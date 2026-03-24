2025’te 861 bin eksper raporu düzenlendi
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2025 yılı trafik sigortası eksper raporlarına yönelik analiz yayımladı. 2025 yılında, trafik sigortasında 861 bin eksper raporu düzenlendi, dosya başına ortalama maliyet 66.6 bin TL oldu. Raporların yüzde 62,2’si 50 bin TL’ye kadar olan hasarlardan oluşurken, analiz; onarımlarda anlaşmasız ve yetkisiz kanalların tercih edildiğini ortaya koydu.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), 2025 yılı trafik sigortası eksper raporlarına yönelik yayınladığı analize göre, 2025 yılında, trafik sigortasında 861 bin eksper raporu düzenlendi, dosya başına ortalama maliyet 66.6 bin TL oldu. Parça maliyeti 33 bin TL, işçilik maliyeti ise 32.7 bin TL olarak gerçekleşti. Analizde, “Maliyet yapısının parça ve işçilik ekseninde şekillenmesi, toplam tutarın yanında bileşen bazlı takibi de önemli hale getirmektedir” denildi.
Eksper raporlarında hasar tutar dağılımına göre, raporların yüzde 62,2’si 50 bin TL’ye kadar olan hasarlardan, yüzde 23,2’si 50-100 TL arası hasarlardan, yüzde 9,6’sı 100-200 bin TL arası hasarlardan, yüzde 5’i 200 bin TL üzeri hasarlardan ve yüzde 2,7’si 300 bin TL üzeri hasarlardan oluştuğu görüldü. Analizde, “Hasarların büyük bölümü düşük tutar bandında toplanırken, üst bantların payı toplam hasar yükünü okumada tutar bandı kompozisyonunu da kritik hale getirmektedir” ifadesine yer verildi.
Eksper raporlarının dörtte biri İstanbul’da
Araç grubuna göre ise eksper raporlarının yüzde 71,3’ü otomobil hasarlarından, yüzde 28,7’si de diğer araç gruplarından oluşuyor. Analizde, “Eksper raporlarının otomobil odaklı yoğunlaşması, araç parkı büyüklüğü ve kullanım sıklığı ile birlikte değerlendirildiğinde yapısal bir görünüm sunmaktadır” dendi. Analize göre, eksper raporlarının yüzde 24,4’ü İstanbul’da düzenlenirken, ilk 5 ilin raporlar içindeki payı yüzde 51,6. Analizde, şu tespitler yapılıyor: “2025 trafik eksper raporları; hasar ekosisteminin hacim, tutar bandı, araç grubu, coğrafi dağılım ve kanal tercihleri açısından nasıl şekillendiğini net biçimde ortaya koymaktadır. Düşük tutarlı hasarlar adet olarak baskınken, üst bantların payı toplam yükü okumada önemli bir perspektif sunmaktadır. Coğrafi yoğunlaşma büyük şehirlerde kapasite ve servis planlamasını öne çıkarırken; parça–işçilik kırılımları maliyet yönetiminde hangi alanların daha dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret etmektedir.”
Anlaşmasız ve yetkisiz tamircileri tercih ediyoruz
Tamirhane kanalının tek boyutlu bir yapı göstermediğinin ortaya konduğu analizde, bir yanda sigorta şirketiyle anlaşmalı/anlaşmasız, diğer yanda markanın yetkili/yetkisiz servisi olma ayrımı bulunduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle bir servisin hem anlaşmalı hem yetkili olabileceği gibi, yalnızca birini de taşıyabileceğine işaret edilirken, anlaşmalı tamirhane payının %6,8, yetkili tamirhane payının ise %4,1 olduğu ifade edildi. Analize göre, trafikte anlaşmalı ve yetkili kanal paylarının sınırlı olması, onarım akışının daha çok anlaşmasız ve yetkisiz kanallar üzerinden ilerlediğini gösteriyor.