katkısının yanı sıra emeklilik yatırım fonlarının performansı da birikimlerin gelişiminde etkili oluyor. Ancak elde edilecek getiri, tercih edilen fonların performansına göre değişiklik gösterebiliyor.

Türkiye genelinde 18 yaş altı BES'e yönelik ilgi artarken, sistemdeki toplam katılımcı sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

Katılım Emeklilik tarafından paylaşılan verilere göre, şirketin 18 yaş altı BES katılımcı sayısı Eylül 2026 itibarıyla 208 bini aştı.

Şirketin bu yaş grubundaki katılımcı sayısı son bir yılda yüzde 14 artarak sektör ortalamasının üzerinde büyüme gösterdi.

18 yaş altı katılımcılar, şirketin toplam BES sözleşmelerinin yüzde 13,4'ünü oluşturuyor.

Çocuklar doğumdan itibaren BES'e dahil edilebiliyor

18 yaş altı BES kapsamında çocuklar doğumdan itibaren sisteme dahil edilebiliyor. Böylece aileler, çocuklarının eğitim ve gelecekteki diğer ihtiyaçları için uzun vadeli birikim oluşturabiliyor.

Sisteme erken yaşta katılım, düzenli ödemelerin daha uzun bir döneme yayılmasını sağlarken devlet katkısı ve yatırım fonları da birikimlerin değerlendirilmesinde rol oynuyor.

18 yaş altı çocuk ve gençlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olmasına yönelik ilginin artması, bu alandaki iletişim çalışmalarını da çeşitlendiriyor. Katılım Emeklilik, Erken BES ürünü kapsamında çocukların doğumdan itibaren BES sistemine dahil edilebilmesini sağlayan yaklaşımını yapay zeka ürünü BESTİ ile anlatmaya başladı.

Katılım Emeklilik’in 18 yaş altı BES katılımcı sayısı, Eylül 2026 itibarıyla 208 bini aştı. Şirketin 18 yaş altı BES katılımcı sayısı son bir yılda yüzde 14 artarken, bu artış sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 18 yaş altı katılımcılar, Katılım Emeklilik’in toplam BES sözleşmelerinin yüzde 13,4’ünü oluşturuyor.