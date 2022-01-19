2022 herkes için fırsatlar yılı olacak

Selçuk ALTUN

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) açısından 2022 yılı hareketli başladı. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikler TBMM’de kabul edildi. Revize edilen kanunla birlikte, hem katılımcıların sistemde devamlılığının sağlanması hem de sisteme yeni girişleri teşvik edecek önemli yenilikler getirildi.

BES’teki yeni dönemi, sistemdeki değişikliklerin olası yansımalarını değerlendiren ve 2022 beklentilerini paylaşan Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “Tasarrufl arını uzun vadeli değerlendirmek isteyenlerin ilk adresi BES olacak” dedi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönemle birlikte, 2022’nin sistemin tüm paydaşları için fırsatlar yılı olacağını vurgulayan Öztürkoğlu, “BES’te devlet katkısının yüzde 30’a yükseltilmesi, toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sâri verilmesi, kısmi çekiş imkânı, OKS’ye 45 yaş üstü çalışanların da dâhil olabilmesi ve birikimlerin kredi teminatı olarak gösterilebilmesi gibi katılımcıları mutlu edecek birçok düzenleme var. Bu düzenlemelerin, bireylerin düzenli birikim yapmasını sağlayarak Sosyal Güvenlik Sistemi’nin tamamlayıcısı olan ve ek gelir sağlayarak katılımcıların rahat bir emeklilik dönemi geçirebilmelerini amaçlayan BES’e olan ilgiyi artıracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Devlet katkısının dünyada benzeri yok”

Yüzde 50 tutarında asgari ücret artışıyla devlet katkısından yararlanılabilecek toplam oranda ciddi artış yaşandığını da hatırlatan Öztürkoğlu, şöyle devam etti: “Devlet katkısı oranının da yüzde 30’a çıkarılması çifte avantaj sağladı ve yararlanabilecek üst limitte yüzde 68 düzeyinde bir artış oldu. Yeni dönemde yıllık 60 bin TL prim ödeyen katılımcılar için devlet katkısında üst limitin 18 bin TL’ye kadar yükselmesi, vatandaşlarımızın Türk Lirası kullanımı ile daha fazla tasarruf yapmasını teşvik edecektir. Katkı payının yüzde 30’u gibi yüksek bir büyüklükte devlet katkısının dünyada bir benzeri olmadığı için, tasarrufl arını uzun erimli olarak değerlendirmek isteyenlerin ilk adresi yine BES olacak.”

Ek olarak, BES’te toplu katkı payı ödemelerinin takip eden yıllarda devlet katkısı verilmesine imkân sağlanmasının da sisteme girişleri olumlu etkileyecek bir adım olduğunu kaydeden Öztürkoğlu, “Bu düzenleme katılımcıların erkenden ödeyebileceği en yüksek meblağları sisteme getirmesini teşvik ederek bireylerin emeklilik dönemlerini refah içerisinde geçirebilmelerine önemli bir katkı verecektir” ifadelerini kullandı.

Gönülsüz çıkışlar azalacak

Öte yandan, BES emeklilik hedefiyle uzun vadeli bir planlama olsa da, yaşamlarında önceden öngörmeleri mümkün olmayan bazı önemli haller olması durumunda katılımcıların birikimlerini sistemden çekme mecburiyeti hissettiği vakalar yaşandığını dile getiren Erol Öztürkoğlu, “BES’te avans hakkı getiren düzenlemeyi, bu gönülsüz çıkışları azaltmak amacıyla katılımcılara esneklik sağlayan yeni bir kolaylık olarak değerlendirebiliriz. Konut alımı, evlilik, eğitim gibi durumlarda devlet katkısı hesabındaki tutarlar için birikim tutarının yüzde 50’sinin kısmi çekiş yapılmasına getirilmesi planlanan esnekliği, katılımcıların artık birikimlerinin bir kısmı ile finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine ve haklarını kaybetmeden sistemde tasarruf etmeye devam edebilmelerine katkı sağladığı için çok olumlu buluyorum.

Ayrıca, BES katılımcılarının finansal ihtiyaçları için kredi başvurusunda yaptıklarında, birikimlerini teminat olarak gösterebilmeleri uzun zamandır beklenen bir düzenlemeydi. Bu sayede, katılımcılar geçici ihtiyaçları için fonlarını çekmek zorunda kalmayacak. İlerleyen dönemlerde bankalar, BES teminatı gösteren müşterilerine özel kampanyalar düzenleyebilecek, daha uygun faizler sunabilecek” şeklinde konuştu.

OKS de daha cazip hale geldi

Otomatik Katılım Sistemi’ndeki (OKS) değişikliklere de değinen Öztürkoğlu, şöyle devam etti: “Geçmiş dönemde, bir işyerinde çalışmaya başlayan 45 yaşından küçük kişiler, işverenlerince OKS’ye kaydediliyor ve brüt ücretinin yüzde 3’ü oranında prim kesilerek sigorta şirketine yatırılıyordu. Yeni dönemde, talepleri halinde 45 yaş üstü katılımcıların da otomatik katılım sistemine dahil edilmesine imkan sağlanıyor. OKS’ye getirilen bu esneklik önemli çünkü BES ve OKS sözleşmelerine ayrı ayrı devlet katkısı verildiği için, hem bireysel emeklilik hem otomatik katılım sözleşmesi olan katılımcıların yararlanabileceği devlet katkısı 36 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu iki düzenlemenin OKS’yi de daha cazip hale getirdiğini düşünüyorum.

Öztürkoğlu, tüm bunların yanında, Bütünleşik Emeklilik Planı’na ilişkin düzenlemelerin de 2022 yılında sisteme önemli katkıları olacağını belirterek, bu sayede 2022 yılında hem sistemden çıkışların azalacağını hem de katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde yakalanan mevcut ivmenin giderek artacağını söyledi.

“18 YAŞ ALTINDA 3 MİLYON KATILIMCI BEKLİYORUZ”

Geçtiğimiz yıl BES’in 18 yaş altına yönelik olarak genişletildiğini hatırlatan Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “Yeni dönemde çocuklar ve gençler de BES’i herkes için daha esnek ve avantajlı hale getiren fırsatlardan yararlanabilecek. Zaten ailelerden yüksek bir ilgi vardı. BES’in avantajları daha fazla çocuk ve gencin bu sisteme katılımını teşvik edecek. 2021 sonu itibariyle, 18 yaş altı 181 bin katılımcı BES’e dâhil oldu. Fon büyüklüğü ise devlet katkısı dahil 336,7 milyon TL’ye yaklaştı. Sektör olarak, orta vadede 3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapmasını ve 30 milyar TL gibi bir fon büyüklüğün sisteme girmesini bekliyoruz” dedi.